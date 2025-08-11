Зеленський не братиме участі в моїй зустрічі з Путіним, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановані на 15 серпня в Алясці.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у Трампа, чи буде Зеленський присутній на переговорах в Алясці в п'ятницю.

"Він не братиме в цьому участі", - відповів глава Білого дому.

"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося",- сказав Трамп.

Президент США додав, що зможе визначити у перші хвилини зустрічі з Путіним, чи можна укласти угоду.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

