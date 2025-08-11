Мирные переговоры по Украине нельзя проводить без участия Киева, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские партнеры должны четко понимать, что нельзя менять границы силой, и России нельзя позволить получить выгоду от ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Из истории мы знаем - и Польша часто становилась жертвой этого - что когда великие державы принимали решения в отношении других стран без участия этих стран в переговорах, последствия были серьезными", - подчеркнул глава польского правительства.

По словам Туска, Запад, в частности европейские страны, не примет российские требования, которые просто сводятся к захвату украинской территории.

Также он напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".

