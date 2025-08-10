Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, где запланирована встреча Трампа с Путиным, - NBC News
Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где запланирована встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и трех человек, знакомых с внутренними обсуждениями, информирует Цензор.НЕТ.
"Это обсуждается",- сказал один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.
В то же время высокопоставленный американский чиновник и другие источники, информированные о переговорах, сказали, что визит еще не утвержден, и не понятно, приедет ли Зеленский, в конце концов, на Аляску для встреч.
Высокопоставленный чиновник администрации США говорит, что это "абсолютно" возможно.
"Все очень надеются, что это произойдет",- сказал собеседник.
На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, высокопоставленный представитель администрации США ответил:
Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. В данное время Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин".
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Або Трамп та Путін проти Зеленського.
по 20 центов за кілометр землі)
Цікаво, кого викинуть сходами цього разу.
Аляска заісно не Оман но і тут головне це лижі. І стартувати тре з Буковелю.
***** роскаже про печенігів.
Трамп покаже майстер-клас з гольфу.
Наш якусь чічьотку станцює та на ррялі зіграє.
не ******* два великих жлоба, жлоба криворогатого.
який розмінував все, що він не знає і не розуміє.
нема більшої муйні як відбулавити клована під чяс віс війни...
ця зелена муйня - покарання нам всім за недолугість.
все закотане зеленими тварями в асфальт.
після бубінoго підписання угоди з кацапнею - Майдан і слуговня в розсип по островах - за кожною зеленою тварью прийдуть...
а ні? - так і без нього хлопці знають шо робити...
Слузі кремля ... резиденту ЗЕбілу - капітулянту пора на всіх парах помчати не на аляску для злочинної капітуляції України. А в свою улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він "легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди!
Кремлівського холуя , який втік ще раніше.
----
до кловунярству, тамавадівству, по ногтям там?
і вже перестати з себе корчити законодавців-анал табу?
до речі як і на *****...
в ескімосів на відстіл ідіотів без обмежень...
не коренні не можуть - коренні стіляють все шо в шо вцілять...
місцеві і доню і *****, в очі не бачили, по запарці можуть і мочканути...
може кращє Ватікан?
зі своїм піаніном і інструментом...
та і ніхто його не запрошував...
пхає...
чи ви хочете бачити батьків тих дітей які з картонками вийшли?
мене відкопали його маламути і хаскі" (с) Латекс фауна
Дивно, як іноді звучать якісь пророцтва в зовсім не помітних месенджах...