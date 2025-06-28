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Новости Фото Спор Трампа и Зеленского Зеленский встретился со Стармером
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Стармер о встрече с Зеленским после его ссоры с Трампом: Я не ждал на ступеньках, а подошел и обнял. ФОТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер первым из европейских лидеров встречал президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне сразу после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он пытался поддержать Зеленского.

Об этом пишет Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам Стармера, он намеренно подошел к Зеленскому, когда тот только прибыл на Даунинг-стрит.

"Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его", - отметил премьер.

Стармер и Зеленский

Он также провел Зеленского к машине в конце встречи. "Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве", - добавил Стармер.

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Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

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Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Трамп Дональд (5849) Стармер Кир (228)


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Топ комментарии
+8
А хто щиро підтримає твого путіна? Воно здохне на самоті і в історії залишиться кривавою, психічно хворою нікчемою.
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28.06.2025 11:17 Ответить
+3
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28.06.2025 12:17 Ответить
+2
Трамп, сидячи в московському лайні прутіна, аж по самі вуха, ліпив з цього лайна, собі корону ампіратора, а вийшла на весь Світ, лише його ганьба і банкротства!
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28.06.2025 11:23 Ответить
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Чому всім стаперам ,хочеться згадувати ,що було а не ,що буде ?
хоча я теж....раніше говорив про дівчат...а тепер про лікарства та таблетки
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28.06.2025 11:07 Ответить
Класична гра в поганого/хорошого поліцейського. Але як тішить найпотужнійшого найдосвітчінішого і "точно найкрасивійшого по заявам одного з його 5-6 чи 4х менеджерів" пана всієї України
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28.06.2025 11:11 Ответить
А хто щиро підтримає твого путіна? Воно здохне на самоті і в історії залишиться кривавою, психічно хворою нікчемою.
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28.06.2025 11:17 Ответить
Це твий ******* любимий. Воно здохне колись,у років 100 але кому від того легше вже потім буде.
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28.06.2025 11:58 Ответить
И прослезился…
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28.06.2025 11:21 Ответить
Трамп, сидячи в московському лайні прутіна, аж по самі вуха, ліпив з цього лайна, собі корону ампіратора, а вийшла на весь Світ, лише його ганьба і банкротства!
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28.06.2025 11:23 Ответить
Фрік-шоу і мелодрама в одному флаконі.
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28.06.2025 11:25 Ответить
"Стармер про зустріч із Зеленським після його сварки з Трампом: Я не чекав на сходинках, а підійшов і обійняв." Якось викладено... складно...

Можливо, слід було Стармер про зустріч із Зеленським, після його сварки з Трампом: Я не СТАВ чекати на сходинках, а підійшов і обняв його.
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28.06.2025 11:31 Ответить
справжні друзі пізнаються у біді. Дякуємо Великій Британії!! (Дійсно ВЕЛИКІЙ!)
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28.06.2025 11:56 Ответить
Я не чекав на сходинках, а підійшов і обійняв.
Ніжно погладив Зеленського по спині та прошепотів йому на вушко: "А тепер Вова нагинайся!"
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28.06.2025 12:02 Ответить
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28.06.2025 12:17 Ответить
обнял, поцеловал, переспал
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28.06.2025 12:28 Ответить
Дякуємо за підтримку України!
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28.06.2025 13:35 Ответить
Одно дело, когда моя очень пожилая соседка фанатеет от ЗЕЛЕНСКОГО
У нее нет интернета
Зато есть Марафон
Но вот когда СТАРМЕР ,знающий про ВСЕ ****** ЗЕЛЕНСКОГО
Рассказывает про объятия с ним
Это вызывает у меня почти отвращение
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28.06.2025 13:36 Ответить
Это цензор или pornhub ?
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28.06.2025 13:44 Ответить
 
 