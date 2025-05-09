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"Слуга народа" Бужанский поздравил "братцев" с "Днем победы" на русском языке
Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский 9 мая обнародовал сообщение на русском языке.
Сообщение он обнародовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Парламентарий назвал "Великую отечественную" историей "почти каждой украинской семьи".
Напомним, в 2023 году движение Честно сообщало, что Бужанский был единственным нардепом в Раде, который проголосовал против установления 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.
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