УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9847 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
7 595 57

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. Вони розчарують прихильників країни, - Politico

Гарантії безпеки від Трампа

Президент США Дональд Трамп згоден надати певні гарантії безпеки Україні, втім не в рамках НАТО.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Усі три співрозмовники - європейський дипломат, британський чиновник і людина, поінформована про телефонну розмову Трампа з Європою та Україною в середу, - сказали одну й ту саму інформацію.

За їхніми словами, у разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ.

Однак, як уточнило джерело, знайоме з розмовою, Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди, - Стармер

Водночас президент США не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки. Він лише обговорив ширшу концепцію.

Згідно зі словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають бути частиною остаточного врегулювання питання війни. Також американський лідер вважає, що США зіграли в цьому ключову роль.

Далі видання пише, що якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні, хоч і продадуть зброю в Європу для використання Україною.

Читайте: Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", - пише Politico.

Однак не зовсім зрозуміло, такий висновок робить редакція чи це сказали джерела.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримує надання гарантій Україні та готовий брати в цьому участь

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Автор: 

Трамп Дональд (6760) війна в Україні (5700) гарантії безпеки (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Хтось ще має довіру до гарантій сша? Тіх сща шо гарантували територіальну цілісність України в обмін на здачу Параші 3 ядерного потенціалу у світі і підтерлись власним підписом на цьіх гарантіях. Причому сша ЗАОЩАДИЛИ сотні мільярдів доларів на цьому.
показати весь коментар
14.08.2025 06:57 Відповісти
+29
Які гарантії??????? Воно не пам'ятає що годину назад говорило...
показати весь коментар
14.08.2025 06:55 Відповісти
+28
Слухати трампа - все одно що слухати відосіки Зелідора.
Бред сумашедшего.
показати весь коментар
14.08.2025 06:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слухати трампа - все одно що слухати відосіки Зелідора.
Бред сумашедшего.
показати весь коментар
14.08.2025 06:54 Відповісти
Якщо США нарешті запропонують Україні бути нашим позаблоковим союзником і ми по дурості (через наполягання вступу до НАТО) не відмовимося, то вони мусять нам допомагати як Ізраїлю - там такий же договір.
показати весь коментар
14.08.2025 08:38 Відповісти
Україна, не Ізраїль. хоча євреї рулять.
показати весь коментар
14.08.2025 08:41 Відповісти
Орки вже добре зрозуміли - ніхто у війну з ними не вступить, не залежно що там буде підписано.
Україна одна проти орди.
показати весь коментар
14.08.2025 08:45 Відповісти
Які гарантії??????? Воно не пам'ятає що годину назад говорило...
показати весь коментар
14.08.2025 06:55 Відповісти
Якраз зараз найкращий момент добити кацапську гадину,трошки дотиснути,і все.Так ні,жаліють нечисть,не розуміють що ця гидота і їх пожре
показати весь коментар
14.08.2025 06:57 Відповісти
Додік прекрасного друга Вальодю добивати не буде Він вже допомогає другу.
показати весь коментар
14.08.2025 06:58 Відповісти
І Байден подібно діяв,і не тільки.Американці по дурному якось поводяться в кацапському питанні
показати весь коментар
14.08.2025 07:06 Відповісти
бо тут на першому місці у цих відносинах не справедливість і Міжнародне право, а кількість ядерних боєголовок у цих країн. це ж очевидно. Не будуть американці воювати з кацапнею. тим більше напряму.
показати весь коментар
14.08.2025 08:53 Відповісти
Хтось ще має довіру до гарантій сша? Тіх сща шо гарантували територіальну цілісність України в обмін на здачу Параші 3 ядерного потенціалу у світі і підтерлись власним підписом на цьіх гарантіях. Причому сша ЗАОЩАДИЛИ сотні мільярдів доларів на цьому.
показати весь коментар
14.08.2025 06:57 Відповісти
кацап добрый шмель
показати весь коментар
14.08.2025 09:09 Відповісти
Пусті слова. Це ті "гарантії" від брехуна "краснова" яки якраз потрібні *****.
Залишити Україну наодинці проти агресора.
показати весь коментар
14.08.2025 06:59 Відповісти
Тоді "обмін територіями" нехай проводить за межами України.
показати весь коментар
14.08.2025 07:01 Відповісти
Вони нам наші території, в ми ху....лу Аляску
показати весь коментар
14.08.2025 07:37 Відповісти
шо то типу Будапештського меморандуму
показати весь коментар
14.08.2025 07:02 Відповісти
Цей дід скоро розсиплеться. Які гарантії? І по всьому видно що він обома руками за Владіміра, виконує, все що тому треба.
показати весь коментар
14.08.2025 07:03 Відповісти
Гарантії через 20 днів подивитися що буде далі? Балачки трампона-"білий шум".
показати весь коментар
14.08.2025 07:04 Відповісти
ВСЕ КРІМ ЯЗ І АК - туалетний папір. Доведено - всіма в тому числі США
показати весь коментар
14.08.2025 07:05 Відповісти
а шо в нього краватка така довга аж до яйців дістає
показати весь коментар
14.08.2025 07:06 Відповісти
краватка має закривати пряжку ременя
показати весь коментар
14.08.2025 07:24 Відповісти
но не яйця
показати весь коментар
14.08.2025 07:26 Відповісти
У трампона немає яєць.
показати весь коментар
14.08.2025 08:21 Відповісти
Америка Трампа хочет умыть руки. Европейские пустые балаболы постыдно вцепились в кальсоны Трампа, только бы не брать ответственность и денежные затраты на себя.
показати весь коментар
14.08.2025 07:09 Відповісти
Цьому вірити, все одно що голою задницею сідати на мурашник.
показати весь коментар
14.08.2025 07:11 Відповісти
угоду про рідкоземельні метали засунути трампу в дупу разом з гарантіями .
показати весь коментар
14.08.2025 07:14 Відповісти
Бажаю Трамбону, разом із ***** звісно, потрапити на концерт Кабздона
показати весь коментар
14.08.2025 07:22 Відповісти
Коли розраховували вік вихода на пенсію ,
то враховували і такі фактори, як розумова працездатність
швидкість мислення, пам"ять
адаптація до нового
І *****, і руде ***** перевищили перебування
на роботі на 12 років!
І це ж не якісь пересічні вчителі, журналісти, лікарі
ВОНИ КЕРУЮТЬ КРАЇНАМИ, при цьому рішення, які вони приймають
МАЮТЬ ВАГОМИЙ ВПЛИВ на світ.
Вони що, позбавлені хірургічними методами хвороб старості,
себто, маразму, деменції, хореї Гентінгтона,склерозу, Альцгеймера
ЦЕ ВСЕСВІТНІЙ ЗЛОЧИН-тримати старі пердла при такій владі
і чому ми повинні на цю стару гидоту щодня дивитись
ще й слухати, що вони мнякають, кончені розумово?
показати весь коментар
14.08.2025 07:23 Відповісти
Ну, он у нас маладой зєльоний вєсьолий і находчівий, але ж 3,14здабол ще гірший, ніж ті двоє. Справа не у віці, а в людині
показати весь коментар
14.08.2025 07:47 Відповісти
ще раз повторюю,
будь-яка людина після 70 має
вже хвороби старості
і обіймати важливу відповідальну посаду
просто заборонено
Тоді б не було такого поняття, як пенсія,
якби всі до смерті могли нормально працювати
фізична активність зменшується, а
розумова порушується
Є винятки, але як ми бачимо, вони не стосуються
цих двох старих пердунів
99% не пам"ятають, де окуляри поклали
і з ким вчора бачились.
якщо зеленський дурний,
то не треба було його вибирати
а якщо вибрали більшість, то це демократія
закрий рота і не гунди.
Я хочу націоналістів до влади,
а їх взагалі ніхто не обирає. то що
мені вавкати щоразу проти того, що є?
показати весь коментар
14.08.2025 08:11 Відповісти
ще один "меморандум"?
показати весь коментар
14.08.2025 07:33 Відповісти
Раніше на Алясці стільки хороших мисливців було. Голови різних мудаків колекціонували, цікаво ще залишилися. А тут ще і купа валіз вищої якості на додаток
показати весь коментар
14.08.2025 07:34 Відповісти
Які гарантії, такий і пісділ. А взагалі найкращі гарантії під саркофагом ЧАЕС.
показати весь коментар
14.08.2025 07:35 Відповісти
Зараз ,найкращим поштовхом для просування гарантій безпеки,була б масована атака по валдайській резиденції)
показати весь коментар
14.08.2025 07:44 Відповісти
Я впененна, жодна ні Урсула, ні фондер, ні Ляйен, а також усі інші учасники саміту 13 серпня на відео зв"яку з Трампом самі не покладаються на домовленності та його обіцянки. Їхні заяви про гарні перемовини й надії на США - то лиш намагання підсолодити Доні .
Все буде непередбачувано , а надія лиш на одне -стримування виплесків його маразму на фоні надії на нього самих респів , його рейтинг серед виборців + забаганки самого уйбка хйла ...
показати весь коментар
14.08.2025 07:51 Відповісти
Тут надає - тут ненадає - хочу дам - хочу не дам - Трамп
показати весь коментар
14.08.2025 07:55 Відповісти
Якщо такі гарантії безпеки як з Ізраїлем - то це непогано, але як на мене, то ми маємо не відмовлятися від ступу в НАТО, бо НАТО - то наше єдине спасіння, на НАТО кацапи ніколи не нападуть.
показати весь коментар
14.08.2025 07:55 Відповісти
Не факт! Зараз дуже багато розмов про Сувальський коридор (сухопутний коридор з білорусі до калініграда). раша може там провести сво, яке переслідує дві цілі:
- відрізати сухопутне сполучення між Польщею в країнами Балтії з подальшою окупацією останніх, якщо ...
- випробування НАТО на 5 статтю Статуту пройде успішно і ніхто нічого, крім тупотіння ніжками, не запровадить.
показати весь коментар
14.08.2025 09:24 Відповісти
Знову марення !
показати весь коментар
14.08.2025 07:55 Відповісти
Це х*йовий цирк з несмішним клоуном...
показати весь коментар
14.08.2025 08:05 Відповісти
Раніше повідомлялося, що Україна вже має "залізні" гарантії від 5 грудня 94-го року, підписані у тому числі президентом США; пуйло якраз зараз ними дупу підтирає.
показати весь коментар
14.08.2025 08:15 Відповісти
"Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії".

Це називається "Фінляндизація України", по суті м'яке здавання у лоно рахи (навіщо їм буде Західна зброя, якщо вони будуть під черевом засрахи) 😡...

Тільки денонсація договору про нерозповсюдження Я.З., Відновлення Ядерного Статусу ☢️ (за порушення гарантами Будапештського меморандуму), власна розробка гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності, якщо не хочемо зникнути з мапи Світу до кінця 2030-40 років ‼️
🇺🇦 💙💛
показати весь коментар
14.08.2025 08:16 Відповісти
І робити все тихенько, як євреї роблять: у нас ядерної зброї немає, але, єслі шо, можемо іпануть. А не кричать в вечірніх відосіках: літаки летять, всіх бамбіть будєм.
показати весь коментар
14.08.2025 09:14 Відповісти
Гарантії без гарантії
показати весь коментар
14.08.2025 08:22 Відповісти
Тут треба мем з Кучмою. Ппц
показати весь коментар
14.08.2025 08:23 Відповісти
Нам не зрозуміти глибину його глибин .
показати весь коментар
14.08.2025 08:26 Відповісти
діапазон прийняття рішення : від пробної зустрічі "подивимось як піде" - "до остаточного миру але без вступу в НАТО"

якось занадто широкий діапазон ! треба бути реалістичнішим ! хоч тривалого перемир'я досягти, без підписання мирного договору (як в Кореї з китаєм, чи в Японії з росією) - а "остаточні речі" треба приймати разом з Європою, а не одноосібно

ну і РБК, це той же самий яндекс чи вконтакті, їм довіряти наївно
показати весь коментар
14.08.2025 08:31 Відповісти
Чесно-пречесно?
показати весь коментар
14.08.2025 08:36 Відповісти
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. ЦЕ НЕ ГАРАНТІЇ США.А ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ .ЯКЕ МАЄ НА МЕТІ МАЙБУТНЮ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ РАШИСТОМ.
показати весь коментар
14.08.2025 08:44 Відповісти
Гарантії сша не варті навіть паперу на якому вони написані , ними навіть підтертися незручно, вони кинули всіх.Це такі ж самі гандони як і кацапи.
показати весь коментар
14.08.2025 09:04 Відповісти
Тлумачити сказане Трампом - все одно, що тлумачити сни, повна невизначеність.
показати весь коментар
14.08.2025 09:06 Відповісти
Фундаментальний закон невизначеності квантової фізики. І нікуди від цього не дінешся.
показати весь коментар
14.08.2025 09:09 Відповісти
Про гарантії 1994 року, підписані президентом США Б.Клінтоном - забули. Ну да, то ж демократ підписував. Та й Америка не була тоді MAGA.
"Ти бєрі, бєрі сєбє - я єщьо напєчатаю" (Попандопало, "Весілля в Малинівці")
показати весь коментар
14.08.2025 09:07 Відповісти
Історія останніх років черговий раз довела, що вірить нікому не можна. Маєш ядерну бомбу, всі перед тобою на цирлах бігають. Досвід України повністю це підтвердив.
показати весь коментар
14.08.2025 09:07 Відповісти
Такі гарантії як будапештські? Це потужно!
показати весь коментар
14.08.2025 09:12 Відповісти
 
 