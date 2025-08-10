РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, где запланирована встреча Трампа с Путиным, - NBC News

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где запланирована встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и трех человек, знакомых с внутренними обсуждениями, информирует Цензор.НЕТ.

"Это обсуждается",- сказал один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

В то же время высокопоставленный американский чиновник и другие источники, информированные о переговорах, сказали, что визит еще не утвержден, и не понятно, приедет ли Зеленский, в конце концов, на Аляску для встреч.

Высокопоставленный чиновник администрации США говорит, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет",- сказал собеседник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, высокопоставленный представитель администрации США ответил:

Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. В данное время Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин".

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Зеленский Владимир (21501) путин владимир (31837) США (27675) Трамп Дональд (6186) Аляска (11)


Топ комментарии
+9
Преспектива на переговорах= 0. Зеленський як ширма для трампа щоб не обляпатись пуйловою репутацієї терориста. Для Зеленського велика небезпека туди їхати. Велика.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:04 Ответить
+7
2 рашиста будуть уламувати на капітуляцію. Очевидно що буде Трамп+Путін проти України
показать весь комментарий
10.08.2025 01:24 Ответить
+3
Покаже свій знаменитий номер з роялем
показать весь комментарий
10.08.2025 01:29 Ответить
2 рашиста будуть уламувати на капітуляцію. Очевидно що буде Трамп+Путін проти України
показать весь комментарий
10.08.2025 01:24 Ответить
Або США та Роіся проти України.
Або Трамп та Путін проти Зеленського.
показать весь комментарий
10.08.2025 01:29 Ответить
Зеленського не запрошували взяти участь у зустрічі Путіна з Трампом на Алясці, - The Washington Post з посиланням на джерела.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:22 Ответить
Чого його уламивати? Вин ще в Омані на це погодився та підписався.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:27 Ответить
Кого будуть уламувати, Зеленського? Ви довго думали? Його пуйло перетягнули на свій бік ще в Омані та в Стамбулі, після чого призначений наглядачем єрмак, звільнені Залужний та 16 найкращих генерала Генштабу, знищена ракетна програма, в весь державний і оборонний бюджет закатаний в асфальт. Десятки мільярдів з оборонного бюджету передав для крадівницства своїм бізнес- партнерам міндічами, беням, шурмам, в українцям обіцянки про виготовлення мільйонів дронів, 3000 балістичних ракет, ''товстих'', ''худих'', ''довгих'', ''коротких'', ''хитрих'...''нептунів'' і потужного виходу на кордони 1991 року та каву на березі Ялти.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:24 Ответить
як це так, що їх дума ще не денонсувала договір царя про продаж аляски за 7,2 млн.дол)))
по 20 центов за кілометр землі)
показать весь комментарий
10.08.2025 01:27 Ответить
Та чи довго, вони це можуть зробити якраз коли пуйло буде там
показать весь комментарий
10.08.2025 08:46 Ответить
Річ в тому, що мабуть ніхто в Масковії, окрім ряду істориків не знає головну причину продажу Аляски Сполученим Штатам. Коли б знали то мовчали б і ніколи про це навіть не заїкалися. Плата 7.2 млн золотом за ,,придбану,, Аляску це оплата допомоги ВМФ царської Росії у війні за незалежність США проти Британії. Цю оплату підтримки США Росією оформили як купчу територій щоб не було міжнародного скандалу. Повернення до цього питання в Росії ставить хрест на тиск Трампа над Зеленським що до віддавання територій України в обмін на мир. В принципі Зеленський міг би погодитися з Трампом але при умові повернення Аляски Росії. Ви б подивилися як ********** Трамп
показать весь комментарий
10.08.2025 09:27 Ответить
Умова повернути Аляску Росії поставить Трампа в цейтнот
показать весь комментарий
10.08.2025 09:29 Ответить
А чия Аляска?))
показать весь комментарий
10.08.2025 01:27 Ответить
Аляска це ширма оплати допомоги ВМФ царської Росії у війні США проти Британії. І не забувайте що 85% стартового капіталу ФРС США це золото царської Росії. Не вірите то поцікавтеся хто дав гроші на створення ФРС США
показать весь комментарий
10.08.2025 09:35 Ответить
А де я писала, що не вірю? То було сарказмичне запитання. Історію знаю краще за Вас.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:41 Ответить
Це шоу будуть транслювати онлайн?

Цікаво, кого викинуть сходами цього разу.
показать весь комментарий
10.08.2025 01:27 Ответить
Тут головне лижі.
Аляска заісно не Оман но і тут головне це лижі. І стартувати тре з Буковелю.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:57 Ответить
Покаже свій знаменитий номер з роялем
показать весь комментарий
10.08.2025 01:29 Ответить
Ну вони там всі талановиті.
***** роскаже про печенігів.
Трамп покаже майстер-клас з гольфу.
Наш якусь чічьотку станцює та на ррялі зіграє.
показать весь комментарий
10.08.2025 01:31 Ответить
можно ставки делать оденет зе костюм или нет
показать весь комментарий
10.08.2025 01:30 Ответить
Водолазний. 😁
показать весь комментарий
10.08.2025 01:32 Ответить
если краватка будет, то можно и его
показать весь комментарий
10.08.2025 01:36 Ответить
а дЄрмак як президент , чи як головний резидент ?...
показать весь комментарий
10.08.2025 01:32 Ответить
Як смотрящий
показать весь комментарий
10.08.2025 09:06 Ответить
Хай Віслюк Безуглу візьме на цю сатанінську оргію - вона впишеться органічно до решти дегенератів.
показать весь комментарий
10.08.2025 01:37 Ответить
Шо вона там своєю кривою пикою буде робити!?Капелюха шліфувати Доні,чи ботоксному очко лизати?Вона по параметрам навіть до дешевої щльондри виноводочної забігайлівки не дотягує.
показать весь комментарий
10.08.2025 05:01 Ответить
не вхідний в клуб великих жлобів буба.
не ******* два великих жлоба, жлоба криворогатого.
показать весь комментарий
10.08.2025 01:39 Ответить
Та шо, аляску таки доні просрав?
показать весь комментарий
10.08.2025 01:51 Ответить
Ну вiн же сказав, що буде обмiн терiторiями, пуйлу Аляску, нам Крим назад, якось так...
показать весь комментарий
10.08.2025 02:13 Ответить
Кручє. Інфа 100%.

показать весь комментарий
10.08.2025 02:25 Ответить
просто маленький криворогатий жлоб,
який розмінував все, що він не знає і не розуміє.
нема більшої муйні як відбулавити клована під чяс віс війни...
ця зелена муйня - покарання нам всім за недолугість.
показать весь комментарий
10.08.2025 02:00 Ответить
а зеленій муйні пофіг що вас совість мучить,Воно в дєлє і "процесс пошла" - активна частина українців виїде на Захід, старі вимруть, села і землі України, заселені алкашами, таджиками, мордвою заростуть бур'яном і "донецькими пакетиками". Все, як мріяв путлер.
показать весь комментарий
10.08.2025 08:36 Ответить
навіть не кажіть мені це - не хочю, ***, чюти...
показать весь комментарий
10.08.2025 08:39 Ответить
ви навіть більши цинік ніж я - так не можна...
показать весь комментарий
10.08.2025 08:55 Ответить
Везіть піаніно. Наш під фанеру не лабає.
показать весь комментарий
10.08.2025 02:09 Ответить
Два педофіла проти хлопчика-нарколиги..
показать весь комментарий
10.08.2025 02:20 Ответить
Преспектива на переговорах= 0. Зеленський як ширма для трампа щоб не обляпатись пуйловою репутацієї терориста. Для Зеленського велика небезпека туди їхати. Велика.
показать весь комментарий
10.08.2025 03:04 Ответить
поїде і все підпише, бо в буби "козирей нема".
все закотане зеленими тварями в асфальт.
після бубінoго підписання угоди з кацапнею - Майдан і слуговня в розсип по островах - за кожною зеленою тварью прийдуть...
показать весь комментарий
10.08.2025 04:13 Ответить
закон за український мосад!
а ні? - так і без нього хлопці знають шо робити...
показать весь комментарий
10.08.2025 04:19 Ответить
Нє, не поїде, ймовірність цього десь 0,00001 %
показать весь комментарий
10.08.2025 08:49 Ответить
Для блазня жодної небезпеки,для України-величезна,бо нарколига знову приїде в футболці і стрінгах, і не скаже рудому "велике сенкью"..
показать весь комментарий
10.08.2025 04:13 Ответить

Слузі кремля ... резиденту ЗЕбілу - капітулянту пора на всіх парах помчати не на аляску для злочинної капітуляції України. А в свою улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він "легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди!
Кремлівського холуя , який втік ще раніше.
----
показать весь комментарий
10.08.2025 04:11 Ответить
може до кореняк, поки не пізно?
до кловунярству, тамавадівству, по ногтям там?
і вже перестати з себе корчити законодавців-анал табу?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:31 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 05:00 Ответить
Дипломатичні здібності Зє та його криворозька освіта, під наглядом єрмака - то дуже великий ризик. Дуже. Mayby better don't take chances. Хоча його присутність логічна, з огляду "нічого про Україну без України".
показать весь комментарий
10.08.2025 05:22 Ответить
Будет там бенин Оманский Нарик или нет без разницы, это попка дурак без образования, без опыта... умеющий только кривляться, нюхать, крысить и брехать....уже был и Париж и Стамбул..а учитывая что Дегенерат таМпон играет за ботаксного Украине ни чего не светит....
показать весь комментарий
10.08.2025 05:52 Ответить
Якщо ще до зустрічі на Алясці, американсько-трампівські покидьки не уламають Україну піти на часткову капітуляцію ( а іншого там не проглядається), ніякий Зеленський туди не поїде, бо навіщо псувати старим підарам таку довгоочікувану зустріч. Вони придумають собі повістку дня і без України.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:08 Ответить
Ішака самого, без європейців, нівякому разі не можа випускати до Аляски. Це безтолкове чмо само напідписує всякої дичини.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:17 Ответить
а як за лося?
до речі як і на *****...
в ескімосів на відстіл ідіотів без обмежень...
не коренні не можуть - коренні стіляють все шо в шо вцілять...
показать весь комментарий
10.08.2025 06:37 Ответить
Аляска поганий вибір.
місцеві і доню і *****, в очі не бачили, по запарці можуть і мочканути...
може кращє Ватікан?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:47 Ответить
піаніна своя чи місцева ?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:52 Ответить
Що б там не було, дедлайн Трампа ****** відсунутий та забутий.
показать весь комментарий
10.08.2025 06:53 Ответить
старческий склероз
показать весь комментарий
10.08.2025 07:00 Ответить
пропозиція -куди буба не їздив?
зі своїм піаніном і інструментом...
показать весь комментарий
10.08.2025 06:58 Ответить
Якщо у Зеленського є клепка в голові, він на ту зустріч не поїде. Хоча про що це я?
показать весь комментарий
10.08.2025 06:59 Ответить
нема...
та і ніхто його не запрошував...
показать весь комментарий
10.08.2025 07:02 Ответить
kажуть дурню зеленому - не пхай їрмака!
пхає...
показать весь комментарий
10.08.2025 07:09 Ответить
мо НАБУ і підозра?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:10 Ответить
чи скасувати 2 рази перескасоване?
чи ви хочете бачити батьків тих дітей які з картонками вийшли?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:16 Ответить
який зелений їбучій ужас ми натворили і як завжди все повісили на дітей...
показать весь комментарий
10.08.2025 07:20 Ответить
Ні ні! Не мона Зелі на Аляску! Він там ще заблукає, що будемо робити?
показать весь комментарий
10.08.2025 07:55 Ответить
от тому і кажу - стволи y порядного громадянина повинні бути.
показать весь комментарий
10.08.2025 08:00 Ответить
запросили посидіти в приймальні, поки його не покличуть підписати рішення між трумпом та ******.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:57 Ответить
Ага. Вовк і ведмідь запросять зайця на вечерю. Ще й місце вибрали подалі від цивілізації і людських очей щоб ніхто не заважав
показать весь комментарий
10.08.2025 09:05 Ответить
"коли я зірвався і впав десь посеред Аляски
мене відкопали його маламути і хаскі" (с) Латекс фауна
Дивно, як іноді звучать якісь пророцтва в зовсім не помітних месенджах...
показать весь комментарий
10.08.2025 09:33 Ответить
 
 