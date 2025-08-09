РУС
Лемми провел встречу с Венсом, Ермаковым и Умеровым: Обсудили следующие шаги для достижения мира в Украине (обновлено). ФОТО

Сегодня, 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом Лемми сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел встречу советников по вопросам национальной безопасности Европы в Чивнинг-Хаусе, чтобы обсудить следующие шаги для достижения мира в Украине. Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой, поскольку мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира", - отметил он.

Также читайте: Я чувствовал вину из-за ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме, - глава МИД Британии Лемми

Лемми, Венс, Умеров и Ермак
Лемми, Венс, Умеров и Ермак

Как в свою очередь отметил Ермак, во время встречи позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации.

"Прекращение огня - необходимо. Линия фронта - не граница. Партнеры поддерживают нас не только словами - помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится.

Хочу отдельно поблагодарить вице-президента США Джей Ди Венса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня в Британии, ее возглавят Лемми и Вэнс.

Ермак Андрей (1293) Умеров Рустем (631) Лемми Дэвид (68) Джей Ди Вэнс (118)


Топ комментарии
+11
Хто такий Єрмак, що він бере участь в таких заходах? Таке буде відношення і до України через нього. Мабуть американці і європейці нас сприймають не зовсім адекватними.
09.08.2025 22:58 Ответить
+5
Умеров без костюма? Бо він тільки прибув з "передка" і не встинг переодягнутися. Ви що не знали, що Зе, стефанчук, вся їх шобла-корупціонери на фронті? Кулебінськими саперними лопатами ганяють кацапів біля Покровська і на островах біля Херсону, бо ті кляті американці і європейці закатали наші ракети і системи ППО в асфальт.
09.08.2025 23:02 Ответить
+5
Посланий на ***.....
09.08.2025 23:05 Ответить
09.08.2025 22:56 Ответить
Посланий на ***.....
09.08.2025 23:05 Ответить
А чого Умеров без костюма?)
09.08.2025 22:57 Ответить
Умеров без костюма? Бо він тільки прибув з "передка" і не встинг переодягнутися. Ви що не знали, що Зе, стефанчук, вся їх шобла-корупціонери на фронті? Кулебінськими саперними лопатами ганяють кацапів біля Покровська і на островах біля Херсону, бо ті кляті американці і європейці закатали наші ракети і системи ППО в асфальт.
09.08.2025 23:02 Ответить
А ще розмінували Чонгар кляті європейці з американцями, якби не вони то Південь був би наш
09.08.2025 23:14 Ответить
Хто такий Єрмак, що він бере участь в таких заходах? Таке буде відношення і до України через нього. Мабуть американці і європейці нас сприймають не зовсім адекватними.
09.08.2025 22:58 Ответить
Неадекватные - это еще вполне прилично для нас
После 2019 мы первые по ***********
Ну хоть где- то мы первые ....
А вас, видимо, это не радует?
09.08.2025 23:08 Ответить
Краще б обговорили як збити літак *****,бо з бункера він рідко так далеко віддаляється)
показать весь комментарий
09.08.2025 22:58 Ответить
Тому й Аляска! Бо можно на чючхєрівськом бронепоїзді доїхати а там паром "адмірал Кузя" і ще недалеко. А літаком страшно))) бо поруч злі Канадці. Мольфари, бендерівці, упівці, діяспоряни )))
09.08.2025 23:13 Ответить
Ця компашка з Америкою все ,,порішала ,, то взялися за Англію !?
показать весь комментарий
Хто такий завгосп по Конституції
показать весь комментарий
Він не по Конституції, він - "па панятіям"
показать весь комментарий
нема ніяких даних.

П.с. згідно цієї мудрої книги, передача повноважень презедента не дозволяється. Це безпека оборона Держави та дипломатія.
А кротівня взагалі перебрала на себе всі функції уряду та ВРУ
09.08.2025 23:15 Ответить
*****... от через таке не варто очікувати чогось гарного від цих зустрічей.

Добре вже те, що цих уйобків одразу сходами не спустили.
09.08.2025 23:06 Ответить
>> Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору...

Всіх -- це яких?
09.08.2025 23:07 Ответить
Цо то є ? Таємні фото з бару Голуба ЗЕ_устриця. Перший клрпоратив
показать весь комментарий
Та ні, просто фото показує, яким венс був довбойобом тоді.

Хоча, власне... чому "був"?
показать весь комментарий
Опустили Венса до рівня я Єрмака. Як казав класик: «Мені його не шкода».
09.08.2025 23:07 Ответить
А Леммі за які гріхи повинен зустрічатися з двома жлобами?
показать весь комментарий
Єрмак наш слоняра. Він там всіх харить, а тому ганебного миру не буде. Андрій Борисович похєрить всі ініціативи Трампа
09.08.2025 23:09 Ответить
ги
09.08.2025 23:18 Ответить
ну як венс, єрмак і умєров, це саме ті переговорники на рівні урядів?
то розбігаємося - це саме ті переговорники, що домовляться кацапам щє пару українських областей здати і що б Україна кацапії щє заплатила репарації за окупування своєї землі.
09.08.2025 23:10 Ответить
****** ермака. На нари
09.08.2025 23:13 Ответить
Там де Єрмак там завжди пройоб.
Агент пуйла все робить для того, щоб знищити Україну на догоду своєму господарю у кремлі *****.
09.08.2025 23:19 Ответить
 
 