Туск допустил возможную "заморозку" войны в Украине, - The Guardian
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в войне, развязанной Россией против Украины, может произойти временная "заморозка" конфликта.
Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian, пишет Цензор.НЕТ.
"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта - я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта - может произойти скорее раньше, чем позже", - отметил Туск.
По его словам, Зеленский во время разговора был "очень осторожный, но все же оптимистичный". Туск добавил, что Украина заинтересована в привлечении Европы, в частности Польши, к формированию будущего перемирия и мира, что окажет положительное влияние на безопасность региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пів року ми у стані, що зараз щось таке станеться, трамп ух як візьме і дожме пуйла.
Але ракети і шахеди як вбивали українців, так і вбивають, росіяни як сунули вперед фронт - так і сунуть .