Україну має бути залучено до всіх переговорів щодо її територій та майбутнього, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Україну має бути залучено до всіх переговорів, що стосується її території та майбутнього.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду", - наголосив він.

Коментуючи заплановану на 15 серпня зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна, Альбарес зазначив, що вважає "позитивним" сам факт діалогу, але переговори мають відбуватися про справжній мир, а не "остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".

"Якщо агресивна війна окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відібрати шматок свого слабшого сусіда", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Читайте: Мирні переговори щодо України не можна проводити без участі Києва, - Туск