Туск допустил возможную "заморозку" войны в Украине, - The Guardian

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в войне, развязанной Россией против Украины, может произойти временная "заморозка" конфликта.

Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian, пишет Цензор.НЕТ.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта - я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта - может произойти скорее раньше, чем позже", - отметил Туск.

По его словам, Зеленский во время разговора был "очень осторожный, но все же оптимистичный". Туск добавил, что Украина заинтересована в привлечении Европы, в частности Польши, к формированию будущего перемирия и мира, что окажет положительное влияние на безопасность региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий силой больше невозможно, - The Telegraph

Туск Дональд (772) война в Украине (5559)


Якщо поки не можемо вигнати кацапів, то замороження війни є найкращим варіантом, щоб не підписувати з кацапстаном ніяких інших зобов"язуючих документів.
08.08.2025 13:02 Ответить
наверное я тоже больше склонен к такому этапу, но при этом нужно чтобы в экономике рашки был постоянный дефицит бюджета
08.08.2025 13:12 Ответить
Тусклий не гони пургу
08.08.2025 13:02 Ответить
Не буде ніякої заморозки, війна буде доведена до кінця зі звільненням усіх українських територій!
08.08.2025 13:10 Ответить
повертайся з PL будеш допомагати звільняти
08.08.2025 13:13 Ответить
Та вже всі знають, що скоріше таки буде заморозка. Почекають поки ***** не здохне, в там видно буде. Азери дочекалися.
08.08.2025 13:15 Ответить
Там 140 - ка мільйонний колективний ху#ло....
08.08.2025 13:32 Ответить
Там ~140 мільйонів бездумних овець (як,нажаль, і в нас), яким якщо щось довго розповідати, то це рано чи пізно стане світоглядом кжної конкретної "вівці".
08.08.2025 13:49 Ответить
Будьте притомними і не вірте газетам, тускам, ердоганам, трампам.

Пів року ми у стані, що зараз щось таке станеться, трамп ух як візьме і дожме пуйла.

Але ракети і шахеди як вбивали українців, так і вбивають, росіяни як сунули вперед фронт - так і сунуть .
08.08.2025 13:39 Ответить
 
 