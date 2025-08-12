Встреча на Аляске должна привести к прекращению огня в Украине, - глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что встреча Дональда Трампа и диктатора Путина должна привести к прекращению огня в Украине.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что Франция поддерживает Украину и стремится к справедливому и длительному миру.

"Саммит, который состоится на Аляске, должен завершиться прекращением огня, которого хочет президент Трамп, и на которое Украина согласилась 5 месяцев назад. Именно на этой основе переговоры наконец могут начаться", - подчеркнул Барро.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

