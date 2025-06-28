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Новини Фото Суперечка Трампа та Зеленського Зеленський зустрівся зі Стармером
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Стармер про зустріч із Зеленським після його сварки з Трампом: Я не чекав на сходинках, а підійшов і обійняв. ФОТО

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер першим із європейських лідерів зустрічав президента України Володимира Зеленського у Лондоні одразу після його сварки з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Він намагався підтримати Зеленського. 

Про це пише Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами Стармера, він навмисно підійшов до Зеленського, коли той лише прибув на Даунінґ-стріт.

"Зазвичай я б почекав на сходинках, щоб привітати його. Але я дійсно усвідомлював, що він покинув Білий дім сам. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв його", - зазначив премʼєр.

Стармер та Зеленський

Він також провів Зеленського до машини наприкінці зустрічі. "Я хотів, щоб він знав, що мій дім не покидають на самоті", - додав Стармер.

Також читайте: Зеленський та Венс потиснули один одному руки у Ватикані. ФОТО

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка із Зеленським не була запланована. Він просто розлютився, - Венс

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Читайте також: Трамп після суперечки із Зеленським розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" того. Відносини між ними досі на межі, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Трамп Дональд (6314) Стармер Кір (231)


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Топ коментарі
+9
А хто щиро підтримає твого путіна? Воно здохне на самоті і в історії залишиться кривавою, психічно хворою нікчемою.
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28.06.2025 11:17 Відповісти
+3
Трамп, сидячи в московському лайні прутіна, аж по самі вуха, ліпив з цього лайна, собі корону ампіратора, а вийшла на весь Світ, лише його ганьба і банкротства!
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28.06.2025 11:23 Відповісти
+3
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28.06.2025 12:17 Відповісти
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Чому всім стаперам ,хочеться згадувати ,що було а не ,що буде ?
хоча я теж....раніше говорив про дівчат...а тепер про лікарства та таблетки
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28.06.2025 11:07 Відповісти
Класична гра в поганого/хорошого поліцейського. Але як тішить найпотужнійшого найдосвітчінішого і "точно найкрасивійшого по заявам одного з його 5-6 чи 4х менеджерів" пана всієї України
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28.06.2025 11:11 Відповісти
А хто щиро підтримає твого путіна? Воно здохне на самоті і в історії залишиться кривавою, психічно хворою нікчемою.
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28.06.2025 11:17 Відповісти
Це твий ******* любимий. Воно здохне колись,у років 100 але кому від того легше вже потім буде.
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28.06.2025 11:58 Відповісти
И прослезился…
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28.06.2025 11:21 Відповісти
Трамп, сидячи в московському лайні прутіна, аж по самі вуха, ліпив з цього лайна, собі корону ампіратора, а вийшла на весь Світ, лише його ганьба і банкротства!
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28.06.2025 11:23 Відповісти
Фрік-шоу і мелодрама в одному флаконі.
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28.06.2025 11:25 Відповісти
"Стармер про зустріч із Зеленським після його сварки з Трампом: Я не чекав на сходинках, а підійшов і обійняв." Якось викладено... складно...

Можливо, слід було Стармер про зустріч із Зеленським, після його сварки з Трампом: Я не СТАВ чекати на сходинках, а підійшов і обняв його.
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28.06.2025 11:31 Відповісти
справжні друзі пізнаються у біді. Дякуємо Великій Британії!! (Дійсно ВЕЛИКІЙ!)
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28.06.2025 11:56 Відповісти
Я не чекав на сходинках, а підійшов і обійняв.
Ніжно погладив Зеленського по спині та прошепотів йому на вушко: "А тепер Вова нагинайся!"
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28.06.2025 12:02 Відповісти
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28.06.2025 12:17 Відповісти
обнял, поцеловал, переспал
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28.06.2025 12:28 Відповісти
Дякуємо за підтримку України!
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28.06.2025 13:35 Відповісти
Стармер досвідчений політик і чудово розуміє , що альтернативи Зеленському , зараз , все одно нема - бо решта ще гірші ...
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28.06.2025 15:50 Відповісти
Це все повна маячня і ц ого ніколи не буде
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28.06.2025 15:59 Відповісти
Это цензор или pornhub ?
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28.06.2025 13:44 Відповісти
От США можно было тогда получить гроши и зброю, но благодаря Зе получили скандал. А от британцев тогда получили только обнимашки и даже фотосессию с самим Королём
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28.06.2025 15:55 Відповісти
 
 