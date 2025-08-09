РУС
РФ не должна быть вознаграждена за начало войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, - Сибига

Сибига о мире в Украине

Украине нужен справедливый мир, основанный на международном праве и уважении к ее территориальной целостности и границам, определенным Конституцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Уже четвертый год подряд Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны нашей независимости мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границ, определенных нашей Конституцией. Россия не может быть вознаграждена за начало этой войны", - написал он.

Сибига подчеркнул, что несмотря на неустанные усилия США и постоянную готовность Украины к достижению справедливого мира, Россия продолжает террор против гражданских, игнорирует установленные дедлайны и не проявляет настоящего интереса к окончанию войны.

В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, с уважением к воле нашего народа.

"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и длительного мира", - добавил министр.

Обікрали Україну за 100 років і кожен раз захід стає на бік крадіїв
09.08.2025 11:31 Ответить
+9
Краще нагадай Тромбу, якому шкода вмираючих рашистів та українців, що щоби перестали помирати рашисти, потрібно їх прибрати з України.
Українцям йти нікуди. Вони на своїй землі.
09.08.2025 11:20 Ответить
+6
За початок війни треба "винагородити" Зєлю - це все завдяки йому.
09.08.2025 11:24 Ответить
Що ти там квакаєш, нікчема?
09.08.2025 11:19 Ответить
Краще нагадай Тромбу, якому шкода вмираючих рашистів та українців, що щоби перестали помирати рашисти, потрібно їх прибрати з України.
Українцям йти нікуди. Вони на своїй землі.
09.08.2025 11:20 Ответить
Обікрали Україну за 100 років і кожен раз захід стає на бік крадіїв
09.08.2025 11:31 Ответить
Всі забули за міжнародне право. Трамп готовий виконати всі забаганки плєшивця. Просрав Гундосий Україну. 4 рік війни не можем ракету зробити...
09.08.2025 11:21 Ответить
Робота в нього така - насипати
09.08.2025 11:24 Ответить
За початок війни треба "винагородити" Зєлю - це все завдяки йому.
09.08.2025 11:24 Ответить
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
09.08.2025 11:32 Ответить
Угу, як кажуть, "картина маслом": Рузвельт під час WWII на Алясці зустрічається з Гітлером. Заради "миру".
09.08.2025 11:45 Ответить
Если снова проголосовать жопой вместо мозгов и выбрать очередных "ничто" - дальше будет еще хуже. Грабли по лбу - наша национальная забава. Причинно-следственное мышление - это не о нас, страна больна подростковым инфантилизмом. Все происходящее - следствие этого.
09.08.2025 11:24 Ответить
Щоб так було, треба все давно було міняти а не ховати голову у пісок.
Міняти підходи до мобілізації.
Реальне переведення економіки на військові рейки.
Реальний випуск власної зброї. Реальне виготовлення власних балістичних ракет а не на словах.
Реальна боротьба з корупцією , яка прирівнюється до мародерства у час війни.
І ще багато чого.
09.08.2025 11:25 Ответить
09.08.2025 11:29 Ответить
Сибіга , Чому знову Мельника в ООН не чути - засмагає в Ріо ?
Ізраїль розніс Росію в ООН: "Після Києва вам краще мовчати! Ви вчили Хамас тероризму!" | Подробиці
https://youtu.be/wf0wj6w3v-Y?si=I3IF4N9rPeh5g87m
09.08.2025 11:34 Ответить
рф буде нагороджена. Поділить з трампом Нобелівську премію миру. Якби не напад на Україну, то і трамп не отримав би ці 175 грамів золота. Впевнений, що росія залюбки дала би символічні 175 грамів з Сухого Лога.
09.08.2025 11:37 Ответить
Сибіга тільки і може жалюгідно ковтати все, за вас вже дорослі дядьки порішали.
09.08.2025 11:45 Ответить
От полюбив Трумп путіна і расєю, хоч лопни...
09.08.2025 11:51 Ответить
Це ще раз показує повний провал нашої дипломатії ,вся надія була покладена на Трампа який виявився російським агентом ,який збираєтся з найкривавішим терористом ділити Україну.
09.08.2025 11:56 Ответить
>> Сибіга наголосив, що попри невтомні зусилля США...

Пилять.

Перепрошую, іншого коментаря не знаходиться.
09.08.2025 12:17 Ответить
про це написав якійсь дядько у мережі Ху.™
Це зараз називається дипломатія????

[ Смайлик фейспалм не знайдено, провалився від стидоби ]
09.08.2025 12:30 Ответить
Мають отримати кримінальну, ОСОБИСТУ, оцінку і дії/бездіяльність, групи осіб з Урядового кварталу з 2019 року, зокрема, стефанчука+разумкова-зеленського-шмигаля+гончарука, та інших керівників державної влади щодо виконання:
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №287/2015

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Зокрема:

4.3. Підвищення обороноздатності держави

Забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах (зокрема у формі гібридної війни), підвищення рівня обороноздатності держави є ключовим пріоритетом політики національної безпеки.

Основними завданнями у цій сфері є:

…підготовка держави до відсічі збройної агресії, підвищення здатності органів державної влади, військового управління та органів місцевого самоврядування, сил оборони, системи цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу до функціонування в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, та особливого періоду;…
https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070
09.08.2025 13:24 Ответить
справедливості у світі нема, є причинно-наслідковий зв'язок, а крім того ще прибутки і комфорт, які вирішують усе
09.08.2025 13:38 Ответить
 
 