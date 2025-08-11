РУС
Встреча Трампа и Путина не должна решать будущее Украины, - Европарламент

Политическая группа Renew Europe в Европейском парламенте подчеркнула, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, запланированная на 15 августа на Аляске, не должна определять будущее Украины и безопасность Европы без их непосредственного участия.

"Ничего об Украине без Украины, и ничего о европейской безопасности без Европы. Обсуждение должно происходить с участием Украины и ЕС не как наблюдателей, а как сторон, принимающих решения", - заявила президент Renew Europe Валери Гайер.

Она подчеркнула, что суверенитет Украины является основой безопасности Европы, а ее будущее нельзя решать "в закрытой комнате на Аляске без согласия Киева и Брюсселя".

Евродепутат и постоянный докладчик по вопросам Украины Петрас Ауштревичюс добавил, что мирные переговоры должны гарантировать территориальную целостность Украины и ее европейское будущее: "Только украинцы могут принимать решения, а партнеры должны поддерживать их выбор".

Renew Europe призвала институты ЕС и государства-члены принять срочные дипломатические меры, чтобы "голос Украины был услышан".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Зустріч для блізіру? - витягує путлєра на світло
11.08.2025 14:31 Ответить
А чому плішивий і рижзий п.дори мають визначати нашу долю?
11.08.2025 14:46 Ответить
нічого вони не будуть вирішувати ,закохані потрахаються і розійдуться
11.08.2025 14:31 Ответить
Майбутнє України виришив народ України та ЗСУ - кацапстанці на території України будуть знищені, а усі українські території будуть звільнені, жодень Трам чи диктатор ***** нічого більше не вирішують на рахунок України!
11.08.2025 14:32 Ответить
без тебя не справимся
11.08.2025 15:00 Ответить
Два старих авторитарних мудака будуть ділитися досвідом окупації. ***** навчить доні як окуповувати сусідів і не тільки - трумп же хотів окупувати Гренландію та Канаду і натякав на частину Мексики. Сам факт зустрічі з фашистом і визнаним міжнародним судом воєнним злочинцем ганьбить США.
11.08.2025 14:35 Ответить
Ця аксіома, зрозуміла для притомних Людей і адекватною психікою!
За пів року, Трамп з оточенням у БД, жодного ОВТ,так і не поставили в Україну, надходять(до 30 вересня), лише залишки, від рішення Байдена і Конгресу, того часу!!
Але і за це, Українці, щиро вдячні Американцям та країнам ЄС і НАТО!
Україна з ЄС, це єдиний блок, законів, планів, економіки, фінансів, енергетики, інформації!
11.08.2025 14:49 Ответить
 
 