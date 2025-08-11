РУС
Зеленский не будет участвовать в моей встрече с Путиным, - Трамп

трамп

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа в Аляске.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили у Трампа, будет ли Зеленский присутствовать на переговорах в Аляске в пятницу.

"Он не будет принимать в этом участия", - ответил глава Белого дома.

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года, и ничего не произошло",- сказал Трамп.

Президент США добавил, что сможет определить в первые минуты встречи с Путиным, можно ли заключить сделку.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Трамп о встрече с Путиным: Скажу ему, что нужно положить конец этой войне

Зеленский Владимир (21524) путин владимир (31857) Трамп Дональд (6211)


Зеленський і Трамп - "Два сапога -пара"!!! Обоє тупі, неосвідчені амбіційні недоноски! Обох підтримує неосвідчений люмпен-лохторат!!!
11.08.2025 20:18
Зрозуміло: Тампон не любить КВН...
11.08.2025 20:15
Чисто кремлёвская посиделка
11.08.2025 20:11
Президент США додав, що зможе визначити у перші хвилини зустрічі з Путіним, чи можна укласти угоду. НУ Й 3,14ЗДАБОЛ ЖЕ. І ЦЕ ТОЙ САМИЙ.КОТРИЙ ВЖЕ ЗА 24 ГОДИНИ ЗАКІНЧИВ ВІЙНУ....
11.08.2025 20:06
Значить, там питання України буде не головне. Донні-гандонні ввижаються багатомільярдні угоди з лаптєстаном і опідорашений Пуйло, у якого щойно знищили армію, змушуючи воювати на ослах мотоциклах і самокатах, ідеальний партнер, якого можна легко розкрутити. Так думає Донні-гандонні, забуваючи, що серце Пуйла давно віддано Сі.
11.08.2025 20:41
мобілізація це єдина можлива відповідь на цю ситуацію
11.08.2025 21:07
Не тільки серце Пуйла віддано Сі, але і срака теж.
11.08.2025 21:20
Чисто кремлёвская посиделка
11.08.2025 20:11
Буде чергове переливання з пустого в порожнє .
11.08.2025 20:12
Коли соромно народові дитини-держави ( а 30 з гачком для неї це ще навіть не тінейджерство) , кого він собі наобирав у роки війни, початою ********* у 2014 р , то що можуть сказати еліти США про себе й свою державу й свій народ під своїм лідерством?
11.08.2025 20:12
Зрозуміло: Тампон не любить КВН...
11.08.2025 20:15
Не любить гри на піанано.
11.08.2025 20:20
Нахуха йому ламати зустріч з Пуйлом присутністью піськограя.
11.08.2025 20:37
Тут вже було відео,як боксує в Овальному.
А він такий,що і двох може їх, а ШІ йому в поміч...
11.08.2025 20:16
А хто свічку тримати буде?
11.08.2025 20:16
тобто, навіть не за зеленмького, а за всю Україну ... та навіть за весь світ він вже рішення прийняв
11.08.2025 20:16
Не він, а воно.
11.08.2025 20:22
суттєве уточнення
11.08.2025 20:24
Не буде навіть американського перекладача. Достатньо путінського щоб Фьодрич розумів що йому наказують після демонстрації чергового компромату.
11.08.2025 20:17
Все правильно. "Крутиє посони пєрєтрут бес сапливих!"
11.08.2025 20:18
Зеленський і Трамп - "Два сапога -пара"!!! Обоє тупі, неосвідчені амбіційні недоноски! Обох підтримує неосвідчений люмпен-лохторат!!!
11.08.2025 20:18
К сожалению, это всемирная тенденция, население планеты и элиты деградируют уже как минимум 10-15 лет... если дальше так пойдет, наверное через столько же лет, наша жизнь будет похожа на фильм Идиократия
11.08.2025 20:56
Трамп в авторитетной Америке,которая руководит миром,зеля Украине,которая ничего изменить не может сама.В этом разница.зеля туп и необучаем
11.08.2025 21:20
До чого тут Зеленський, якщо Трамп зневажає Україну, її суверенитет, їде "домовлятися" з диктатором-терористом про поділ впливів? І до речі, "освічений" пишеться без "д", від слова "освіта"...
11.08.2025 21:23
"дєрьмака відіть хотять!" )
11.08.2025 20:19
"Владімір владіміровіч забєріте мєня за долги "- ну що згадали свого янєлоха боневтіковича ?
11.08.2025 20:20
обзови себе зеленським - і буде....
11.08.2025 20:22
11.08.2025 20:23
🤣👏
11.08.2025 20:44
Він сьогодні ******** вже стільки, шо там індєйці ******** від образованості ********* лідера! Два історіка мають здибатися, але незнати в якому місті, чи то штаті Аляска, чи то Автономному Округу Аляска!
11.08.2025 20:23
у Любовному Трикутнику Третій Завжди Зайвий.
☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣
11.08.2025 20:25
понятно - значить будуть навязувати капітуляцію
11.08.2025 20:27
Зеленский злобно сказал: "ПОСМОТРИМ"!😠
11.08.2025 20:28
це вже навіть не Здєлка, а Стрєлка.
11.08.2025 20:34
Путь та рыжая обезьяна едет и унижается. Это войдет в позорные страницы истории США.
11.08.2025 20:42
Секс при свідках не кожному подобається.
11.08.2025 20:44
Вже є фото звідти. Зустріч на Алясці.

11.08.2025 20:48
Да можете з ****** хоть мінет один одному зробити це ваша справа. А Україна це не ваше діло
11.08.2025 20:45
А ***** хоч прилетить? Шось я сумніваюсь, придумає отмазу якусь як зазвичай, йому нє привикать
11.08.2025 20:48
Оце так новина! А якже без Зеленського? Без нього все пропаде, без нього все накриється мідним тазом. Тльки він мав спасти не тільки Україну, а весть світ!!! Це Найпотужніший Лідор навіть не світу, а Всесвіту!
11.08.2025 20:50
Я на ето поітіть нє могу! - мнє нада посовєтоваться с шефом
11.08.2025 20:51
А "первые минуты" будет... отсос.
11.08.2025 20:51
Такі штучки продаються в США, - антитрампівські унітазо-гавноотсоски.

11.08.2025 20:56
Все йде до Нобеля Трампу.
Вже кілька країн,які воювали і зупинились через його вплив,подали його на подання,мир в Україні стане останнім підтвердженням,що він гідний винагороди.
11.08.2025 20:53
На шнобиля.
11.08.2025 21:09
Звісно ж не братиме .! Послухати лекцію про половців , печенігів , про лєніна і австрійський генштаб , Зеля може і сидячи вдома в Києві .
Йому немає про що говорити з двома кінченими довбо..ми , які беруться ділити " шкуру невбитого ведмедя ".
11.08.2025 20:53
Ішак цілком закономірно на задвірках прийняття рішень. Чмо не тягне, навіть, на голову задрипаного колгоспу, не те- що лідера воюючої країни. Ганьба безтолковому мудаку!
11.08.2025 20:53
Зегевара вчера грозно пообещал не допустить обмана США. Не допустили зегевару(уважают поди).
11.08.2025 20:54
11.08.2025 20:55
навіть такі два відморозка під* філа ,як трамп та ху* ло , дають зрозуміти українцям ,шо зеленський взагалі НІХТО ...це жесть ...вовачка 🤡 па* ло, йди у відставку
11.08.2025 20:56
Багато заяв від Трампа про Україну і про зустріч з Путіним на Алясці. Швидко переклав основне. Далі - слова Трампа. Це великий вияв поваги, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої сторони. Гадаю, в нас буде конструктивна розмова. Одразу після цієї зустрічі я зателефоную європейським лідерам. А також президенту Зеленському - думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: «Бажаю успіхів, продовжуйте воювати». Або я можу сказати: «Ми можемо домовитися». Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. Зеленський не був запрошений на пʼятницю. Я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося. … Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним, або Зеленським і Путіним зі мною. Зрештою, я збираюся посадити їх двох в одну кімнату - зі мною чи без мене - і я думаю, що це питання вирішиться. Мене трохи турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями. Тому що відбуватиметься певний обмін територіями. Я знаю це з Росії та з розмов з усіма. Це буде на благо України. Будуть хороші речі - і деякі погані речі для обох. Будуть деякі зміни в територіях. Ми змінимо лінії фронту. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Вони захопили значною мірою океан, знаєте, у сфері нерухомості ми називаємо це прибережною власністю, це завжди найцінніша власність. Багато людей не знають, що Україна мала понад 1000 миль вздовж океану. Цього більше немає, окрім однієї невеликої ділянки біля Одеси. Залишилася лише трохи води. Тож я подивлюся на параметри. Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?» Він подивився на мене: «Яке дурне запитання». Він сказав: «Росія - величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни».Ostap Yarysh
11.08.2025 20:58
11.08.2025 21:21
Піндос, ти опреділися...то буде, то не буде!!!
11.08.2025 21:08
Шлепер, вава, Трамп - шо вони весь час верзуть? Хтозна..
11.08.2025 21:25
Минулись часи оплесків,шапіто на Заході розкусили.Але ж Україні,а не зеленому шапіто, допомагають всім миром.Шапіто тримається виключно на режимі воєнного стану,тому буде противитись всякому його завершенню,бо опісля спитають.
11.08.2025 21:27
Мій прогноз дворічної давності, що руда потвора, в питанні завершення війни, буде тиснути на слабшу сторону ,тобто на Україну настільки очевидний що й не збирається змінюватись. А всілякі симпатики Трампакса на клшталт політолога Завгороднього і далі можуть хіхікати.
11.08.2025 21:32
два маразматичных педофила решили обойтись без нарика...
11.08.2025 21:34
 
 