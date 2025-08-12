"Аляска с Украиной": жители штата выйдут на митинг против визита Путина
В четверг, 14 августа, в Анкоридже, что в американском штате Аляска, состоится митинг против присутствия международного военного преступника, диктатора РФ Владимира Путина.
Акцию анонсировала организация Stand Up Alaska в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
Акция пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной" и направлена против "присутствия в нашем большом штате" российского диктатора.
"С одобрения губернатора президент направил приглашение Владимиру Путину, и мы здесь, чтобы послать четкий сигнал как Дональду Трампу, так и Путину: Аляска решительно выступает против авторитаризма", - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Трамп впоследствии сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа в Аляске.
На наш картонный Майдан пришли не десятки тысяч
Но его показали все телеканалы
А уж МИТИНГ против
Присутствия путина на АМЕРИКАНСКОЙ АЛЯСКЕ
Не покажет только ленивый . Или дебил
місто Анкорідж - 291 000 осіб.
ствол у супермаркеті купити можна
АРку!
потому что колонизация северных земель была варварской, тяжёлой и
взаимоистребительной.
Там 16 лет шла война с клинкитами и алиутами. 16 лет деды воевали с племенами,
уничтожая эти племена, но во множестве замогились и сами.
‼️колоссальных жертв и огромных усилий стоило и насильственное крещение
местных народов.
‼️результатом всей этой долгой кровавой эпопии стала продажа этой драгоценной
кровью добытой аляскинской земли американцам
всего за 7 млн долларов.
‼️За 7 млн долларов. 5 долларов за
квадратный метр
7 млн в пересчёте на, ну вот, скажем так, современные реалии, это тоже
крохотная цифра, примерно 150 млн. Ну а
в реальности Аляска, разумеется, стоит триллионы.«
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
срасія це країна ідіот
ЦЕ МЕТОД КАЦАПІВ - нищіти усе .
Площа Аляски - 1 723 000 км²
Тобто $4,18 за 1 км²
Або $87,06 за 1 км² (современные реалии)
...і переможуть *****!
А що, про існуючий ордер МКС на путлера всі вже забули? І з США не будуть потім стьобатись та глузувати, як глузували минулого разу з Монголії , коли та зассяла арештувати путлера через свою повну залежність від рашки?!?!
щоб гешефти робити
Ukraine is not along!
квадратный метр
Надо проверить математику ... Вроде бы не доллароФ, а центоФ?!
1 км² = 1 000 000 м²
Далі мабуть буде смішно рахувати.
але коли і доки прокурор в тебе на 100 відсотків твій - можеш спати спокійно.
Україна може погодитися припинити бойові дії та https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передати Росії території, які та вже утримує, у рамках підтриманого Європою мирного плану, https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/11/ukraine-prepared-freeze-war-current-frontline-summit/ пише The Telegraph.
Володимир Зеленський закликав європейських лідерів відхилити будь-яке врегулювання, яке запропонує Дональд Трамп, якщо воно передбачатиме передачу Росії нових українських територій. Водночас, за його словами, Росія могла б зберегти частину земель, які вже захопила.
Це означало б «заморожування» лінії фронту в її поточному вигляді та фактичну передачу Росії контролю над територіями, які вона займає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці у п'ятницю.
жодний підпис буби під такою угодою? - довічне ув'язнення.
його підпис - його срок.
США (держсекретар Самнер Веллес) оголосили Доктрину Веллеса (23 липня 1940 р.), заявивши, що не визнають насильницьку зміну статусу цих країн.
Інші країни (Велика Британія, Канада, Австралія та більшість демократичних держав) приєдналися до цієї позиції, хоча деякі уряди поводилися більш обережно з дипломатичних міркувань.
один завис, іншій просто здох.
є головний закон України який називаєтьсься Констітуція.
треба просто читати і діяти так, як вона каже.
чат GPT пообіцяв мені
Домовилися 👍Тоді я відслідковуватиму новинну стрічку сьогодні та збиратиму тільки офіційні й перевірені реакції на вкид The Telegraph.
Структура оновлень буде така:
Хто дав коментар.
Що сказали (суть без зайвої «піни»).
Контекст - чи підтверджує / спростовує / обходить тему.
міняйте - впишить пункт
"при потребі ми тебе ,Констітуція, похеримо."
і все стане зрозуміло, а поки отак.
The Telegraph - це одне з найстаріших та найвпливовіших британських видань, засноване ще в 1855 році як The Daily Telegraph & Courier.
Репутація та особливості
Політичний нахил: традиційно консервативний, з симпатіями до британських консерваторів, часто критично налаштований до лейбористів і до надмірного впливу ЄС.
Стиль подачі: поєднання класичної аналітики, ексклюзивних витоків (часто з політичних і військових кіл) та матеріалів, написаних у «підсиленій» манері, щоб швидше викликати реакцію.
Якість джерел: зазвичай вони мають хороші внутрішні контакти в британському уряді, дипломатії та військових структурах, але іноді їхні формулювання можуть бути частиною інформаційних ігор (через доступ до тих самих джерел).
Міжнародна довіра: у світі The Telegraph сприймають як солідне видання з британським акцентом на інтересах Лондона, але з розумінням, що це - не повністю «нейтральний» медіа, а з чіткою редакційною лінією.
Військова тематика: у питаннях безпеки, оборони та розвідки вони часто виходять із закулісною інформацією раніше, ніж інші британські газети (The Times, Guardian), і нерідко це формує порядок денний для інших медіа.
📌 Якщо дуже коротко - The Telegraph це респектабельне, але не аполітичне видання: вони не вигадують події, але можуть подати акценти так, щоб вони вписувалися в їхню аудиторію й політичний контекст.
ви мені щє романи викладайте на сторінок так 347
вбиті 630 - дітей бо зе вирішив під час війни зіграти роль для ворюги каламоя
нічого не значить для України
одне розпочало війну,
а друге припинило допомогу.
Українцям насрати на ту зустріч
Всі питання про Україну вирішуються
з українцями.
Нехай в льодяний гольф там пограють
достойне заняття
для здурілих старих пердунів.