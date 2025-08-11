Украина должна быть привлечена ко всем переговорам относительно ее территорий и будущего, - глава МИД Испании Альбарес
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина должна быть привлечена ко всем переговорам, касающимся ее территории и будущего.
Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
"Никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства", - подчеркнул он.
Комментируя запланированную на 15 августа встречу Дональда Трампа и диктатора Путина, Альбарес отметил, что считает "положительным" сам факт диалога, но переговоры должны происходить о настоящем мире, а не "окончательное нарушение суверенитета Украины или европейской безопасности".
"Если агрессивная война окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отобрать кусок своего более слабого соседа", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.
