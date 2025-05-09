РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12949 посетителей онлайн
Новости 9 мая в Украине
9 626 106

"Слуга народа" Бужанский поздравил "братцев" с "Днем победы" на русском языке

Бужанский на русском языке поздравил с 9 мая

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский 9 мая обнародовал сообщение на русском языке.

Сообщение он обнародовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий назвал "Великую отечественную" историей "почти каждой украинской семьи".

Бужанский на русском языке поздравил с 9 мая

Напомним, в 2023 году движение Честно сообщало, что Бужанский был единственным нардепом в Раде, который проголосовал против установления 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.

Смотрите: Данилов посоветовал уйти из политики "слуге народа" Бужанскому, который отказался разговаривать на украинском в эфире на ТВ. ВИДЕО

Автор: 

русский язык (574) Бужанский Максим (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Тварина
показать весь комментарий
09.05.2025 16:06
+33
Истинный "слуга народа". Да уж, навыбирали нам дебилы уродов и манкуртов.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:07
+22
А как я должен называть проголосовавших за "мыше братья", "один народ", "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове"? Дебилы - самое мягкое что можно подобрать.
показать весь комментарий
09.05.2025 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вот почему оно живое, а наш солдатьі погибают?
показать весь комментарий
09.05.2025 17:44 Ответить
Тамбовський вовк тобі братєц, мерзота!
показать весь комментарий
09.05.2025 18:02 Ответить
Давно цього підара не чутно було... з тих самих пір як мене на пейсбуку забанили
показать весь комментарий
09.05.2025 18:20 Ответить
я думаю, шо очень скоро любое быдло, шо гаварит по-русский, будет получать в хрюкальник с носаря, но больно
показать весь комментарий
09.05.2025 18:27 Ответить
заїбашити підера, він в Україні?
показать весь комментарий
09.05.2025 18:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 