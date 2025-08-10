УКР
Новини
Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, де запланована зустріч Трампа з Путіним, - NBC News

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де запланована зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американського високопосадовця та трьох осіб, ознайомлених із внутрішніми обговореннями, інформує Цензор.НЕТ.

"Це обговорюється",- сказав один із співрозмовників, знайомий з перебігом переговорів.

Водночас високопоставлений американський посадовець та інші джерела, поінформовані про переговори, сказали, що візит ще не затверджено, і не зрозуміло, чи Зеленський зрештою приїде до Аляски для зустрічей.

Високопосадовць адміністрації США каже, що це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це відбудеться",- сказав співрозмовник.

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського до Аляски, високопоставлений представник адміністрації США відповів:

"Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін".

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

2 рашиста будуть уламувати на капітуляцію. Очевидно що буде Трамп+Путін проти України
10.08.2025 01:24 Відповісти
Покаже свій знаменитий номер з роялем
10.08.2025 01:29 Відповісти
Це шоу будуть транслювати онлайн?

Цікаво, кого викинуть сходами цього разу.
10.08.2025 01:27 Відповісти
2 рашиста будуть уламувати на капітуляцію. Очевидно що буде Трамп+Путін проти України
10.08.2025 01:24 Відповісти
Або США та Роіся проти України.
Або Трамп та Путін проти Зеленського.
10.08.2025 01:29 Відповісти
як це так, що їх дума ще не денонсувала договір царя про продаж аляски за 7,2 млн.дол)))
по 20 центов за кілометр землі)
10.08.2025 01:27 Відповісти
А чия Аляска?))
10.08.2025 01:27 Відповісти
Це шоу будуть транслювати онлайн?

Цікаво, кого викинуть сходами цього разу.
10.08.2025 01:27 Відповісти
Покаже свій знаменитий номер з роялем
10.08.2025 01:29 Відповісти
Ну вони там всі талановиті.
***** роскаже про печенігів.
Трамп покаже майстер-клас з гольфу.
Наш якусь чічьотку станцює та на ррялі зіграє.
10.08.2025 01:31 Відповісти
можно ставки делать оденет зе костюм или нет
10.08.2025 01:30 Відповісти
Водолазний. 😁
10.08.2025 01:32 Відповісти
если краватка будет, то можно и его
10.08.2025 01:36 Відповісти
а дЄрмак як президент , чи як головний резидент ?...
10.08.2025 01:32 Відповісти
Хай Віслюк Безуглу візьме на цю сатанінську оргію - вона впишеться органічно до решти дегенератів.
10.08.2025 01:37 Відповісти
не вхідний в клуб великих жлобів буба.
не ******* два великих жлоба, жлоба криворогатого.
10.08.2025 01:39 Відповісти
Та шо, аляску таки доні просрав?
10.08.2025 01:51 Відповісти
Ну вiн же сказав, що буде обмiн терiторiями, пуйлу Аляску, нам Крим назад, якось так...
10.08.2025 02:13 Відповісти
Кручє. Інфа 100%.

10.08.2025 02:25 Відповісти
просто маленький криворогатий жлоб,
який розмінував все, що він не знає і не розуміє.
нема більшої муйні як відбулавити клована під чяс віс війни...
ця зелена муйня - покарання нам всім за недолугість.
10.08.2025 02:00 Відповісти
Везіть піаніно. Наш під фанеру не лабає.
10.08.2025 02:09 Відповісти
Два педофіла проти хлопчика-нарколиги..
10.08.2025 02:20 Відповісти
 
 