Стармер о встрече с Зеленским после его ссоры с Трампом: Я не ждал на ступеньках, а подошел и обнял. ФОТО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер первым из европейских лидеров встречал президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне сразу после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он пытался поддержать Зеленского.
Об этом пишет Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам Стармера, он намеренно подошел к Зеленскому, когда тот только прибыл на Даунинг-стрит.
"Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его", - отметил премьер.
Он также провел Зеленского к машине в конце встречи. "Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве", - добавил Стармер.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.
По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".
Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.
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хоча я теж....раніше говорив про дівчат...а тепер про лікарства та таблетки
Можливо, слід було Стармер про зустріч із Зеленським, після
йогосварки з Трампом: Яне СТАВ чекати на сходинках, а підійшов і обняв його.
Ніжно погладив Зеленського по спині та прошепотів йому на вушко: "А тепер Вова нагинайся!"
У нее нет интернета
Зато есть Марафон
Но вот когда СТАРМЕР ,знающий про ВСЕ ****** ЗЕЛЕНСКОГО
Рассказывает про объятия с ним
Это вызывает у меня почти отвращение