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Новини Санкції проти Росії
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Настав час вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою, - Сибіга

Сибіга закликав вдарити санкціями по РФ

Наразі критично важливо синхронізувати санкції проти Росії та посилити їх.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція Президента Трампа щодо Москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що Путін відкидає мирні зусилля. Ми цінуємо його чіткість та силу.

Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього", - наголосив він.

Сибіга зазначив, що наразі критично важлива максимальна синхронізація санкцій.

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"Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою. Російські чиновники нещодавно вихвалялися, що вони нібито воюють самотужки проти всього Заходу. Їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як Росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років.

Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск", - пояснив глава МЗС.

Міністр додав, що у наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора.

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Сибіга закликав вдарити санкціями по РФ

Автор: 

росія (66902) санкції (12474) США (23905) Трамп Дональд (6553) Сибіга Андрій (581)


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Топ коментарі
+7
Так вдарте, зе обіцяв 3000 українських ракет в 2025 році, вже як мінімум половина має бути готова)
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29.07.2025 16:09 Відповісти
+7
Дратує фраза "Настав час". Що від наших політиків, що від західних. Начеб-то 3,5 останніх років час ще не наставав.
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29.07.2025 16:14 Відповісти
+4
дЄрмак своєму холую сказав ударити па еканомікє расєї? Патужна?
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29.07.2025 16:11 Відповісти
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Потужно забув сказати
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29.07.2025 16:08 Відповісти
Так вдарте, зе обіцяв 3000 українських ракет в 2025 році, вже як мінімум половина має бути готова)
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29.07.2025 16:09 Відповісти
дЄрмак своєму холую сказав ударити па еканомікє расєї? Патужна?
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29.07.2025 16:11 Відповісти
Дратує фраза "Настав час". Що від наших політиків, що від західних. Начеб-то 3,5 останніх років час ще не наставав.
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29.07.2025 16:14 Відповісти
Скк.
...уникає зустрічі лідерів - це якась нова фішка, типу таурусів?
Що ви з ним говорить зібрались? А головне хто...
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29.07.2025 16:15 Відповісти
🤡🤡🤡
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29.07.2025 16:18 Відповісти
Ще Трамп сміявся з зелених дебілів, а чому, каже, ти, Зелена чмоня, не вдаришь по Москві? Руки в тебе коротенькі, яку у тіранозавра? Не може ж бути, що в тебе немає ракет?
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29.07.2025 16:20 Відповісти
"Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою. " Медведев заплакав і пішов пити горілку.
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29.07.2025 16:26 Відповісти
давно пора, но до сих пор пока ещё не пора,,
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29.07.2025 16:26 Відповісти
Вдарити чим ??? а?
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29.07.2025 16:28 Відповісти
Стратегічний П І З Д Й О Ж то святе.
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29.07.2025 16:34 Відповісти
Сибіга, звернись до вождя всіх потужних корупціонерів, ZEлідора, він тобі назнімає стільки незламних потужно-потужних відосиків, що ними можна буде розвалити рашку за два три тижні. Не віриш? Спитай у екс-радника ZEлупи Арестовича...
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29.07.2025 16:35 Відповісти
Настав час... Неуж-то нефтепровод дрЮжба перекроете?
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29.07.2025 16:44 Відповісти
Вимагати від США санкцій для Московії, знищувати свої антоикорупційні органи і тримати в ОПі кацапську агентуру - це неймовірна ІБД.
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29.07.2025 16:54 Відповісти
Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою. "зелені прорашистські імпотенти" вказують світовій спільноті,котра відає,що "зелені" зрадники України і прислужники куйла,про якісь часи .котрі настали...???На початку війни "зепоцріоту" ЦРУ вказувало.що настав час звільнити з української влади більше 30 рашистських агентів....Настав час???Хер то правда...
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29.07.2025 16:58 Відповісти
І знову...
Спочатку вдарте, а потім розповідайте.
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29.07.2025 16:59 Відповісти
було б чим. Є лише бла-бла-блалістичні ракети.
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29.07.2025 17:12 Відповісти
Чому саме зараз настав цей час?Що такого сталося?Чому вчора це було не на часі?Одні питання до їхніх випердів.
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29.07.2025 17:42 Відповісти
 
 