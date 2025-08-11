Зеленский не будет участвовать в моей встрече с Путиным, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа в Аляске.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили у Трампа, будет ли Зеленский присутствовать на переговорах в Аляске в пятницу.
"Он не будет принимать в этом участия", - ответил глава Белого дома.
"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года, и ничего не произошло",- сказал Трамп.
Президент США добавил, что сможет определить в первые минуты встречи с Путиным, можно ли заключить сделку.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
А він такий,що і двох може їх, а ШІ йому в поміч...
☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣
Вже кілька країн,які воювали і зупинились через його вплив,подали його на подання,мир в Україні стане останнім підтвердженням,що він гідний винагороди.
Йому немає про що говорити з двома кінченими довбо..ми , які беруться ділити " шкуру невбитого ведмедя ".