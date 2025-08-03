Я відчував провину через сварку Зеленського і Трампа у Білому домі, - глава МЗС Британії Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відчував провину через сварку Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі у лютому цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Леммі розповів в інтерв'ю виданню The Guardian.

Леммі згадав зустріч президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, коли у нього виникла перепалка з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

"Якщо чесно - я відчув: Аххх! Чому я не зробив більше, щоб підготувати наших українських колег до цієї зустрічі?", - заявив Леммі.

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Міністр тут же відповів на своє запитання. Він зазначив, що "українців запросили в останній момент, а британці були зосереджені на власній зустрічі з Трампом".

За словами Леммі, це призвело до нестачі часу, "тому я просто був надто суворим до себе, але все одно відчував провину".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

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Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

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