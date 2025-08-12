"Аляска с Украиной": жители штата выйдут на митинг против визита Путина

В четверг, 14 августа, в Анкоридже, что в американском штате Аляска, состоится митинг против присутствия международного военного преступника, диктатора РФ Владимира Путина.

Акцию анонсировала организация Stand Up Alaska в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Акция пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной" и направлена против "присутствия в нашем большом штате" российского диктатора.

"С одобрения губернатора президент направил приглашение Владимиру Путину, и мы здесь, чтобы послать четкий сигнал как Дональду Трампу, так и Путину: Аляска решительно выступает против авторитаризма", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Трамп впоследствии сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа в Аляске.

