Новости Встреча Трампа и Путина
"Аляска с Украиной": жители штата выйдут на митинг против визита Путина

В четверг, 14 августа, в Анкоридже, что в американском штате Аляска, состоится митинг против присутствия международного военного преступника, диктатора РФ Владимира Путина.

Акцию анонсировала организация Stand Up Alaska в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Акция пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной" и направлена против "присутствия в нашем большом штате" российского диктатора.

"С одобрения губернатора президент направил приглашение Владимиру Путину, и мы здесь, чтобы послать четкий сигнал как Дональду Трампу, так и Путину: Аляска решительно выступает против авторитаризма", - сказано в заявлении.

протест

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Трамп впоследствии сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 15 августа в Аляске.

Читайте также: Трамп о встрече с Путиным: Скажу ему, что нужно положить конец этой войне

путин владимир Трамп Дональд Аляска


Топ комментарии
+20
"Позичив" у колеги-юзера з форуму; нехай він і зебіл... govtva, дякую.
показать весь комментарий
12.08.2025 00:06 Ответить
+17
Якщо десь ще не насрано, то чекайте на Трампа.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:58 Ответить
+16
Это как раз неважно
На наш картонный Майдан пришли не десятки тысяч
Но его показали все телеканалы
А уж МИТИНГ против
Присутствия путина на АМЕРИКАНСКОЙ АЛЯСКЕ
Не покажет только ленивый . Или дебил
показать весь комментарий
12.08.2025 00:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже хтось вірить, що саміт на Алясці створений аби "мирно" врегулювати агресію Росії проти України. І це попри те, що Трамп чітко публічно заявив, що вмиває руки і більше не збирається витрачатися на Україну, бо для США вигідніше співпрацювати з Росією, а тому саме це і стане головним завданням саміту - обговорення відносин між США та Росією, а не майбутнє України, на яку їм обом насрати
показать весь комментарий
11.08.2025 23:58 Ответить
Не виключено, що ху..ло потребує повернути Аляску раші. Бо його спитають вдома, що він був там і що зробив, щоб повернути споконвічні рашистські території
показать весь комментарий
12.08.2025 09:57 Ответить
Якщо десь ще не насрано, то чекайте на Трампа.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:58 Ответить
Вас це може шокувати, але світ значно бльший за вашу буду. ))
показать весь комментарий
12.08.2025 01:10 Ответить
Багато вийде народу? чоловік сто у протрампівському штаті?
показать весь комментарий
12.08.2025 00:00 Ответить
Это как раз неважно
На наш картонный Майдан пришли не десятки тысяч
Но его показали все телеканалы
А уж МИТИНГ против
Присутствия путина на АМЕРИКАНСКОЙ АЛЯСКЕ
Не покажет только ленивый . Или дебил
показать весь комментарий
12.08.2025 00:18 Ответить
Звичайний пошук в гугл повідомляє, що найчисельніший мітинг, який коли небудь організовувала Stand Up Alaska, становив близько 2 тис. учасників. Потужно)))
показать весь комментарий
12.08.2025 00:02 Ответить
А що гугл каже про щільність населення в Алясці?
показать весь комментарий
12.08.2025 00:10 Ответить
Гугл каже, що 40% населення Аляски мешкає в Анкориджі, де й заплановано саміт
показать весь комментарий
12.08.2025 00:20 Ответить
Аляска - 740 000 всього.
місто Анкорідж - 291 000 осіб.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:42 Ответить
а якщо вони ідейні та зі зброєю? це штати детка!
ствол у супермаркеті купити можна
АРку!
показать весь комментарий
12.08.2025 06:18 Ответить
Якщо до 12.00 четверга Трамп не отримає від України згоди на капітуляцію, путлєру їхати на Аляску немає ніякого сенсу. Там не буде про що говорити : ні щодо війни, ні щодо економічних взаємин рф-сша, ні щодо зняття санкцій. Ба більше, путлєр взагалі не налаштований перетинати Беренгову протоку. За сприятливих для мацькви обставин на зустріч з Трампом може вирушити лялька у шатах путлєра.
показать весь комментарий
12.08.2025 00:06 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 00:59 Ответить
Він поїде на зустріч з ****** щоб відробити якийсь компромат. І не більше.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:18 Ответить
Не могли б уточнити, до 12.00 за яким часом - київським, вашингтонським чи анкориджським?
показать весь комментарий
12.08.2025 07:19 Ответить
« Забавно, что на Аляске действительно все очень основательно полито кацапськой кровью,
потому что колонизация северных земель была варварской, тяжёлой и
взаимоистребительной.
Там 16 лет шла война с клинкитами и алиутами. 16 лет деды воевали с племенами,
уничтожая эти племена, но во множестве замогились и сами.
‼️колоссальных жертв и огромных усилий стоило и насильственное крещение
местных народов.
‼️результатом всей этой долгой кровавой эпопии стала продажа этой драгоценной
кровью добытой аляскинской земли американцам
всего за 7 млн долларов.
‼️За 7 млн долларов. 5 долларов за
квадратный метр
7 млн в пересчёте на, ну вот, скажем так, современные реалии, это тоже
крохотная цифра, примерно 150 млн. Ну а
в реальности Аляска, разумеется, стоит триллионы.«
показать весь комментарий
12.08.2025 00:06 Ответить
Тобто росіяне знищіли абригенів Аляски клинкитів и алиутів . Мало того - охрестили у православних .
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
показать весь комментарий
12.08.2025 00:09 Ответить
что ни делает дурак все он делает не так
срасія це країна ідіот
показать весь комментарий
12.08.2025 06:19 Ответить
В Афганістані в 1980-х совєти теж програли війну, як українські ********* пишуть "ганебно, от тільки замовчують, що радянські втрати становили 15 тис. загиблих, тоді як афганські - 2,5 мільйона з 13 мільйонів тогочасного їх населення, тобто було вбито кожного пятого афганця
показать весь комментарий
12.08.2025 00:13 Ответить
Так там нищіли цілими аулами з вертолетів і літаків - і дітей і жинок і стариків .
ЦЕ МЕТОД КАЦАПІВ - нищіти усе .
показать весь комментарий
12.08.2025 00:25 Ответить
При чем тут Афганистан? Ты сегодня зарегистрировалось и уже хвастаешься сколько Советы убили гражданских там?
показать весь комментарий
12.08.2025 04:48 Ответить
$7 200 000
Площа Аляски - 1 723 000 км²
Тобто $4,18 за 1 км²
Або $87,06 за 1 км² (современные реалии)
показать весь комментарий
12.08.2025 08:26 Ответить
"Позичив" у колеги-юзера з форуму; нехай він і зебіл... govtva, дякую.
показать весь комментарий
12.08.2025 00:06 Ответить
Щось ви Свободу ненавидите, а методи як у них
показать весь комментарий
12.08.2025 00:11 Ответить
👏
показать весь комментарий
12.08.2025 00:37 Ответить
Там ще є залишки корінних народів, досі білку в око б'ють зі 100 метрів
показать весь комментарий
12.08.2025 08:28 Ответить
жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна
...і переможуть *****!
показать весь комментарий
12.08.2025 00:22 Ответить
- А гдє мой чємоданчік? Ай, нєсітє скорєй! Два!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 00:24 Ответить
ця стілка для ху* ла ,на легалізацію , але можливо хтось і додумається зробити мальчіка з ленінградської підворотні , "хорошим рускім " ?!...
показать весь комментарий
12.08.2025 00:40 Ответить
Може бути що завгодно. Цей ідіот у Вашингтоні армію збирається застосовувати для 'наведення порядку'. Боюсь в Штатах скоро таки будуть 'темні часи', за виразом Байдена. Пацієнти дурдому до добра не доведуть ні в Америці, ні у світі.
показать весь комментарий
12.08.2025 00:45 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 01:09 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%891%D0%B7 @АлександрШестаков-щ1з https://www.youtube.com/watch?v=EoLPiHkiaz8&lc=UgxfkLIqt4QW3fbSG_94AaABAg 5 часов назад

А що, про існуючий ордер МКС на путлера всі вже забули? І з США не будуть потім стьобатись та глузувати, як глузували минулого разу з Монголії , коли та зассяла арештувати путлера через свою повну залежність від рашки?!?!
показать весь комментарий
12.08.2025 01:49 Ответить
США не є членом міжнародного кримінального суду.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:36 Ответить
цікаво чому
щоб гешефти робити
показать весь комментарий
12.08.2025 06:21 Ответить
нагадую, інтернет це не тільки Цензор.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:47 Ответить
є щє люди...
Ukraine is not along!
показать весь комментарий
12.08.2025 02:31 Ответить
За 7 млн долларов. 5 долларов за
квадратный метр

Надо проверить математику ... Вроде бы не доллароФ, а центоФ?!
показать весь комментарий
12.08.2025 02:32 Ответить
на ті часи величезні гроші, та й продана що б не дісталася британцям. Своїм партнерам
показать весь комментарий
12.08.2025 06:37 Ответить
Я там вище вже написав, $4,18 за 1 км².
1 км² = 1 000 000 м²
Далі мабуть буде смішно рахувати.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:32 Ответить
Тюрма плаче за цими "лідерами". У Трумпа 91 кримінальне звинувачення зависло в судах (призупинено). У ***** взагалі судове рішення і визнання "військовим злочинцем". Трумп його таким чином "легалізує" і це злочин також за номером 92.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:47 Ответить
плачє, як і за бубою і за його шоблою
але коли і доки прокурор в тебе на 100 відсотків твій - можеш спати спокійно.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:53 Ответить
Щойно Зє втратить посаду з заначок дістануть документи і принесуть в суд. А прокурор буде вже не свій...
показать весь комментарий
12.08.2025 03:15 Ответить
саме так!
показать весь комментарий
12.08.2025 03:20 Ответить
THE TELEGRAPH: УКРАЇНА ГОТОВА ПОСТУПИТИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ УТРИМУЄ Пом'якшення позиції Зеленського відбувається напередодні мирного саміту Трамп-Путін на Алясці у п'ятницю.

Україна може погодитися припинити бойові дії та https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передати Росії території, які та вже утримує, у рамках підтриманого Європою мирного плану, https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/11/ukraine-prepared-freeze-war-current-frontline-summit/ пише The Telegraph.

Володимир Зеленський закликав європейських лідерів відхилити будь-яке врегулювання, яке запропонує Дональд Трамп, якщо воно передбачатиме передачу Росії нових українських територій. Водночас, за його словами, Росія могла б зберегти частину земель, які вже захопила.

Це означало б «заморожування» лінії фронту в її поточному вигляді та фактичну передачу Росії контролю над територіями, які вона займає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці у п'ятницю.
показать весь комментарий
12.08.2025 03:27 Ответить
люба угода яка передбачяе передання українських теріторій ворогу є порушенням Констітуції України і пряма зрада.
жодний підпис буби під такою угодою? - довічне ув'язнення.
показать весь комментарий
12.08.2025 03:35 Ответить
так судячи з цього тексту його умовили піти на це пратнери ЄС
показать весь комментарий
12.08.2025 03:37 Ответить
й де ті раніше названі 49- 99 років невизнання цих територій рашистськими?
показать весь комментарий
12.08.2025 03:39 Ответить
до сраці кто кого умовив.
його підпис - його срок.
показать весь комментарий
12.08.2025 03:41 Ответить
11 August 2025 9:52pm BST- нічний час виходу цього вкиду...
показать весь комментарий
12.08.2025 03:44 Ответить
1940 рік - на підставі пакту Молотова-Ріббентропа СРСР висунув ультиматуми трьом балтійським державам і ввів війська, організував "вибори" та інкорпорував їх до складу СРСР як союзні республіки.

США (держсекретар Самнер Веллес) оголосили Доктрину Веллеса (23 липня 1940 р.), заявивши, що не визнають насильницьку зміну статусу цих країн.

Інші країни (Велика Британія, Канада, Австралія та більшість демократичних держав) приєдналися до цієї позиції, хоча деякі уряди поводилися більш обережно з дипломатичних міркувань.
показать весь комментарий
12.08.2025 03:49 Ответить
не розумію до чого тут молотов з рібентропoм?
один завис, іншій просто здох.
є головний закон України який називаєтьсься Констітуція.
треба просто читати і діяти так, як вона каже.
показать весь комментарий
12.08.2025 04:00 Ответить
я все розумію . чекаємо реакцію на цей вкид
чат GPT пообіцяв мені

Домовилися 👍Тоді я відслідковуватиму новинну стрічку сьогодні та збиратиму тільки офіційні й перевірені реакції на вкид The Telegraph.

Структура оновлень буде така:
Хто дав коментар.
Що сказали (суть без зайвої «піни»).
Контекст - чи підтверджує / спростовує / обходить тему.
показать весь комментарий
12.08.2025 04:03 Ответить
не подобається Констітуція?
міняйте - впишить пункт
"при потребі ми тебе ,Констітуція, похеримо."
і все стане зрозуміло, а поки отак.
показать весь комментарий
12.08.2025 04:05 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 04:08 Ответить
вибачте я цю новину взяла на ДТ - без коментарів , які претензії?
показать весь комментарий
12.08.2025 04:09 Ответить
пишемо КонстИтуція -я теж очепятуюсь але на так постійно в одному слові
показать весь комментарий
12.08.2025 04:10 Ответить
от на шо я ніколи звертаю увагу це на помилки в коментарях - аби думка дійшла...
показать весь комментарий
12.08.2025 04:14 Ответить

The Telegraph - це одне з найстаріших та найвпливовіших британських видань, засноване ще в 1855 році як The Daily Telegraph & Courier.

Репутація та особливості

Політичний нахил: традиційно консервативний, з симпатіями до британських консерваторів, часто критично налаштований до лейбористів і до надмірного впливу ЄС.

Стиль подачі: поєднання класичної аналітики, ексклюзивних витоків (часто з політичних і військових кіл) та матеріалів, написаних у «підсиленій» манері, щоб швидше викликати реакцію.

Якість джерел: зазвичай вони мають хороші внутрішні контакти в британському уряді, дипломатії та військових структурах, але іноді їхні формулювання можуть бути частиною інформаційних ігор (через доступ до тих самих джерел).

Міжнародна довіра: у світі The Telegraph сприймають як солідне видання з британським акцентом на інтересах Лондона, але з розумінням, що це - не повністю «нейтральний» медіа, а з чіткою редакційною лінією.

Військова тематика: у питаннях безпеки, оборони та розвідки вони часто виходять із закулісною інформацією раніше, ніж інші британські газети (The Times, Guardian), і нерідко це формує порядок денний для інших медіа.

📌 Якщо дуже коротко - The Telegraph це респектабельне, але не аполітичне видання: вони не вигадують події, але можуть подати акценти так, щоб вони вписувалися в їхню аудиторію й політичний контекст.
показать весь комментарий
12.08.2025 04:24 Ответить
з телеграфом я можу поговорити і без вас.
ви мені щє романи викладайте на сторінок так 347
показать весь комментарий
12.08.2025 04:42 Ответить
А своїм правління він ВЖЕ ЇЇ ПОХЕРИВ - і що? навіть здогадуюсь коли все перетерли - умєров з Єрмаком тусили з Венсом в Європі , коли вовка був на перемовинах з лідерами ЄС...
показать весь комментарий
12.08.2025 04:17 Ответить
так він вже на кулю заробив не те що на пж
вбиті 630 - дітей бо зе вирішив під час війни зіграти роль для ворюги каламоя
показать весь комментарий
12.08.2025 06:23 Ответить
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/11/ukraine-prepared-freeze-war-current-frontline-summit/
показать весь комментарий
12.08.2025 03:36 Ответить
доня стільки разів в суду бував скільки ми з вами каву не пили...
показать весь комментарий
12.08.2025 02:56 Ответить
А потужна діаспора буде? Хочу Яму побачити, з червоно чорним прапором
показать весь комментарий
12.08.2025 06:21 Ответить
дивіться у районі кастро у фріско
показать весь комментарий
12.08.2025 06:24 Ответить
збирається шобла, яка
нічого не значить для України
одне розпочало війну,
а друге припинило допомогу.
Українцям насрати на ту зустріч
Всі питання про Україну вирішуються
з українцями.
Нехай в льодяний гольф там пограють
достойне заняття
для здурілих старих пердунів.
показать весь комментарий
12.08.2025 06:24 Ответить
Шкода що 20 людей буде не більше..це ж аляска..може якись грізлі чи білий ведмідь порве двох виродків
показать весь комментарий
12.08.2025 08:57 Ответить
А в Округе Колумбия некому акцию солидарности с Украиной организовать? Видимо ресторанный бизнес в Нью Йорке ближе к сердцу будет...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:18 Ответить
 
 