Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, де запланована зустріч Трампа з Путіним, - NBC News
Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де запланована зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на американського високопосадовця та трьох осіб, ознайомлених із внутрішніми обговореннями, інформує Цензор.НЕТ.
"Це обговорюється",- сказав один із співрозмовників, знайомий з перебігом переговорів.
Водночас високопоставлений американський посадовець та інші джерела, поінформовані про переговори, сказали, що візит ще не затверджено, і не зрозуміло, чи Зеленський зрештою приїде до Аляски для зустрічей.
Високопосадовць адміністрації США каже, що це "абсолютно" можливо.
"Усі дуже сподіваються, що це відбудеться",- сказав співрозмовник.
На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського до Аляски, високопоставлений представник адміністрації США відповів:
"Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін".
Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Або Трамп та Путін проти Зеленського.
по 20 центов за кілометр землі)
Цікаво, кого викинуть сходами цього разу.
***** роскаже про печенігів.
Трамп покаже майстер-клас з гольфу.
Наш якусь чічьотку станцює та на ррялі зіграє.
не ******* два великих жлоба, жлоба криворогатого.
який розмінував все, що він не знає і не розуміє.
нема більшої муйні як відбулавити клована під чяс віс війни...
ця зелена муйня - покарання нам всім за недолугість.