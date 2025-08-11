УКР
Мирні переговори щодо України не можна проводити без участі Києва, - Туск

Мирні перемовини Туск застеріг від переговорів без України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейські партнери повинні чітко розуміти, що не можна змінювати кордони силою, і Росії не можна дозволити отримати вигоду від її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"З історії ми знаємо - і Польща часто ставала жертвою цього - що коли великі держави приймали рішення щодо інших країн без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", - наголосив глава польського уряду.

За словами Туска, Захід, зокрема європейські країни, не прийме російські вимоги, які просто зводяться до захоплення української території.

Також він нагадав про принцип "нічого про Україну без України".

Польща (8740) Туск Дональд (555) переговори з Росією (1371)


Топ коментарі
+1
США і РФ все порішають і США поставлять Україну перед фактом, або погоджуйтесь, або війну продовжуйте без нас і в кінці кінців буде той же результат тільки ви похороните ще мільйон своїх людей в окопах.
Польща може говорити все що хоче, але на країни ЄС, які не беруть безпосередньої участі у війні РФ і США наплювати...
11.08.2025 12:59 Відповісти
побачимо на Алясці.
11.08.2025 12:50 Відповісти
Від Київа Кличко поїде.
11.08.2025 12:52 Відповісти
бой ММА проведе у Білому домі як хотів Трамп
11.08.2025 12:55 Відповісти
Можна й бій, але після Аляски.
11.08.2025 12:59 Відповісти
я не розумію що робити президенту України на зібранні двох маразматиків, які не поважають закони ? туди треба запрошувати професорів психіатрії і санітарів з сорочками !
11.08.2025 12:54 Відповісти
щє доня Аляску не засрав.
засре.
11.08.2025 12:55 Відповісти
може продасть, але вже дорожче, хороша сделка буде
11.08.2025 12:58 Відповісти
після Канади і Гренландії.
щє багато оборудок поперед Аляски. 🤥
11.08.2025 13:01 Відповісти
Україна вже й так двно практично воює без допомоги США
11.08.2025 12:59 Відповісти
11.08.2025 12:59 Відповісти
Тому на переговори обов'язково треба запросити президента України. По-перше, він особисто зацікавлений в якнайскорішій зупинці війни, а по-друге - він є майстром дипломатичних переговорів, що вже не раз довів.
11.08.2025 13:00 Відповісти
 
 