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Трамп порушував питання дедлайну для РФ щодо припинення вогню, - Єврокомісія

трамп

Президент США Дональд Трамп під час нещодавніх перемовин із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн порушував питання термінів, у які Росія має погодитися на припинення вогню в Україні.

Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмекер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо дедлайнів, які Трамп оголосив Росії, дійсно, наскільки я розумію, це питання порушувалося під час їхнього спілкування", - сказав представник ЄК.

Водночас він зазначив, що не може надати додаткових деталей щодо цієї розмови. На запитання журналістів про те, чи пов’язане скорочення дедлайну для РФ - з 50 до 10-12 днів - з результатами переговорів США та ЄС, в Єврокомісії утрималися від коментарів.

Основною темою зустрічі, за словами речника, була нова торговельна угода між США та Євросоюзом.

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Автор: 

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