Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, де запланована зустріч Трампа з Путіним, - NBC News

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де запланована зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американського високопосадовця та трьох осіб, ознайомлених із внутрішніми обговореннями, інформує Цензор.НЕТ.

"Це обговорюється",- сказав один із співрозмовників, знайомий з перебігом переговорів.

Водночас високопоставлений американський посадовець та інші джерела, поінформовані про переговори, сказали, що візит ще не затверджено, і не зрозуміло, чи Зеленський зрештою приїде до Аляски для зустрічей.

Високопосадовць адміністрації США каже, що це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це відбудеться",- сказав співрозмовник.

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського до Аляски, високопоставлений представник адміністрації США відповів:

"Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін".

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

