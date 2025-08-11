Мирні переговори щодо України не можна проводити без участі Києва, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейські партнери повинні чітко розуміти, що не можна змінювати кордони силою, і Росії не можна дозволити отримати вигоду від її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"З історії ми знаємо - і Польща часто ставала жертвою цього - що коли великі держави приймали рішення щодо інших країн без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", - наголосив глава польського уряду.

За словами Туска, Захід, зокрема європейські країни, не прийме російські вимоги, які просто зводяться до захоплення української території.

Також він нагадав про принцип "нічого про Україну без України".

