Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, где запланирована встреча Трампа с Путиным, - NBC News

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где запланирована встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и трех человек, знакомых с внутренними обсуждениями, информирует Цензор.НЕТ.

"Это обсуждается",- сказал один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

В то же время высокопоставленный американский чиновник и другие источники, информированные о переговорах, сказали, что визит еще не утвержден, и не понятно, приедет ли Зеленский, в конце концов, на Аляску для встреч.

Высокопоставленный чиновник администрации США говорит, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет",- сказал собеседник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, высокопоставленный представитель администрации США ответил:

Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. В данное время Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин".

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

