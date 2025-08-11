Встреча Трампа и Путина не должна решать будущее Украины, - Европарламент

Политическая группа Renew Europe в Европейском парламенте подчеркнула, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, запланированная на 15 августа на Аляске, не должна определять будущее Украины и безопасность Европы без их непосредственного участия.

"Ничего об Украине без Украины, и ничего о европейской безопасности без Европы. Обсуждение должно происходить с участием Украины и ЕС не как наблюдателей, а как сторон, принимающих решения", - заявила президент Renew Europe Валери Гайер.

Она подчеркнула, что суверенитет Украины является основой безопасности Европы, а ее будущее нельзя решать "в закрытой комнате на Аляске без согласия Киева и Брюсселя".

Евродепутат и постоянный докладчик по вопросам Украины Петрас Ауштревичюс добавил, что мирные переговоры должны гарантировать территориальную целостность Украины и ее европейское будущее: "Только украинцы могут принимать решения, а партнеры должны поддерживать их выбор".

Renew Europe призвала институты ЕС и государства-члены принять срочные дипломатические меры, чтобы "голос Украины был услышан".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

