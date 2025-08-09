РУС
Встреча Трампа и Путина
1 522 68

Аляска готова принять историческую встречу Трампа и Путина, - губернатор

встреча Трампа и Путина

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат готов принять историческую встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, ведь "на протяжении веков Аляска была мостом между нациями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом губернатор штата написал в соцсети Х.

Так, он приветствовал предстоящую встречу между Трампом и Путиным, которая состоится "в великом штате Аляска".

"Аляска - важнейшее стратегическое место в мире, расположенное на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили разделяют Россию и Аляску, и нигде больше нет такого важного значения для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства в Арктике. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", - говорится в сообщении.

Перед саммитом Трампа и Путина высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании, - СМИ

По его мнению, вполне уместно, что дискуссии глобального значения происходят именно там.

"На протяжении веков Аляска была мостом между нациями, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов на земле. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу", - добавил Данливи.

Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной, - Ослунд

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Автор: 

путин владимир (31823) Трамп Дональд (6168) Аляска (9)


+9
Если бы во время второй мировой были такие союзники у СССР то сейчас бы до Урала шпрехали бы по немецки.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:37 Ответить
+6
Трамп, де санкції які ти так рекламував????! Піз....дабол!!! Цей " самміт" це буде якійсь треш, не вірю що там щось вирішать!!! Тільки відтягують час!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 10:43 Ответить
+4
залиште там його собі. Хароший же парєнь.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:41 Ответить
Если бы во время второй мировой были такие союзники у СССР то сейчас бы до Урала шпрехали бы по немецки.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:37 Ответить
Війна б довше тривала і була ще більш кривавою для СРСР.
Результат був ясний, коли виробництво встигли відвезти за Урал.
Питання часу і кількості жертв.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:41 Ответить
Пророк Фемідії
Вже в 194й красній армії не було чим воювати,в що вдягтися і навіть їсти нічого було.
І Адік давно був би москву взяв,якби«великий полководець»жуков не підірвав греблі водосховищ і не затопив сотні сіл разом із жителями.
І вже,крім ленд-лізу,авіація союзників розпочала методично знищувати промисловість Німеччини.
Так що питання часу,за скільки часу б Адік до уралу дійшов.
Ло речі,всі міністерства і уряд восени 1941 були евакуйовані в Самару,про що нинішня влада раші сором'язливо мовчить.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:57 Ответить
Це зараз так 2ю світову викладають ?

Допомога була необхідна, але це всього лише допомога, яка займала малий відсоток від потреб СРСР у війні.

До Уралу ще стільки ж йти як до Сталінграда.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:05 Ответить
Яке виробництво встигли вивезти на та за Урал? Совкових кіношек надивились та книжок начитались? Ви нам ще по 28 панфилівців під кирівництвом генералісімуса Суворова роскажить якина Куліковому полі пустили під лід псів-рицарів з Золотій Орди яких очолював особисто бандеривіць Сашка Македонський.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:03 Ответить
Більшість важкого машинобудування, Свердловськ, Челябінськ і далі. Металургія та виробництво

Обладнання розвантажували прямо під відкритим небом, потім зводячи цехи.

Всю наукову братію відправили до Новосибірська

І так далі...
показать весь комментарий
09.08.2025 11:08 Ответить
ах так-це ймовірно були колишні українські заводи, треба по конкретному заводу у них зараз дивитися
показать весь комментарий
09.08.2025 11:09 Ответить
Поездайте на Урал, там досі американсткмй станочний парк працює, який по ленд лізу поставили. А доблесна РСЧА ДРАПАЛА з такіцюй швідкістю шо в Україні 95-98% підприємст залишилось фріцам з венграми, румунами та італійцями. Швидчі драпав тільки вЯлікай кормчий Мао дзе Дкн від японців та Диьенко з Чераоною гвардією від Людендорфа.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:28 Ответить
от і не факт в Локотський республіці гаварили по рузки .
показать весь комментарий
09.08.2025 10:41 Ответить
А з іншого боку Уральських гір - японською.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:49 Ответить
Краще б по німецьки ніж по кацапські. Краще б Гітлер захопив всю Сосію. Не знаю нікого хто пережив другу світову і німецьку окупацію щось погане говорили про німців. Зате про те що робити комуняки і як при них жили багато наслухався що мурашки по шкірі
показать весь комментарий
09.08.2025 10:58 Ответить
у меня бабушка рассказывала когда немцы шли очень добрые были к населению дарили детям шоколадки но евреев искали и расстреливали на месте
показать весь комментарий
09.08.2025 11:18 Ответить
точно не самий гірший варіант.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:58 Ответить
А з іншого боку Уралу їх би зустріла Квантунська імператорська армія Японії.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:04 Ответить
Історична зустріч.....однозначно вони за одно
показать весь комментарий
09.08.2025 10:39 Ответить
мене більше цікавить що скаже прокурор Аляски ? чи збирається він виконувати міжнародний ордер ?
показать весь комментарий
09.08.2025 10:40 Ответить
США міжнародний одер не парить. ***** та у безпеці, навіть краще ніж у кремлі, бо на Алясці табакєрок нема.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:43 Ответить
так після цього можно на штатівське законодавство класти болт . американська демократія після цього переміститься на рівень законів Талібану .
показать весь комментарий
09.08.2025 10:50 Ответить
я і до цього дозволяв класти болт на штатівське законодавство з самого 2002 року, як тільки США відкликало свій підпис. Ілюзії пропали вже тоді.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:57 Ответить
коли кладе одна людина це нічого не значить, коли покладуть мільйони штатам буде біда . американський наркоторговець приїжджає в Україну , американці вимагають його заарештувати , а український прокурор каже він хороший хлопець продає ліки нужденним .
показать весь комментарий
09.08.2025 11:08 Ответить
Впевнений що з часів обами я не один.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:20 Ответить
США не визнають МКС тут якраз проблеми нема
показать весь комментарий
09.08.2025 11:00 Ответить
США не визнають МКС, тому їм срати на той орден. А навіть якби визнали, то ніщо не заважає… просто його не виконувати. Саме так зробила Монголія, коли туди літав пуйло, і Угорщина, коли туди прилітав Нетаньяху
показать весь комментарий
09.08.2025 11:03 Ответить
то чому Україна має виконувати договори, конвенції які їй не вигідні ? навіть при первісному ладі закони працювали .
показать весь комментарий
09.08.2025 11:13 Ответить
Працював закон сили. З тих часів ще нічого не змінилося.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:21 Ответить
я наголошую на тому що саме працювали , а не переписувались і підлаштовувались .
показать весь комментарий
09.08.2025 11:26 Ответить
ты же хочешь в ЕС? а чиновники хотят воровать . Им чиновникам говрят хотите европейских денег? Делайте независимые суды парламент сменяемость власти и тд а они в ответ а давайте начнем с простого вские там конвенции минные ,МКС вот так и происходит
показать весь комментарий
09.08.2025 11:25 Ответить
Історична зустріч: Аляска вітає на своїй землі сатану-педофіла...
показать весь комментарий
09.08.2025 10:40 Ответить
залиште там його собі. Хароший же парєнь.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:41 Ответить
🇺🇸 Чому Аляска? Все просто - там путіна не кинуть за решітку.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:42 Ответить
Та вже в курсі: Аляска - місце зустрічі тромбо-xyйла. Хе-хе.
Якраз шикарна нагода для США обмінятись з пітьмою - її на обіцянку "ніколи не нападати" на Америку.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:42 Ответить
Ба, пам'ятник Аляска-Сибір вже стоїть.

https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gx5IsvUW0AACdeY?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
09.08.2025 11:00 Ответить
Трамп, де санкції які ти так рекламував????! Піз....дабол!!! Цей " самміт" це буде якійсь треш, не вірю що там щось вирішать!!! Тільки відтягують час!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 10:43 Ответить
Не будь наивным на счёт Трампа, не верь ни одному ему слову.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:07 Ответить
Чи робив би такі заяви губернатор Аляски напередодні гіпотетичної зустрічі Рузвельта з гітлером ?? Абсурд. Видається, Америка уже ніколи не буде величною щодо власної гідності.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:46 Ответить
Губернатора Аляски у список миротворця , заборонити вʼїзд до України на усі роки ‼️‼️
показать весь комментарий
09.08.2025 10:47 Ответить
Маркарову лишити громадянства України за те що ГУБЕРНАТОРИ НЕ ЗНАЮТЬ ПРО ЗЛОЧИНИ РАШИ В БУЧЕ
показать весь комментарий
09.08.2025 10:48 Ответить
данліві особисто буде розкочувату червону доріжку по своєму мосту. Судячи з ентузіазму, фотка буде на його робочому столі стояти до кінця його життя.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:48 Ответить
От взяли б і зробили так, як з Бен Ладеном. Замочили, і закопали без свідків десь на Малому Діомеді.

....але ж Бен Ладен був терорист №1, а хйло для Штатів тепер -- главний партньор.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:48 Ответить
Где Буданов,вскрывай пво Аляски,один случайный выстрел изменит ход истории.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:48 Ответить
Потрібно здійснити обмін територій.
Території Херсонської і Запорізької областей, які захватила росія, на ті території Донбасу, які росії не вдалося захватити.

Це для нас територіально кращий варіант, ніж той, який пропонує Трамп (по лінії фронту).

путін теж зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.

Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшого шматка землі на менший?
Скажуть, що не віддали Америці найбільше родовище літію в Європі. Скажуть, що на Донбасі величезні запаси природних копалин і росія за рахунок них озолотиться. А на півдні України немає природних копалин, одна сільсько-господарська рілля, яка потребує зрошення, і майже пусті території, без населення. А на Донбасі повно населення.
Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення. Скажуть, що південь був захвачений для подальшого обміну на Донбас.

І путіну ж потрібне признання цих територій! Він може надіятися тільки на признання Криму і Донбасу в майбутньому. Якийсь непонятний шматок території України ніхто ніколи не признає, якийсь рандомний шматок землі, який йому просто повезло захватити.

https://i.postimg.cc/26L5TPmC/375765218-1030860168228079-2717559817420740970-n.png
показать весь комментарий
09.08.2025 10:49 Ответить
Дійсно, на даунбасі самий великий відсоток вати
показать весь комментарий
09.08.2025 11:18 Ответить
Який сором - усі країни відмовились прийняти кривавого вбивцю і Трамп підставив йому свою країну США.
Який сором для країни
показать весь комментарий
09.08.2025 10:53 Ответить
А Аляска "ордер на арешт Путіна", не підписувала?
показать весь комментарий
09.08.2025 10:53 Ответить
Встреча двух президентов-преступников (неоднократных). Действительно историческая.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:53 Ответить
Це якесь масове безумство. Цьому світу пи₴дець.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:54 Ответить
Потрібно ставити перед Трампом питання референдумів. Проводимо референдуми в цілій Донецькій області , в цілій Луганській області, В цілій Херсонській області , і в цілій Запорізькій області, і в Криму.

Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.

Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну.

Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде територіально кращий варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).

якщо донбасці захочуть в росію, то фіг з ним , хай валять, нам зрадники в країні не потрібні.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:54 Ответить
краматорськ і славянськ за україну
показать весь комментарий
09.08.2025 11:21 Ответить
Зустріч запланували подалі від Європи і журналістів. Чи можна сша вже називати країну яка приховує міжнародних злочинців? Україна повинна також негайно вийти з римського статуту і інших міжнародних договорів які ніхто не виконує крім України
показать весь комментарий
09.08.2025 10:55 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 11:01 Ответить
Томб зможе при оказії возвратіть Путлєру Аляску.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:56 Ответить
Історічна зустріч на ісконна-рускай земле двох маразматиків, рюріків та педофілів. Канада, Гренландія, ит из майн! А Україна - моя, майн фюрер!
показать весь комментарий
09.08.2025 10:58 Ответить
У нью-йорке поставили статую кривавого хутина
показать весь комментарий
09.08.2025 10:59 Ответить
Трампон=балабол

Що він там казав про дедлайн? Він побачив якісь намагання путлєра припинити війну? Якщо "ТАК", то які ж? Якщо "НІ", то де санкції?
Хоча, було зрозуміло, що після 10 денного строку трампон відсуне дедлайн ще на якийсь час. А потім ще і ще...

Та й яких результатів можна чекати від будь-яких перемовин, якщо трьом з чотирьох зацікавлених осіб ця війна вигідна:
Сі вигідна, бо послаблює як московію, так і ЄС та США. І відволікає увагу від підготовки Китаю до вторгнення в Тайвань.
пуйлу вигідна, бо економіка тримається лише на ВПК, а його влада - на так званому "СВО".
Найвеличнішому вигідна, бо це зберігає його при владі і дає можливість цій шоблі безкарно обкрадати Україну.
Трампону не вигідна, бо це заважає "рубати бабло", укладати "біг діл" та отримати "нобєлівку".

Якось так, якщо стисло, виглядає моє ІМХО
показать весь комментарий
09.08.2025 11:01 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 11:04 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 11:02 Ответить
Зустріч ввійде в анали?
показать весь комментарий
09.08.2025 11:04 Ответить
історична мить - поверне аляску в "родную говень" )
показать весь комментарий
09.08.2025 11:08 Ответить
Перший крок до «Аляска наша» і похєряне міжнародне право.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:11 Ответить
Трамп- це ***** 2.0
показать весь комментарий
09.08.2025 11:11 Ответить
Історичний кінець Америки, демократії, міжнародного права. Історична зустріч двох злочинців. Будьте прокляті, виродки!
показать весь комментарий
09.08.2025 11:12 Ответить
Уявляю собі свиняче рило фюрере кацапії *****, який побачить Анкорідж і зрівняє в своїй тупій свинячій башкі з любим містом в Сибіру. Він слюною від заздрості вдавиться і може здохнути.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:15 Ответить
А хто це з рогами - Трамп чи губернатор Аляски
показать весь комментарий
09.08.2025 11:16 Ответить
Як тупе руде опудало може приймати на території США цього кривавого маньяка.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:23 Ответить
Хей, Губернаторе, ти пообережніше будь. Бо плєшива свиня після поїздки може вирішити, що етнічних свінособак на Алясці ********, та не дозволяють вільно спілкуватись напсячої мові. Не дужепосміхайся цієї потворі, длянеї ти в першу чергу-ворожина та клятий піндос. Будь пильним.
показать весь комментарий
09.08.2025 11:24 Ответить
Ганебна сторінка в історії Аляски.Ганьба міжнародного масштабу
показать весь комментарий
09.08.2025 11:24 Ответить
 
 