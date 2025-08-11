УКР
Зустріч Трампа і Путіна не має вирішувати майбутнє України, - Європарламент

Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним

Політична група Renew Europe у Європейському парламенті наголосила, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, запланована на 15 серпня на Алясці, не повинна визначати майбутнє України та безпеку Європи без їх безпосередньої участі.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого про Україну без України, і нічого про європейську безпеку без Європи. Обговорення має відбуватися за участю України та ЄС не як спостерігачів, а як сторін, що приймають рішення", - заявила президентка Renew Europe Валері Гайєр.

Вона наголосила, що суверенітет України є основою безпеки Європи, а її майбутнє не можна вирішувати "в закритій кімнаті на Алясці без згоди Києва та Брюсселя".

Євродепутат і постійний доповідач з питань України Петрас Ауштревічюс додав, що мирні переговори повинні гарантувати територіальну цілісність України та її європейське майбутнє: "Тільки українці можуть приймати рішення, а партнери повинні підтримувати їхній вибір".

Renew Europe закликала інституції ЄС та держави-члени вжити термінових дипломатичних заходів, щоб "голос України був почутий".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Зустріч для блізіру? - витягує путлєра на світло
11.08.2025 14:31 Відповісти
А чому плішивий і рижзий п.дори мають визначати нашу долю?
11.08.2025 14:46 Відповісти
нічого вони не будуть вирішувати ,закохані потрахаються і розійдуться
11.08.2025 14:31 Відповісти
Майбутнє України виришив народ України та ЗСУ - кацапстанці на території України будуть знищені, а усі українські території будуть звільнені, жодень Трам чи диктатор ***** нічого більше не вирішують на рахунок України!
11.08.2025 14:32 Відповісти
без тебя не справимся
11.08.2025 15:00 Відповісти
Два старих авторитарних мудака будуть ділитися досвідом окупації. ***** навчить доні як окуповувати сусідів і не тільки - трумп же хотів окупувати Гренландію та Канаду і натякав на частину Мексики. Сам факт зустрічі з фашистом і визнаним міжнародним судом воєнним злочинцем ганьбить США.
11.08.2025 14:35 Відповісти
Ця аксіома, зрозуміла для притомних Людей і адекватною психікою!
За пів року, Трамп з оточенням у БД, жодного ОВТ,так і не поставили в Україну, надходять(до 30 вересня), лише залишки, від рішення Байдена і Конгресу, того часу!!
Але і за це, Українці, щиро вдячні Американцям та країнам ЄС і НАТО!
Україна з ЄС, це єдиний блок, законів, планів, економіки, фінансів, енергетики, інформації!
11.08.2025 14:49 Відповісти
Правильно, лише Європа, невід'ємною частиною якої є Україна, має право вирішувати як закінчиться війна.
Зараз на кону стоїть безпека всього континенту, тому жодних поступок і компромісів з агресором бути не може.
11.08.2025 15:10 Відповісти
Долю України вирішувати і виборюватимуть тільки Українці. Ніхто не сміє ділити наші землі і наш народ.
11.08.2025 15:19 Відповісти
 
 