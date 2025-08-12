Встреча на Аляске должна привести к прекращению огня в Украине, - глава МИД Франции Барро
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что встреча Дональда Трампа и диктатора Путина должна привести к прекращению огня в Украине.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Министр подчеркнул, что Франция поддерживает Украину и стремится к справедливому и длительному миру.
"Саммит, который состоится на Аляске, должен завершиться прекращением огня, которого хочет президент Трамп, и на которое Украина согласилась 5 месяцев назад. Именно на этой основе переговоры наконец могут начаться", - подчеркнул Барро.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Тобто росіяне знищіли абригенів Аляски клинкитів и алиутів . Мало того - охрестили у православних .
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
на перемовини? - бо наші
добрі бпла знищують один
за другим військові об'єкти
на раші : склади,комплектуючі,
нпз...