РФ не должна быть вознаграждена за начало войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, - Сибига
Украине нужен справедливый мир, основанный на международном праве и уважении к ее территориальной целостности и границам, определенным Конституцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
"Уже четвертый год подряд Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны нашей независимости мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границ, определенных нашей Конституцией. Россия не может быть вознаграждена за начало этой войны", - написал он.
Сибига подчеркнул, что несмотря на неустанные усилия США и постоянную готовность Украины к достижению справедливого мира, Россия продолжает террор против гражданских, игнорирует установленные дедлайны и не проявляет настоящего интереса к окончанию войны.
В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, с уважением к воле нашего народа.
"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и длительного мира", - добавил министр.
Українцям йти нікуди. Вони на своїй землі.
Міняти підходи до мобілізації.
Реальне переведення економіки на військові рейки.
Реальний випуск власної зброї. Реальне виготовлення власних балістичних ракет а не на словах.
Реальна боротьба з корупцією , яка прирівнюється до мародерства у час війни.
І ще багато чого.
Ізраїль розніс Росію в ООН: "Після Києва вам краще мовчати! Ви вчили Хамас тероризму!" | Подробиці
https://youtu.be/wf0wj6w3v-Y?si=I3IF4N9rPeh5g87m
Пилять.
Перепрошую, іншого коментаря не знаходиться.
Це зараз називається дипломатія????
[ Смайлик фейспалм не знайдено, провалився від стидоби ]
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №287/2015
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Зокрема:
4.3. Підвищення обороноздатності держави
Забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах (зокрема у формі гібридної війни), підвищення рівня обороноздатності держави є ключовим пріоритетом політики національної безпеки.
Основними завданнями у цій сфері є:
…підготовка держави до відсічі збройної агресії, підвищення здатності органів державної влади, військового управління та органів місцевого самоврядування, сил оборони, системи цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу до функціонування в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, та особливого періоду;…
https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070