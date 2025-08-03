Я чувствовал вину из-за ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме, - глава МИД Великобритании Лемми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми чувствовал вину из-за ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме в феврале этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лемми рассказал в интервью изданию The Guardian.

Лемми вспомнил встречу президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля, когда у него возникла перепалка с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

"Если честно - я почувствовал: Аххх! Почему я не сделал больше, чтобы подготовить наших украинских коллег к этой встрече?" - заявил Лемми.

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Министр тут же ответил на свой вопрос. Он отметил, что "украинцев пригласили в последний момент, а британцы были сосредоточены на собственной встрече с Трампом".

По словам Лемми, это привело к нехватке времени, "поэтому я просто был слишком строгим к себе, но все равно чувствовал вину".

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Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

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Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

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