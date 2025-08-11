Мирные переговоры по Украине нельзя проводить без участия Киева, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские партнеры должны четко понимать, что нельзя менять границы силой, и России нельзя позволить получить выгоду от ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Из истории мы знаем - и Польша часто становилась жертвой этого - что когда великие державы принимали решения в отношении других стран без участия этих стран в переговорах, последствия были серьезными", - подчеркнул глава польского правительства.
По словам Туска, Запад, в частности европейские страны, не примет российские требования, которые просто сводятся к захвату украинской территории.
Также он напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".
Топ комментарии
BOITAN NICOLAE
Надлишок Потужності
Bob Fayn
засре.
щє багато оборудок поперед Аляски. 🤥
Польща може говорити все що хоче, але на країни ЄС, які не беруть безпосередньої участі у війні РФ і США наплювати...
- "або погоджуйтесь" - немає предмету погодження. вітькоф з третього разу тільки зміг сформулювати, що хоче параша . А параша вимагає капітуляцію (не заморозку, не обмін), щоб Україна вийшла з захищеного сектору в голе-чисто поле .
- "без нас": сша вже не допомагають Україні, європейці скидаються грошима і купують зброю, яку потім надсилатимуть Україні .