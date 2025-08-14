Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. Вони розчарують прихильників країни, - Politico
Президент США Дональд Трамп згоден надати певні гарантії безпеки Україні, втім не в рамках НАТО.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Усі три співрозмовники - європейський дипломат, британський чиновник і людина, поінформована про телефонну розмову Трампа з Європою та Україною в середу, - сказали одну й ту саму інформацію.
За їхніми словами, у разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ.
Однак, як уточнило джерело, знайоме з розмовою, Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.
Водночас президент США не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки. Він лише обговорив ширшу концепцію.
Згідно зі словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають бути частиною остаточного врегулювання питання війни. Також американський лідер вважає, що США зіграли в цьому ключову роль.
Далі видання пише, що якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні, хоч і продадуть зброю в Європу для використання Україною.
Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", - пише Politico.
Однак не зовсім зрозуміло, такий висновок робить редакція чи це сказали джерела.
Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримує надання гарантій Україні та готовий брати в цьому участь
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бред сумашедшего.
Україна одна проти орди.
Залишити Україну наодинці проти агресора.
то враховували і такі фактори, як розумова працездатність
швидкість мислення, пам"ять
адаптація до нового
І *****, і руде ***** перевищили перебування
на роботі на 12 років!
І це ж не якісь пересічні вчителі, журналісти, лікарі
ВОНИ КЕРУЮТЬ КРАЇНАМИ, при цьому рішення, які вони приймають
МАЮТЬ ВАГОМИЙ ВПЛИВ на світ.
Вони що, позбавлені хірургічними методами хвороб старості,
себто, маразму, деменції, хореї Гентінгтона,склерозу, Альцгеймера
ЦЕ ВСЕСВІТНІЙ ЗЛОЧИН-тримати старі пердла при такій владі
і чому ми повинні на цю стару гидоту щодня дивитись
ще й слухати, що вони мнякають, кончені розумово?
будь-яка людина після 70 має
вже хвороби старості
і обіймати важливу відповідальну посаду
просто заборонено
Тоді б не було такого поняття, як пенсія,
якби всі до смерті могли нормально працювати
фізична активність зменшується, а
розумова порушується
Є винятки, але як ми бачимо, вони не стосуються
цих двох старих пердунів
99% не пам"ятають, де окуляри поклали
і з ким вчора бачились.
якщо зеленський дурний,
то не треба було його вибирати
а якщо вибрали більшість, то це демократія
закрий рота і не гунди.
Я хочу націоналістів до влади,
а їх взагалі ніхто не обирає. то що
мені вавкати щоразу проти того, що є?
Все буде непередбачувано , а надія лиш на одне -стримування виплесків його маразму на фоні надії на нього самих респів , його рейтинг серед виборців + забаганки самого уйбка хйла ...
- відрізати сухопутне сполучення між Польщею в країнами Балтії з подальшою окупацією останніх, якщо ...
- випробування НАТО на 5 статтю Статуту пройде успішно і ніхто нічого, крім тупотіння ніжками, не запровадить.
Це називається "Фінляндизація України", по суті м'яке здавання у лоно рахи (навіщо їм буде Західна зброя, якщо вони будуть під черевом засрахи) 😡...
Тільки денонсація договору про нерозповсюдження Я.З., Відновлення Ядерного Статусу ☢️ (за порушення гарантами Будапештського меморандуму), власна розробка гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності, якщо не хочемо зникнути з мапи Світу до кінця 2030-40 років ‼️
🇺🇦 💙💛
якось занадто широкий діапазон ! треба бути реалістичнішим ! хоч тривалого перемир'я досягти, без підписання мирного договору (як в Кореї з китаєм, чи в Японії з росією) - а "остаточні речі" треба приймати разом з Європою, а не одноосібно
ну і РБК, це той же самий яндекс чи вконтакті, їм довіряти наївно
"Ти бєрі, бєрі сєбє - я єщьо напєчатаю" (Попандопало, "Весілля в Малинівці")