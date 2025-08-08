Туск допустив можливу "заморозку" війни в Україні, - The Guardian
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у війні, розв’язаній Росією проти України, може статися тимчасова "заморозка" конфлікту.
Про це він сказав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським вранці 8 серпня, повідомляє The Guardian, пише Цензор.НЕТ.
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту - я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту - може відбутися радше раніше, ніж пізніше", - зазначив Туск.
За його словами, Зеленський під час розмови був "дуже обережний, але все ж оптимістичний". Туск додав, що Україна зацікавлена у залученні Європи, зокрема Польщі, до формування майбутнього перемир’я та миру, що матиме позитивний вплив на безпеку регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пів року ми у стані, що зараз щось таке станеться, трамп ух як візьме і дожме пуйла.
Але ракети і шахеди як вбивали українців, так і вбивають, росіяни як сунули вперед фронт - так і сунуть .