Зустріч Трампа і Путіна не має вирішувати майбутнє України, - Європарламент

Політична група Renew Europe у Європейському парламенті наголосила, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, запланована на 15 серпня на Алясці, не повинна визначати майбутнє України та безпеку Європи без їх безпосередньої участі.

"Нічого про Україну без України, і нічого про європейську безпеку без Європи. Обговорення має відбуватися за участю України та ЄС не як спостерігачів, а як сторін, що приймають рішення", - заявила президентка Renew Europe Валері Гайєр.

Вона наголосила, що суверенітет України є основою безпеки Європи, а її майбутнє не можна вирішувати "в закритій кімнаті на Алясці без згоди Києва та Брюсселя".

Євродепутат і постійний доповідач з питань України Петрас Ауштревічюс додав, що мирні переговори повинні гарантувати територіальну цілісність України та її європейське майбутнє: "Тільки українці можуть приймати рішення, а партнери повинні підтримувати їхній вибір".

Renew Europe закликала інституції ЄС та держави-члени вжити термінових дипломатичних заходів, щоб "голос України був почутий".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

