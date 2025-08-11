Зеленський не братиме участі в моїй зустрічі з Путіним, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановані на 15 серпня в Алясці.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали у Трампа, чи буде Зеленський присутній на переговорах в Алясці в п'ятницю.
"Він не братиме в цьому участі", - відповів глава Білого дому.
"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося",- сказав Трамп.
Президент США додав, що зможе визначити у перші хвилини зустрічі з Путіним, чи можна укласти угоду.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
А він такий,що і двох може їх, а ШІ йому в поміч...
☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣
Вже кілька країн,які воювали і зупинились через його вплив,подали його на подання,мир в Україні стане останнім підтвердженням,що він гідний винагороди.
Йому немає про що говорити з двома кінченими довбо..ми , які беруться ділити " шкуру невбитого ведмедя ".
Президент Бенеш в нацистській пропаганді змальовувався як "військовий провокатор", котрий прагне війни. Німецька пропаганда керована Геббельсом досягала потрібного ефекту.
Політики як у Франції так і в Британії поступово набули переконання, що було б абсурдним розпочинати війну через "чехословацький націоналізм" та непоступливість Едварда Бенеша особисто, котрий не хотів забезпечувати права німецької меншини у власній державі....
Президент Бенеш, попри непоодинокі заклики до боротьби, прийняв рішення про фактичну капітуляцію. 5 жовтня 1938 року, через тиждень після того, як Гітлер, Муссоліні, Даладьє та Чемберлен фактично легалізували окупацію Чехословаччини своїми підписами в Мюнхені, президент Бенеш подав у відставку.
Факт, що за чотири дні до цього Ліга Націй висунула кандидатуру Едварда Бенеша на нобелівську премію миру виглядав жахливим сарказмом, з огляду на те, яка трагедія насувалась на його країну..."
- Реагували дуже негативно. Були багатотисячні маніфестації, була готовність народу й армії захищати свою державу.
Але в Мюнхені Британія і Франція зробили невірну ставку. Чемберлен і Деладьє думали, що Гітлер - джентльмен, і якщо він обіцяє надалі не висувати інші претензії, то обмежиться районами з переважно німецьким населенням і не прагнутиме розчленувати Чехословаччину. Британія і Франція не хотіли повторення Першої світової війни із багатомільйонними жертвами. Відтак чехів не допустили до переговорів, бо вирішили, що Прага буде комизитися - тож краще ми поставимо її перед фактом. .."