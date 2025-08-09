РФ не должна быть вознаграждена за начало войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, - Сибига

Украине нужен справедливый мир, основанный на международном праве и уважении к ее территориальной целостности и границам, определенным Конституцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Уже четвертый год подряд Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны нашей независимости мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границ, определенных нашей Конституцией. Россия не может быть вознаграждена за начало этой войны", - написал он.

Сибига подчеркнул, что несмотря на неустанные усилия США и постоянную готовность Украины к достижению справедливого мира, Россия продолжает террор против гражданских, игнорирует установленные дедлайны и не проявляет настоящего интереса к окончанию войны.

В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, с уважением к воле нашего народа.

"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и длительного мира", - добавил министр.

