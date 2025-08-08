Туск допустил возможную "заморозку" войны в Украине, - The Guardian

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в войне, развязанной Россией против Украины, может произойти временная "заморозка" конфликта.

Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian, пишет Цензор.НЕТ.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта - я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта - может произойти скорее раньше, чем позже", - отметил Туск.

По его словам, Зеленский во время разговора был "очень осторожный, но все же оптимистичный". Туск добавил, что Украина заинтересована в привлечении Европы, в частности Польши, к формированию будущего перемирия и мира, что окажет положительное влияние на безопасность региона.

