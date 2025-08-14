Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. Вони розчарують прихильників країни, - Politico

Президент США Дональд Трамп згоден надати певні гарантії безпеки Україні, втім не в рамках НАТО.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Усі три співрозмовники - європейський дипломат, британський чиновник і людина, поінформована про телефонну розмову Трампа з Європою та Україною в середу, - сказали одну й ту саму інформацію.

За їхніми словами, у разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ.

Однак, як уточнило джерело, знайоме з розмовою, Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.

Водночас президент США не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки. Він лише обговорив ширшу концепцію.

Згідно зі словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають бути частиною остаточного врегулювання питання війни. Також американський лідер вважає, що США зіграли в цьому ключову роль.

Далі видання пише, що якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні, хоч і продадуть зброю в Європу для використання Україною.

Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", - пише Politico.

Однак не зовсім зрозуміло, такий висновок робить редакція чи це сказали джерела.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримує надання гарантій Україні та готовий брати в цьому участь

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.