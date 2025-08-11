Зеленский не будет участвовать в моей встрече с Путиным, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа в Аляске.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили у Трампа, будет ли Зеленский присутствовать на переговорах в Аляске в пятницу.

"Он не будет принимать в этом участия", - ответил глава Белого дома.

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года, и ничего не произошло",- сказал Трамп.

Президент США добавил, что сможет определить в первые минуты встречи с Путиным, можно ли заключить сделку.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

