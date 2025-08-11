РУС
Встреча Трампа и Путина
259

Украина должна быть привлечена ко всем переговорам относительно ее территорий и будущего, - глава МИД Испании Альбарес

Мирные переговоры В Испании настаивают на участии Украины

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина должна быть привлечена ко всем переговорам, касающимся ее территории и будущего.

Об этом пишет Sky News.

"Никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства", - подчеркнул он.

Комментируя запланированную на 15 августа встречу Дональда Трампа и диктатора Путина, Альбарес отметил, что считает "положительным" сам факт диалога, но переговоры должны происходить о настоящем мире, а не "окончательное нарушение суверенитета Украины или европейской безопасности".

"Если агрессивная война окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отобрать кусок своего более слабого соседа", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Читайте: Мирные переговоры по Украине нельзя проводить без участия Киева, - Туск

 

Испания (887) Альбарес Хосе Мануэль (16) переговоры с Россией (1255)


Каже чувак з країни яка сказала - ми пас в закупівлі зброї для України
показать весь комментарий
11.08.2025 13:34 Ответить
Зброю гумнік давай, Навчиличя, зазвіздів і збувся,
показать весь комментарий
11.08.2025 13:57 Ответить
Чувак одночасно хоче звалить на сієсту і сцить що каталонці наступного разу візьмуться за вили, а не киздітимуть
показать весь комментарий
11.08.2025 14:09 Ответить
вся беда в том, что альбарана никто спрашивать не будет, в мире 4 сверхдержавы- китай, индия, америка и рашка- вот они все и решают
показать весь комментарий
11.08.2025 13:51 Ответить
рашка сверхдержава лише за кількістю ядерної зброї
показать весь комментарий
11.08.2025 14:08 Ответить
да и это дает ей право силы, что хочет то и делает, против ядерной державы кто попрет?
показать весь комментарий
11.08.2025 15:03 Ответить
Дон Педро теж забажав сказати мудру річ!
показать весь комментарий
11.08.2025 14:02 Ответить
Україна буде залучена до переговорів коли закінчиться війна і усі українські території будуть звільнені, а мільйони кацапів будуть знищені!
показать весь комментарий
11.08.2025 14:38 Ответить
ну тебе из за границы виднее, а может приедешь и пойдешь в окоп, *******?
показать весь комментарий
11.08.2025 15:04 Ответить
 
 