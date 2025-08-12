РУС
Встреча на Аляске должна привести к прекращению огня в Украине, - глава МИД Франции Барро

Ожидания Франции от встречи Трампа и Путина

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что встреча Дональда Трампа и диктатора Путина должна привести к прекращению огня в Украине.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что Франция поддерживает Украину и стремится к справедливому и длительному миру.

"Саммит, который состоится на Аляске, должен завершиться прекращением огня, которого хочет президент Трамп, и на которое Украина согласилась 5 месяцев назад. Именно на этой основе переговоры наконец могут начаться", - подчеркнул Барро.

Ожидания Франции от встречи Трампа и Путина

Читайте: Чиновники Белого дома спешно готовят встречу Трампа и Путина, ряд вопросов еще не решены, - CNN

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Также читайте: "Аляска - с Украиной": жители штата выйдут на митинг против визита Путина

путин владимир (31857) Трамп Дональд (6211) Барро Жан-Ноэль (57) прекращения огня (321)


Топ комментарии
+5
Твойо літцо , коли ти чуєш як твій шеф несе божевільну , феєричну маячню , але заперечити йому боїшся .
..
показать весь комментарий
12.08.2025 11:35
+4
Чому пуйло нарешті згоден
на перемовини? - бо наші
добрі бпла знищують один
за другим військові об'єкти
на раші : склади,комплектуючі,
нпз...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:45
+4
Не буде припинення вогню, та Аляска тільки для відтягування нових санкцій і обмеження допомоги Україні!!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:53
А якщо ні? От шо ви зробите? Знов буде низка потужних заяв і нічого?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:31
тоді Макрон вчергове зателефонує путіну щоб той його послав...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:33
Аляску віддадуть ***** взамен Донецька
показать весь комментарий
12.08.2025 11:33
Твойо літцо , коли ти чуєш як твій шеф несе божевільну , феєричну маячню , але заперечити йому боїшся .
..
показать весь комментарий
12.08.2025 11:35
Пора розказати світу як россія нищила корені народи Америки
Тобто росіяне знищіли абригенів Аляски клинкитів и алиутів . Мало того - охрестили у православних .
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
показать весь комментарий
12.08.2025 11:36
Барро ж слів на вітер не кидає?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38
Кончене
показать весь комментарий
12.08.2025 11:40
А чому не вважає, що має бути капітуляція росії й вихід на кордони 1991 року? Вже як вважати, то вважати.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:41
показать весь комментарий
12.08.2025 11:42
показать весь комментарий
12.08.2025 11:44
Чому пуйло нарешті згоден
на перемовини? - бо наші
добрі бпла знищують один
за другим військові об'єкти
на раші : склади,комплектуючі,
нпз...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:45
Не буде припинення вогню, та Аляска тільки для відтягування нових санкцій і обмеження допомоги Україні!!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:53
Навпаки. Пуйло зменшив інтенсивність обстрілів в рази перед Аляскою, накопичив шахедів та ракет і виплюне все це відразу після саміту
показать весь комментарий
12.08.2025 11:54
Наївності європейців немає меж. А може хитрожопості .
показать весь комментарий
12.08.2025 11:55
Ви вірите, що Пуйло зробить щось не в своїх інтересах??? Зупиняться удари по кацапським НПЗ, узаконять контроль над захопленими територіями, дадуть можливість сформувати ударні групи, і знімуть з Лаптєстану санкції. І не забудьте, про кацапський язик, як другий національний, і Кацапську церкву. В обмін на тимчасове припинення ударів.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:20
Все, що демонструє рудочуба америка - це великий пшик.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:46
 
 