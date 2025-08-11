УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Україну має бути залучено до всіх переговорів щодо її територій та майбутнього, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Мирні перемовини В Іспанії наполягають на участі України

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Україну має бути залучено до всіх переговорів, що стосується її території та майбутнього.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду", - наголосив він.

Коментуючи заплановану на 15 серпня зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна, Альбарес зазначив, що вважає "позитивним" сам факт діалогу, але переговори мають відбуватися про справжній мир, а не "остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".

"Якщо агресивна війна окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відібрати шматок свого слабшого сусіда", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Каже чувак з країни яка сказала - ми пас в закупівлі зброї для України
показати весь коментар
11.08.2025 13:34 Відповісти
Зброю гумнік давай, Навчиличя, зазвіздів і збувся,
показати весь коментар
11.08.2025 13:57 Відповісти
Чувак одночасно хоче звалить на сієсту і сцить що каталонці наступного разу візьмуться за вили, а не киздітимуть
показати весь коментар
11.08.2025 14:09 Відповісти
вся беда в том, что альбарана никто спрашивать не будет, в мире 4 сверхдержавы- китай, индия, америка и рашка- вот они все и решают
показати весь коментар
11.08.2025 13:51 Відповісти
рашка сверхдержава лише за кількістю ядерної зброї
показати весь коментар
11.08.2025 14:08 Відповісти
да и это дает ей право силы, что хочет то и делает, против ядерной державы кто попрет?
показати весь коментар
11.08.2025 15:03 Відповісти
Дон Педро теж забажав сказати мудру річ!
показати весь коментар
11.08.2025 14:02 Відповісти
Україна буде залучена до переговорів коли закінчиться війна і усі українські території будуть звільнені, а мільйони кацапів будуть знищені!
показати весь коментар
11.08.2025 14:38 Відповісти
ну тебе из за границы виднее, а может приедешь и пойдешь в окоп, *******?
показати весь коментар
11.08.2025 15:04 Відповісти
 
 