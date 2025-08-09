Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна, - губернатор
Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат готовий прийняти історичну зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, адже "впродовж століть Аляска була мостом між націями".
Як передає Цензор.НЕТ, про це губернатор штату написав у соцмережі Х.
Так, він привітав майбутню зустріч між Трампом та Путіним, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".
"Аляска - найважливіше стратегічне місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише два милі розділяють Росію та Аляску, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", - йдеться в повідомленні.
На його думку, цілком доречно, що дискусії глобального значення відбуваються саме там.
"Упродовж століть Аляска була мостом між націями, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - додав Данліві.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Результат був ясний, коли виробництво встигли відвезти за Урал.
Питання часу і кількості жертв.
Вже в 194й красній армії не було чим воювати,в що вдягтися і навіть їсти нічого було.
І Адік давно був би москву взяв,якби«великий полководець»жуков не підірвав греблі водосховищ і не затопив сотні сіл разом із жителями.
І вже,крім ленд-лізу,авіація союзників розпочала методично знищувати промисловість Німеччини.
Так що питання часу,за скільки часу б Адік до уралу дійшов.
Ло речі,всі міністерства і уряд восени 1941 були евакуйовані в Самару,про що нинішня влада раші сором'язливо мовчить.
Допомога була необхідна, але це всього лише допомога, яка займала малий відсоток від потреб СРСР у війні.
До Уралу ще стільки ж йти як до Сталінграда.
Обладнання розвантажували прямо під відкритим небом, потім зводячи цехи.
Всю наукову братію відправили до Новосибірська
І так далі...
Якраз шикарна нагода для США обмінятись з пітьмою - її на обіцянку "ніколи не нападати" на Америку.
https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small
....але ж Бен Ладен був терорист №1, а хйло для Штатів тепер -- главний партньор.
Території Херсонської і Запорізької областей, які захватила росія, на ті території Донбасу, які росії не вдалося захватити.
Це для нас територіально кращий варіант, ніж той, який пропонує Трамп (по лінії фронту).
путін теж зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.
Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшого шматка землі на менший?
Скажуть, що не віддали Америці найбільше родовище літію в Європі. Скажуть, що на Донбасі величезні запаси природних копалин і росія за рахунок них озолотиться. А на півдні України немає природних копалин, одна сільсько-господарська рілля, яка потребує зрошення, і майже пусті території, без населення. А на Донбасі повно населення.
Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення. Скажуть, що південь був захвачений для подальшого обміну на Донбас.
І путіну ж потрібне признання цих територій! Він може надіятися тільки на признання Криму і Донбасу в майбутньому. Якийсь непонятний шматок території України ніхто ніколи не признає, якийсь рандомний шматок землі, який йому просто повезло захватити.
https://i.postimg.cc/26L5TPmC/375765218-1030860168228079-2717559817420740970-n.png
Який сором для країни
Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.
Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну.
Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде територіально кращий варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).
якщо донбасці захочуть в росію, то фіг з ним , хай валять, нам зрадники в країні не потрібні.
Що він там казав про дедлайн? Він побачив якісь намагання путлєра припинити війну? Якщо "ТАК", то які ж? Якщо "НІ", то де санкції?
Хоча, було зрозуміло, що після 10 денного строку трампон відсуне дедлайн ще на якийсь час. А потім ще і ще...
Та й яких результатів можна чекати від будь-яких перемовин, якщо трьом з чотирьох зацікавлених осіб ця війна вигідна:
Сі вигідна, бо послаблює як московію, так і ЄС та США. І відволікає увагу від підготовки Китаю до вторгнення в Тайвань.
пуйлу вигідна, бо економіка тримається лише на ВПК, а його влада - на так званому "СВО".
Найвеличнішому вигідна, бо це зберігає його при владі і дає можливість цій шоблі безкарно обкрадати Україну.
Трампону не вигідна, бо це заважає "рубати бабло", укладати "біг діл" та отримати "нобєлівку".
Якось так, якщо стисло, виглядає моє ІМХО