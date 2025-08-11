РУС
755 17

Мирные переговоры по Украине нельзя проводить без участия Киева, - Туск

Мирные переговоры Туск предостерег от переговоров без Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские партнеры должны четко понимать, что нельзя менять границы силой, и России нельзя позволить получить выгоду от ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Из истории мы знаем - и Польша часто становилась жертвой этого - что когда великие державы принимали решения в отношении других стран без участия этих стран в переговорах, последствия были серьезными", - подчеркнул глава польского правительства.

По словам Туска, Запад, в частности европейские страны, не примет российские требования, которые просто сводятся к захвату украинской территории.

Также он напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".

+3
США і РФ все порішають і США поставлять Україну перед фактом, або погоджуйтесь, або війну продовжуйте без нас і в кінці кінців буде той же результат тільки ви похороните ще мільйон своїх людей в окопах.
Польща може говорити все що хоче, але на країни ЄС, які не беруть безпосередньої участі у війні РФ і США наплювати...
11.08.2025 12:59 Ответить
+2
Тому на переговори обов'язково треба запросити президента України. По-перше, він особисто зацікавлений в якнайскорішій зупинці війни, а по-друге - він є майстром дипломатичних переговорів, що вже не раз довів.
11.08.2025 13:00 Ответить
+1
побачимо на Алясці.
11.08.2025 12:50 Ответить
побачимо на Алясці.
11.08.2025 12:50 Ответить
Від Київа Кличко поїде.
11.08.2025 12:52 Ответить
бой ММА проведе у Білому домі як хотів Трамп
11.08.2025 12:55 Ответить
Можна й бій, але після Аляски.
11.08.2025 12:59 Ответить
я не розумію що робити президенту України на зібранні двох маразматиків, які не поважають закони ? туди треба запрошувати професорів психіатрії і санітарів з сорочками !
11.08.2025 12:54 Ответить
щє доня Аляску не засрав.
засре.
11.08.2025 12:55 Ответить
може продасть, але вже дорожче, хороша сделка буде
11.08.2025 12:58 Ответить
після Канади і Гренландії.
Україна вже й так двно практично воює без допомоги США
показать весь комментарий
США і РФ все порішають і США поставлять Україну перед фактом, або погоджуйтесь, або війну продовжуйте без нас і в кінці кінців буде той же результат тільки ви похороните ще мільйон своїх людей в окопах.
Польща може говорити все що хоче, але на країни ЄС, які не беруть безпосередньої участі у війні РФ і США наплювати...
11.08.2025 12:59 Ответить
відірваний від реальності коментар:

- "або погоджуйтесь" - немає предмету погодження. вітькоф з третього разу тільки зміг сформулювати, що хоче параша . А параша вимагає капітуляцію (не заморозку, не обмін), щоб Україна вийшла з захищеного сектору в голе-чисто поле .

- "без нас": сша вже не допомагають Україні, європейці скидаються грошима і купують зброю, яку потім надсилатимуть Україні .
11.08.2025 14:04 Ответить
Американцы предоставляют разведанные, да и продажа оружия в нынешних условиях это тоже почти как одолжение пусть и за деньги. У дружественного Азербайджана например, как оказалось, эмбарго на это дело. Если такое же эмбарго введут американцы, где будем оружие брать? У европейцев голяк. Зеля будет после видосиков рожать?
11.08.2025 14:11 Ответить
Тому на переговори обов'язково треба запросити президента України. По-перше, він особисто зацікавлений в якнайскорішій зупинці війни, а по-друге - він є майстром дипломатичних переговорів, що вже не раз довів.
11.08.2025 13:00 Ответить
Жорстокий жарт 😂
11.08.2025 14:05 Ответить
Это примерно как я утром выйду на балкон и такой Сегодня не должно быть жарко. Должен быть дождь. )) Итог выхлоп примерно одинаковый.
11.08.2025 14:06 Ответить
Мирні переговори будуть проведені тільки після звільнення усіх українських території та знищенянм кількох мільйонів кацапів!
11.08.2025 14:13 Ответить
 
 