Туск допустив можливу "заморозку" війни в Україні, - The Guardian

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у війні, розв’язаній Росією проти України, може статися тимчасова "заморозка" конфлікту.

Про це він сказав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським вранці 8 серпня, повідомляє The Guardian, пише Цензор.НЕТ.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту - я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту - може відбутися радше раніше, ніж пізніше", - зазначив Туск.

За його словами, Зеленський під час розмови був "дуже обережний, але все ж оптимістичний". Туск додав, що Україна зацікавлена у залученні Європи, зокрема Польщі, до формування майбутнього перемир’я та миру, що матиме позитивний вплив на безпеку регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph

Туск Дональд (553) війна в Україні (5618)


повертайся з PL будеш допомагати звільняти
08.08.2025 13:13 Відповісти
Та вже всі знають, що скоріше таки буде заморозка. Почекають поки ***** не здохне, в там видно буде. Азери дочекалися.
08.08.2025 13:15 Відповісти
Якщо поки не можемо вигнати кацапів, то замороження війни є найкращим варіантом, щоб не підписувати з кацапстаном ніяких інших зобов"язуючих документів.
08.08.2025 13:02 Відповісти
наверное я тоже больше склонен к такому этапу, но при этом нужно чтобы в экономике рашки был постоянный дефицит бюджета
08.08.2025 13:12 Відповісти
Тусклий не гони пургу
08.08.2025 13:02 Відповісти
Не буде ніякої заморозки, війна буде доведена до кінця зі звільненням усіх українських територій!
08.08.2025 13:10 Відповісти
повертайся з PL будеш допомагати звільняти
08.08.2025 13:13 Відповісти
Та вже всі знають, що скоріше таки буде заморозка. Почекають поки ***** не здохне, в там видно буде. Азери дочекалися.
08.08.2025 13:15 Відповісти
Там 140 - ка мільйонний колективний ху#ло....
08.08.2025 13:32 Відповісти
Там ~140 мільйонів бездумних овець (як,нажаль, і в нас), яким якщо щось довго розповідати, то це рано чи пізно стане світоглядом кжної конкретної "вівці".
08.08.2025 13:49 Відповісти
Будьте притомними і не вірте газетам, тускам, ердоганам, трампам.

Пів року ми у стані, що зараз щось таке станеться, трамп ух як візьме і дожме пуйла.

Але ракети і шахеди як вбивали українців, так і вбивають, росіяни як сунули вперед фронт - так і сунуть .
08.08.2025 13:39 Відповісти
я тоже допускаю, что боевые действия между Таиландом и Комбоджей можно заморозить
08.08.2025 14:32 Відповісти
 
 