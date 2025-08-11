УКР
Зеленський не братиме участі в моїй зустрічі з Путіним, - Трамп

трамп

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановані на 15 серпня в Алясці.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у Трампа, чи буде Зеленський присутній на переговорах в Алясці в п'ятницю.

"Він не братиме в цьому участі", - відповів глава Білого дому.

"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося",- сказав Трамп.

Президент США додав, що зможе визначити у перші хвилини зустрічі з Путіним, чи можна укласти угоду.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

Автор: 

Зеленський Володимир (25058) путін володимир (24450) Трамп Дональд (6722)


Топ коментарі
+20
Зеленський і Трамп - "Два сапога -пара"!!! Обоє тупі, неосвідчені амбіційні недоноски! Обох підтримує неосвідчений люмпен-лохторат!!!
11.08.2025 20:18 Відповісти
+13
Чисто кремлёвская посиделка
11.08.2025 20:11 Відповісти
+13
Зрозуміло: Тампон не любить КВН...
11.08.2025 20:15 Відповісти
Президент США додав, що зможе визначити у перші хвилини зустрічі з Путіним, чи можна укласти угоду. НУ Й 3,14ЗДАБОЛ ЖЕ. І ЦЕ ТОЙ САМИЙ.КОТРИЙ ВЖЕ ЗА 24 ГОДИНИ ЗАКІНЧИВ ВІЙНУ....
11.08.2025 20:06 Відповісти
Значить, там питання України буде не головне. Донні-гандонні ввижаються багатомільярдні угоди з лаптєстаном і опідорашений Пуйло, у якого щойно знищили армію, змушуючи воювати на ослах мотоциклах і самокатах, ідеальний партнер, якого можна легко розкрутити. Так думає Донні-гандонні, забуваючи, що серце Пуйла давно віддано Сі.
11.08.2025 20:41 Відповісти
мобілізація це єдина можлива відповідь на цю ситуацію
11.08.2025 21:07 Відповісти
Не тільки серце Пуйла віддано Сі, але і срака теж.
11.08.2025 21:20 Відповісти
Чисто кремлёвская посиделка
11.08.2025 20:11 Відповісти
Буде чергове переливання з пустого в порожнє .
11.08.2025 20:12 Відповісти
Коли соромно народові дитини-держави ( а 30 з гачком для неї це ще навіть не тінейджерство) , кого він собі наобирав у роки війни, початою ********* у 2014 р , то що можуть сказати еліти США про себе й свою державу й свій народ під своїм лідерством?
11.08.2025 20:12 Відповісти
Зрозуміло: Тампон не любить КВН...
11.08.2025 20:15 Відповісти
Не любить гри на піанано.
11.08.2025 20:20 Відповісти
Нахуха йому ламати зустріч з Пуйлом присутністью піськограя.
11.08.2025 20:37 Відповісти
Тут вже було відео,як боксує в Овальному.
А він такий,що і двох може їх, а ШІ йому в поміч...
11.08.2025 20:16 Відповісти
А хто свічку тримати буде?
11.08.2025 20:16 Відповісти
тобто, навіть не за зеленмького, а за всю Україну ... та навіть за весь світ він вже рішення прийняв
11.08.2025 20:16 Відповісти
Не він, а воно.
11.08.2025 20:22 Відповісти
суттєве уточнення
11.08.2025 20:24 Відповісти
Не буде навіть американського перекладача. Достатньо путінського щоб Фьодрич розумів що йому наказують після демонстрації чергового компромату.
11.08.2025 20:17 Відповісти
Все правильно. "Крутиє посони пєрєтрут бес сапливих!"
11.08.2025 20:18 Відповісти
Зеленський і Трамп - "Два сапога -пара"!!! Обоє тупі, неосвідчені амбіційні недоноски! Обох підтримує неосвідчений люмпен-лохторат!!!
11.08.2025 20:18 Відповісти
К сожалению, это всемирная тенденция, население планеты и элиты деградируют уже как минимум 10-15 лет... если дальше так пойдет, наверное через столько же лет, наша жизнь будет похожа на фильм Идиократия
11.08.2025 20:56 Відповісти
Трамп в авторитетной Америке,которая руководит миром,зеля Украине,которая ничего изменить не может сама.В этом разница.зеля туп и необучаем
11.08.2025 21:20 Відповісти
До чого тут Зеленський, якщо Трамп зневажає Україну, її суверенитет, їде "домовлятися" з диктатором-терористом про поділ впливів? І до речі, "освічений" пишеться без "д", від слова "освіта"...
11.08.2025 21:23 Відповісти
"дєрьмака відіть хотять!" )
11.08.2025 20:19 Відповісти
11.08.2025 21:52 Відповісти
"Владімір владіміровіч забєріте мєня за долги "- ну що згадали свого янєлоха боневтіковича ?
11.08.2025 20:20 Відповісти
обзови себе зеленським - і буде....
11.08.2025 20:22 Відповісти
11.08.2025 20:23 Відповісти
🤣👏
11.08.2025 20:44 Відповісти
Ордєном "дрючьби народов".
11.08.2025 21:55 Відповісти
Він сьогодні ******** вже стільки, шо там індєйці ******** від образованості ********* лідера! Два історіка мають здибатися, але незнати в якому місті, чи то штаті Аляска, чи то Автономному Округу Аляска!
11.08.2025 20:23 Відповісти
у Любовному Трикутнику Третій Завжди Зайвий.
☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣
11.08.2025 20:25 Відповісти
Для танґа потрібні двоє
11.08.2025 21:54 Відповісти
понятно - значить будуть навязувати капітуляцію
показати весь коментар
11.08.2025 20:27 Відповісти
Зеленский злобно сказал: "ПОСМОТРИМ"!😠
11.08.2025 20:28 Відповісти
це вже навіть не Здєлка, а Стрєлка.
11.08.2025 20:34 Відповісти
Путь та рыжая обезьяна едет и унижается. Это войдет в позорные страницы истории США.
11.08.2025 20:42 Відповісти
Секс при свідках не кожному подобається.
11.08.2025 20:44 Відповісти
Вже є фото звідти. Зустріч на Алясці.

11.08.2025 20:48 Відповісти
Да можете з ****** хоть мінет один одному зробити це ваша справа. А Україна це не ваше діло
11.08.2025 20:45 Відповісти
А ***** хоч прилетить? Шось я сумніваюсь, придумає отмазу якусь як зазвичай, йому нє привикать
11.08.2025 20:48 Відповісти
Оце так новина! А якже без Зеленського? Без нього все пропаде, без нього все накриється мідним тазом. Тльки він мав спасти не тільки Україну, а весть світ!!! Це Найпотужніший Лідор навіть не світу, а Всесвіту!
11.08.2025 20:50 Відповісти
Я на ето поітіть нє могу! - мнє нада посовєтоваться с шефом
11.08.2025 20:51 Відповісти
А "первые минуты" будет... отсос.
11.08.2025 20:51 Відповісти
Такі штучки продаються в США, - антитрампівські унітазо-гавноотсоски.

11.08.2025 20:56 Відповісти
Все йде до Нобеля Трампу.
Вже кілька країн,які воювали і зупинились через його вплив,подали його на подання,мир в Україні стане останнім підтвердженням,що він гідний винагороди.
11.08.2025 20:53 Відповісти
На шнобиля.
11.08.2025 21:09 Відповісти
Звісно ж не братиме .! Послухати лекцію про половців , печенігів , про лєніна і австрійський генштаб , Зеля може і сидячи вдома в Києві .
Йому немає про що говорити з двома кінченими довбо..ми , які беруться ділити " шкуру невбитого ведмедя ".
11.08.2025 20:53 Відповісти
Ішак цілком закономірно на задвірках прийняття рішень. Чмо не тягне, навіть, на голову задрипаного колгоспу, не те- що лідера воюючої країни. Ганьба безтолковому мудаку!
11.08.2025 20:53 Відповісти
Зегевара вчера грозно пообещал не допустить обмана США. Не допустили зегевару(уважают поди).
11.08.2025 20:54 Відповісти
11.08.2025 20:55 Відповісти
навіть такі два відморозка під* філа ,як трамп та ху* ло , дають зрозуміти українцям ,шо зеленський взагалі НІХТО ...це жесть ...вовачка 🤡 па* ло, йди у відставку
11.08.2025 20:56 Відповісти
Багато заяв від Трампа про Україну і про зустріч з Путіним на Алясці. Швидко переклав основне. Далі - слова Трампа. Це великий вияв поваги, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої сторони. Гадаю, в нас буде конструктивна розмова. Одразу після цієї зустрічі я зателефоную європейським лідерам. А також президенту Зеленському - думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: «Бажаю успіхів, продовжуйте воювати». Або я можу сказати: «Ми можемо домовитися». Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. Зеленський не був запрошений на пʼятницю. Я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося. … Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним, або Зеленським і Путіним зі мною. Зрештою, я збираюся посадити їх двох в одну кімнату - зі мною чи без мене - і я думаю, що це питання вирішиться. Мене трохи турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями. Тому що відбуватиметься певний обмін територіями. Я знаю це з Росії та з розмов з усіма. Це буде на благо України. Будуть хороші речі - і деякі погані речі для обох. Будуть деякі зміни в територіях. Ми змінимо лінії фронту. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Вони захопили значною мірою океан, знаєте, у сфері нерухомості ми називаємо це прибережною власністю, це завжди найцінніша власність. Багато людей не знають, що Україна мала понад 1000 миль вздовж океану. Цього більше немає, окрім однієї невеликої ділянки біля Одеси. Залишилася лише трохи води. Тож я подивлюся на параметри. Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?» Він подивився на мене: «Яке дурне запитання». Він сказав: «Росія - величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни».Ostap Yarysh
11.08.2025 20:58 Відповісти
11.08.2025 21:21 Відповісти
Піндос, ти опреділися...то буде, то не буде!!!
11.08.2025 21:08 Відповісти
Шлепер, вава, Трамп - шо вони весь час верзуть? Хтозна..
11.08.2025 21:25 Відповісти
Минулись часи оплесків,шапіто на Заході розкусили.Але ж Україні,а не зеленому шапіто, допомагають всім миром.Шапіто тримається виключно на режимі воєнного стану,тому буде противитись всякому його завершенню,бо опісля спитають.
11.08.2025 21:27 Відповісти
Мій прогноз дворічної давності, що руда потвора, в питанні завершення війни, буде тиснути на слабшу сторону ,тобто на Україну настільки очевидний що й не збирається змінюватись. А всілякі симпатики Трампакса на клшталт політолога Завгороднього і далі можуть хіхікати.
11.08.2025 21:32 Відповісти
два маразматичных педофила решили обойтись без нарика...
11.08.2025 21:34 Відповісти
"В ніч на 21 вересня 1938 року в кабінеті президента Бенеша сиділи двоє відвідувачів - британський посол Ньютон та його французький колега де Лакруа. Представники союзників вимагали в президента Чехословаччини фактично здати власні території німецькому Райху...

Президент Бенеш в нацистській пропаганді змальовувався як "військовий провокатор", котрий прагне війни. Німецька пропаганда керована Геббельсом досягала потрібного ефекту.

Політики як у Франції так і в Британії поступово набули переконання, що було б абсурдним розпочинати війну через "чехословацький націоналізм" та непоступливість Едварда Бенеша особисто, котрий не хотів забезпечувати права німецької меншини у власній державі....

Президент Бенеш, попри непоодинокі заклики до боротьби, прийняв рішення про фактичну капітуляцію. 5 жовтня 1938 року, через тиждень після того, як Гітлер, Муссоліні, Даладьє та Чемберлен фактично легалізували окупацію Чехословаччини своїми підписами в Мюнхені, президент Бенеш подав у відставку.

Факт, що за чотири дні до цього Ліга Націй висунула кандидатуру Едварда Бенеша на нобелівську премію миру виглядав жахливим сарказмом, з огляду на те, яка трагедія насувалась на його країну..."
11.08.2025 21:44 Відповісти
Двом старим пєдофілам, навіть кловун не потрібен, щоб порозумітися!
11.08.2025 21:57 Відповісти
Воно якесь дурнувате і тарапіцяне а не през США...
11.08.2025 22:00 Відповісти
"...- А чому у вересні 1938-го на Мюнхенській конференції долю Чехословаччини вирішували без її представників? Тобто, вони там були, але з ними не розмовляли, а вже після переговорів їх поставили перед фактом, що отак ми домовилися за вас і без вас. Чому так і як на це реагували в Празі?

- Реагували дуже негативно. Були багатотисячні маніфестації, була готовність народу й армії захищати свою державу.
Але в Мюнхені Британія і Франція зробили невірну ставку. Чемберлен і Деладьє думали, що Гітлер - джентльмен, і якщо він обіцяє надалі не висувати інші претензії, то обмежиться районами з переважно німецьким населенням і не прагнутиме розчленувати Чехословаччину. Британія і Франція не хотіли повторення Першої світової війни із багатомільйонними жертвами. Відтак чехів не допустили до переговорів, бо вирішили, що Прага буде комизитися - тож краще ми поставимо її перед фактом. .."
11.08.2025 22:01 Відповісти
Серіал "сн" 9 сезон.

11.08.2025 22:11 Відповісти
 
 