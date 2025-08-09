Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна, - губернатор

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат готовий прийняти історичну зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, адже "впродовж століть Аляска була мостом між націями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це губернатор штату написав у соцмережі Х.

Так, він привітав майбутню зустріч між Трампом та Путіним, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".

"Аляска - найважливіше стратегічне місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише два милі розділяють Росію та Аляску, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", - йдеться в повідомленні.

На його думку, цілком доречно, що дискусії глобального значення відбуваються саме там.

"Упродовж століть Аляска була мостом між націями, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - додав Данліві.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.