Настав час вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою, - Сибіга

Наразі критично важливо синхронізувати санкції проти Росії та посилити їх.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція Президента Трампа щодо Москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що Путін відкидає мирні зусилля. Ми цінуємо його чіткість та силу.



Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього", - наголосив він.

Сибіга зазначив, що наразі критично важлива максимальна синхронізація санкцій.

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"Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою. Російські чиновники нещодавно вихвалялися, що вони нібито воюють самотужки проти всього Заходу. Їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як Росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років.



Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск", - пояснив глава МЗС.

Міністр додав, що у наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора.

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