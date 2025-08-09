Аляска готова принять историческую встречу Трампа и Путина, - губернатор

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат готов принять историческую встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, ведь "на протяжении веков Аляска была мостом между нациями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом губернатор штата написал в соцсети Х.

Так, он приветствовал предстоящую встречу между Трампом и Путиным, которая состоится "в великом штате Аляска".

"Аляска - важнейшее стратегическое место в мире, расположенное на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили разделяют Россию и Аляску, и нигде больше нет такого важного значения для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства в Арктике. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", - говорится в сообщении.

По его мнению, вполне уместно, что дискуссии глобального значения происходят именно там.

"На протяжении веков Аляска была мостом между нациями, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов на земле. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу", - добавил Данливи.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.