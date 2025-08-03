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Новости Спор Трампа и Зеленского
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Я чувствовал вину из-за ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме, - глава МИД Великобритании Лемми

Лемми о споре Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми чувствовал вину из-за ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме в феврале этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лемми рассказал в интервью изданию The Guardian.

Лемми вспомнил встречу президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля, когда у него возникла перепалка с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

"Если честно - я почувствовал: Аххх! Почему я не сделал больше, чтобы подготовить наших украинских коллег к этой встрече?" - заявил Лемми.

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Министр тут же ответил на свой вопрос. Он отметил, что "украинцев пригласили в последний момент, а британцы были сосредоточены на собственной встрече с Трампом".

По словам Лемми, это привело к нехватке времени, "поэтому я просто был слишком строгим к себе, но все равно чувствовал вину".

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Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

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Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21415) Трамп Дональд (6097) Лемми Дэвид (67) Джей Ди Вэнс (114)


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Топ комментарии
+9
Зеленський це професійне нічтожество. Він навіть не юрист за освітою (тільки за паписашиним дипломом). Тим більше, він ніякий не дипломат. А що ще жахливіше - з цього чотириразового ухилянта ніякий верховний головнокомандуючий, що призводить до значних втрат на фронті і втрат територій.
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03.08.2025 08:33 Ответить
+7
Ішак є ішак. Готуй, не готуй. Безтолковим бидлом вродилось - безтолковим і здохне.
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03.08.2025 07:55 Ответить
+7
Не попередив , що бикувати і істерити, як на прес-конференціях в Україні в Овальному кабінеті не можна?
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03.08.2025 08:30 Ответить
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Смени кравчучко-мертветчуковские методички. Старо как говно мамонта.
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03.08.2025 09:07 Ответить
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03.08.2025 09:08 Ответить
Ішак є ішак. Готуй, не готуй. Безтолковим бидлом вродилось - безтолковим і здохне.
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03.08.2025 07:55 Ответить
Зєлі потрібно було хоч раз в'ї-ти в шнобель того рудого самозакоханого нарциса. Хоч би чимсь добрим у пам' яті українців залишився.
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03.08.2025 07:56 Ответить
хорошим
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03.08.2025 08:06 Ответить
Та 3,14. Хай хорошим.
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03.08.2025 08:07 Ответить
Найкраще, що міг зробити Віслюк - застрелитися ще під час виборів президента в Україні.
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03.08.2025 09:14 Ответить
А кто такой твой Зелупа?Пока оно кормится с западных денег,пусть терпит.Сказали же нарику,одень костюм.
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03.08.2025 10:14 Ответить
Не попередив , що бикувати і істерити, як на прес-конференціях в Україні в Овальному кабінеті не можна?
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03.08.2025 08:30 Ответить
Зеленський це професійне нічтожество. Він навіть не юрист за освітою (тільки за паписашиним дипломом). Тим більше, він ніякий не дипломат. А що ще жахливіше - з цього чотириразового ухилянта ніякий верховний головнокомандуючий, що призводить до значних втрат на фронті і втрат територій.
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03.08.2025 08:33 Ответить
Да если бы был рояль то он бы там сбацал несколько тупых шуточек из квартала 95
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03.08.2025 08:35 Ответить
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03.08.2025 09:58 Ответить
Просто зустрілись два нарциси бидлохами..зустрілись б у підворотні - били б морди..
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03.08.2025 08:51 Ответить
Сравнила несравнимое.Нарцисс-президент мощней державы и нарцисс-клоун Дай-дай-дай.
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03.08.2025 10:16 Ответить
Найжахливіше в цій сварці була реакція зебілів а-ля, вова маладєц, не прогнувся і.т.д. Після того я остаточно виключив зебілів із категорії людей. Вони швидше кацапи ніж люди. Ненавиджу цих істот і бажаю їм теж саме, що і кацапам. Здохнути якнайшвидше і не заважати людям жити і розвиватися. Ніякого співчуття, ніякоє емпатії. Зебіли то не люди.
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03.08.2025 10:02 Ответить
Що це за президент якщо його як дитину треба готувати до зустрічі? Сиди рівно, руки не схрещуй, з дорослими не сперечайся, говори тоді коли спитають. Протокол зустрічі був простий: зустріч з пресою, кожна сторона робить заяви, потім відповіді на запитання преси, потім підписання за закритими дверима. Все. Для нормальних людей. А для розпещеної дитини правила не існують. І починається - JD, may I ask a question? Питання, якого хера ти вилазиш за рамки протоколу і починаєш дискусію?
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03.08.2025 10:07 Ответить
 
 