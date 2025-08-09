Лемми провел встречу с Венсом, Ермаковым и Умеровым: Обсудили следующие шаги для достижения мира в Украине (обновлено). ФОТО
Сегодня, 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса.
Об этом Лемми сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я провел встречу советников по вопросам национальной безопасности Европы в Чивнинг-Хаусе, чтобы обсудить следующие шаги для достижения мира в Украине. Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой, поскольку мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира", - отметил он.
Как в свою очередь отметил Ермак, во время встречи позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации.
"Прекращение огня - необходимо. Линия фронта - не граница. Партнеры поддерживают нас не только словами - помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится.
Хочу отдельно поблагодарить вице-президента США Джей Ди Венса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня в Британии, ее возглавят Лемми и Вэнс.
После 2019 мы первые по ***********
Ну хоть где- то мы первые ....
А вас, видимо, это не радует?
П.с. згідно цієї мудрої книги, передача повноважень презедента не дозволяється. Це безпека оборона Держави та дипломатія.
А кротівня взагалі перебрала на себе всі функції уряду та ВРУ
Добре вже те, що цих уйобків одразу сходами не спустили.
Всіх -- це яких?
Хоча, власне... чому "був"?
то розбігаємося - це саме ті переговорники, що домовляться кацапам щє пару українських областей здати і що б Україна кацапії щє заплатила репарації за окупування своєї землі.
Агент пуйла все робить для того, щоб знищити Україну на догоду своєму господарю у кремлі *****.