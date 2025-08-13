Трамп підтримує надання гарантій Україні та готовий брати в цьому участь, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході,- The Guardian

Мерц, коментуючи питання безпекових гарантій, зазначив, що в України має бути сильна армія. Але, за його словами, детально питання гарантій під час сьогоднішньої відеоконференції не обговорювалося.