Туск допустив можливу "заморозку" війни в Україні, - The Guardian

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у війні, розв’язаній Росією проти України, може статися тимчасова "заморозка" конфлікту.

Про це він сказав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським вранці 8 серпня, повідомляє The Guardian, пише Цензор.НЕТ.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту - я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту - може відбутися радше раніше, ніж пізніше", - зазначив Туск.

За його словами, Зеленський під час розмови був "дуже обережний, але все ж оптимістичний". Туск додав, що Україна зацікавлена у залученні Європи, зокрема Польщі, до формування майбутнього перемир’я та миру, що матиме позитивний вплив на безпеку регіону.

