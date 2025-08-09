УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8803 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 417 62

Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна, - губернатор

зустріч Трампа і Путіна

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат готовий прийняти історичну зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, адже "впродовж століть Аляска була мостом між націями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це губернатор штату написав у соцмережі Х.

Так, він привітав майбутню зустріч між Трампом та Путіним, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".

"Аляска - найважливіше стратегічне місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише два милі розділяють Росію та Аляску, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед самітом Трампа і Путіна високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії, - ЗМІ

На його думку, цілком доречно, що дискусії глобального значення відбуваються саме там.

"Упродовж століть Аляска була мостом між націями, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - додав Данліві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд

Зустріч трампа і путіна на Алясці

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Автор: 

путін володимир (24417) Трамп Дональд (6676) Аляска (10)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Если бы во время второй мировой были такие союзники у СССР то сейчас бы до Урала шпрехали бы по немецки.
показати весь коментар
09.08.2025 10:37 Відповісти
+6
Трамп, де санкції які ти так рекламував????! Піз....дабол!!! Цей " самміт" це буде якійсь треш, не вірю що там щось вирішать!!! Тільки відтягують час!!!
показати весь коментар
09.08.2025 10:43 Відповісти
+4
залиште там його собі. Хароший же парєнь.
показати весь коментар
09.08.2025 10:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если бы во время второй мировой были такие союзники у СССР то сейчас бы до Урала шпрехали бы по немецки.
показати весь коментар
09.08.2025 10:37 Відповісти
Війна б довше тривала і була ще більш кривавою для СРСР.
Результат був ясний, коли виробництво встигли відвезти за Урал.
Питання часу і кількості жертв.
показати весь коментар
09.08.2025 10:41 Відповісти
Пророк Фемідії
Вже в 194й красній армії не було чим воювати,в що вдягтися і навіть їсти нічого було.
І Адік давно був би москву взяв,якби«великий полководець»жуков не підірвав греблі водосховищ і не затопив сотні сіл разом із жителями.
І вже,крім ленд-лізу,авіація союзників розпочала методично знищувати промисловість Німеччини.
Так що питання часу,за скільки часу б Адік до уралу дійшов.
Ло речі,всі міністерства і уряд восени 1941 були евакуйовані в Самару,про що нинішня влада раші сором'язливо мовчить.
показати весь коментар
09.08.2025 10:57 Відповісти
Це зараз так 2ю світову викладають ?

Допомога була необхідна, але це всього лише допомога, яка займала малий відсоток від потреб СРСР у війні.

До Уралу ще стільки ж йти як до Сталінграда.
показати весь коментар
09.08.2025 11:05 Відповісти
Яке виробництво встигли вивезти на та за Урал? Совкових кіношек надивились та книжок начитались? Ви нам ще по 28 панфилівців під кирівництвом генералісімуса Суворова роскажить якина Куліковому полі пустили під лід псів-рицарів з Золотій Орди яких очолював особисто бандеривіць Сашка Македонський.
показати весь коментар
09.08.2025 11:03 Відповісти
Більшість важкого машинобудування, Свердловськ, Челябінськ і далі. Металургія та виробництво

Обладнання розвантажували прямо під відкритим небом, потім зводячи цехи.

Всю наукову братію відправили до Новосибірська

І так далі...
показати весь коментар
09.08.2025 11:08 Відповісти
ах так-це ймовірно були колишні українські заводи, треба по конкретному заводу у них зараз дивитися
показати весь коментар
09.08.2025 11:09 Відповісти
от і не факт в Локотський республіці гаварили по рузки .
показати весь коментар
09.08.2025 10:41 Відповісти
А з іншого боку Уральських гір - японською.
показати весь коментар
09.08.2025 10:49 Відповісти
Краще б по німецьки ніж по кацапські. Краще б Гітлер захопив всю Сосію. Не знаю нікого хто пережив другу світову і німецьку окупацію щось погане говорили про німців. Зате про те що робити комуняки і як при них жили багато наслухався що мурашки по шкірі
показати весь коментар
09.08.2025 10:58 Відповісти
у меня бабушка рассказывала когда немцы шли очень добрые были к населению дарили детям шоколадки но евреев искали и расстреливали на месте
показати весь коментар
09.08.2025 11:18 Відповісти
точно не самий гірший варіант.
показати весь коментар
09.08.2025 10:58 Відповісти
А з іншого боку Уралу їх би зустріла Квантунська імператорська армія Японії.
показати весь коментар
09.08.2025 11:04 Відповісти
Історична зустріч.....однозначно вони за одно
показати весь коментар
09.08.2025 10:39 Відповісти
мене більше цікавить що скаже прокурор Аляски ? чи збирається він виконувати міжнародний ордер ?
показати весь коментар
09.08.2025 10:40 Відповісти
США міжнародний одер не парить. ***** та у безпеці, навіть краще ніж у кремлі, бо на Алясці табакєрок нема.
показати весь коментар
09.08.2025 10:43 Відповісти
так після цього можно на штатівське законодавство класти болт . американська демократія після цього переміститься на рівень законів Талібану .
показати весь коментар
09.08.2025 10:50 Відповісти
я і до цього дозволяв класти болт на штатівське законодавство з самого 2002 року, як тільки США відкликало свій підпис. Ілюзії пропали вже тоді.
показати весь коментар
09.08.2025 10:57 Відповісти
коли кладе одна людина це нічого не значить, коли покладуть мільйони штатам буде біда . американський наркоторговець приїжджає в Україну , американці вимагають його заарештувати , а український прокурор каже він хороший хлопець продає ліки нужденним .
показати весь коментар
09.08.2025 11:08 Відповісти
Впевнений що з часів обами я не один.
показати весь коментар
09.08.2025 11:20 Відповісти
США не визнають МКС тут якраз проблеми нема
показати весь коментар
09.08.2025 11:00 Відповісти
США не визнають МКС, тому їм срати на той орден. А навіть якби визнали, то ніщо не заважає… просто його не виконувати. Саме так зробила Монголія, коли туди літав пуйло, і Угорщина, коли туди прилітав Нетаньяху
показати весь коментар
09.08.2025 11:03 Відповісти
то чому Україна має виконувати договори, конвенції які їй не вигідні ? навіть при первісному ладі закони працювали .
показати весь коментар
09.08.2025 11:13 Відповісти
Працював закон сили. З тих часів ще нічого не змінилося.
показати весь коментар
09.08.2025 11:21 Відповісти
Історична зустріч: Аляска вітає на своїй землі сатану-педофіла...
показати весь коментар
09.08.2025 10:40 Відповісти
залиште там його собі. Хароший же парєнь.
показати весь коментар
09.08.2025 10:41 Відповісти
🇺🇸 Чому Аляска? Все просто - там путіна не кинуть за решітку.
показати весь коментар
09.08.2025 10:42 Відповісти
Та вже в курсі: Аляска - місце зустрічі тромбо-xyйла. Хе-хе.
Якраз шикарна нагода для США обмінятись з пітьмою - її на обіцянку "ніколи не нападати" на Америку.
показати весь коментар
09.08.2025 10:42 Відповісти
Ба, пам'ятник Аляска-Сибір вже стоїть.

https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small
показати весь коментар
09.08.2025 11:00 Відповісти
Трамп, де санкції які ти так рекламував????! Піз....дабол!!! Цей " самміт" це буде якійсь треш, не вірю що там щось вирішать!!! Тільки відтягують час!!!
показати весь коментар
09.08.2025 10:43 Відповісти
Не будь наивным на счёт Трампа, не верь ни одному ему слову.
показати весь коментар
09.08.2025 11:07 Відповісти
Чи робив би такі заяви губернатор Аляски напередодні гіпотетичної зустрічі Рузвельта з гітлером ?? Абсурд. Видається, Америка уже ніколи не буде величною щодо власної гідності.
показати весь коментар
09.08.2025 10:46 Відповісти
Губернатора Аляски у список миротворця , заборонити вʼїзд до України на усі роки ‼️‼️
показати весь коментар
09.08.2025 10:47 Відповісти
Маркарову лишити громадянства України за те що ГУБЕРНАТОРИ НЕ ЗНАЮТЬ ПРО ЗЛОЧИНИ РАШИ В БУЧЕ
показати весь коментар
09.08.2025 10:48 Відповісти
данліві особисто буде розкочувату червону доріжку по своєму мосту. Судячи з ентузіазму, фотка буде на його робочому столі стояти до кінця його життя.
показати весь коментар
09.08.2025 10:48 Відповісти
От взяли б і зробили так, як з Бен Ладеном. Замочили, і закопали без свідків десь на Малому Діомеді.

....але ж Бен Ладен був терорист №1, а хйло для Штатів тепер -- главний партньор.
показати весь коментар
09.08.2025 10:48 Відповісти
Где Буданов,вскрывай пво Аляски,один случайный выстрел изменит ход истории.
показати весь коментар
09.08.2025 10:48 Відповісти
Потрібно здійснити обмін територій.
Території Херсонської і Запорізької областей, які захватила росія, на ті території Донбасу, які росії не вдалося захватити.

Це для нас територіально кращий варіант, ніж той, який пропонує Трамп (по лінії фронту).

путін теж зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.

Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшого шматка землі на менший?
Скажуть, що не віддали Америці найбільше родовище літію в Європі. Скажуть, що на Донбасі величезні запаси природних копалин і росія за рахунок них озолотиться. А на півдні України немає природних копалин, одна сільсько-господарська рілля, яка потребує зрошення, і майже пусті території, без населення. А на Донбасі повно населення.
Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення. Скажуть, що південь був захвачений для подальшого обміну на Донбас.

І путіну ж потрібне признання цих територій! Він може надіятися тільки на признання Криму і Донбасу в майбутньому. Якийсь непонятний шматок території України ніхто ніколи не признає, якийсь рандомний шматок землі, який йому просто повезло захватити.

https://i.postimg.cc/26L5TPmC/375765218-1030860168228079-2717559817420740970-n.png
показати весь коментар
09.08.2025 10:49 Відповісти
Дійсно, на даунбасі самий великий відсоток вати
показати весь коментар
09.08.2025 11:18 Відповісти
Який сором - усі країни відмовились прийняти кривавого вбивцю і Трамп підставив йому свою країну США.
Який сором для країни
показати весь коментар
09.08.2025 10:53 Відповісти
А Аляска "ордер на арешт Путіна", не підписувала?
показати весь коментар
09.08.2025 10:53 Відповісти
Встреча двух президентов-преступников (неоднократных). Действительно историческая.
показати весь коментар
09.08.2025 10:53 Відповісти
Це якесь масове безумство. Цьому світу пи₴дець.
показати весь коментар
09.08.2025 10:54 Відповісти
Потрібно ставити перед Трампом питання референдумів. Проводимо референдуми в цілій Донецькій області , в цілій Луганській області, В цілій Херсонській області , і в цілій Запорізькій області, і в Криму.

Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.

Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну.

Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде територіально кращий варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).

якщо донбасці захочуть в росію, то фіг з ним , хай валять, нам зрадники в країні не потрібні.
показати весь коментар
09.08.2025 10:54 Відповісти
краматорськ і славянськ за україну
показати весь коментар
09.08.2025 11:21 Відповісти
Зустріч запланували подалі від Європи і журналістів. Чи можна сша вже називати країну яка приховує міжнародних злочинців? Україна повинна також негайно вийти з римського статуту і інших міжнародних договорів які ніхто не виконує крім України
показати весь коментар
09.08.2025 10:55 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 11:01 Відповісти
Томб зможе при оказії возвратіть Путлєру Аляску.
показати весь коментар
09.08.2025 10:56 Відповісти
Історічна зустріч на ісконна-рускай земле двох маразматиків, рюріків та педофілів. Канада, Гренландія, ит из майн! А Україна - моя, майн фюрер!
показати весь коментар
09.08.2025 10:58 Відповісти
У нью-йорке поставили статую кривавого хутина
показати весь коментар
09.08.2025 10:59 Відповісти
Трампон=балабол

Що він там казав про дедлайн? Він побачив якісь намагання путлєра припинити війну? Якщо "ТАК", то які ж? Якщо "НІ", то де санкції?
Хоча, було зрозуміло, що після 10 денного строку трампон відсуне дедлайн ще на якийсь час. А потім ще і ще...

Та й яких результатів можна чекати від будь-яких перемовин, якщо трьом з чотирьох зацікавлених осіб ця війна вигідна:
Сі вигідна, бо послаблює як московію, так і ЄС та США. І відволікає увагу від підготовки Китаю до вторгнення в Тайвань.
пуйлу вигідна, бо економіка тримається лише на ВПК, а його влада - на так званому "СВО".
Найвеличнішому вигідна, бо це зберігає його при владі і дає можливість цій шоблі безкарно обкрадати Україну.
Трампону не вигідна, бо це заважає "рубати бабло", укладати "біг діл" та отримати "нобєлівку".

Якось так, якщо стисло, виглядає моє ІМХО
показати весь коментар
09.08.2025 11:01 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 11:04 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 11:02 Відповісти
Зустріч ввійде в анали?
показати весь коментар
09.08.2025 11:04 Відповісти
історична мить - поверне аляску в "родную говень" )
показати весь коментар
09.08.2025 11:08 Відповісти
Перший крок до «Аляска наша» і похєряне міжнародне право.
показати весь коментар
09.08.2025 11:11 Відповісти
Трамп- це ***** 2.0
показати весь коментар
09.08.2025 11:11 Відповісти
Історичний кінець Америки, демократії, міжнародного права. Історична зустріч двох злочинців. Будьте прокляті, виродки!
показати весь коментар
09.08.2025 11:12 Відповісти
Уявляю собі свиняче рило фюрере кацапії *****, який побачить Анкорідж і зрівняє в своїй тупій свинячій башкі з любим містом в Сибіру. Він слюною від заздрості вдавиться і може здохнути.
показати весь коментар
09.08.2025 11:15 Відповісти
А хто це з рогами - Трамп чи губернатор Аляски
показати весь коментар
09.08.2025 11:16 Відповісти
 
 