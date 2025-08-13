УКР
Трамп підтримує надання гарантій Україні та готовий брати в цьому участь, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході,- The Guardian

Мерц, коментуючи питання безпекових гарантій, зазначив, що в України має бути сильна армія. Але, за його словами, детально питання гарантій під час сьогоднішньої відеоконференції не обговорювалося.

+13
БРЕХНЯ....всі гарантії трампа завтра буде - "а я таке казав?"
показати весь коментар
13.08.2025 22:02 Відповісти
+8
Вже Клінтон давав гарантії. Гарантофіли
показати весь коментар
13.08.2025 22:08 Відповісти
+6
Гарантії: склерозм, маразм,старча недолугість рижого.
показати весь коментар
13.08.2025 22:13 Відповісти
БРЕХНЯ....всі гарантії трампа завтра буде - "а я таке казав?"
показати весь коментар
13.08.2025 22:02 Відповісти
Гарантії: склерозм, маразм,старча недолугість рижого.
показати весь коментар
13.08.2025 22:13 Відповісти
навіть гниле слово путьки вірніше продажного трампівського
показати весь коментар
13.08.2025 22:55 Відповісти
🤣🤮
показати весь коментар
13.08.2025 22:04 Відповісти
Гарантії від Трампа- Зеленський - девочка ?
показати весь коментар
13.08.2025 22:04 Відповісти
заглянув в очі трампа
показати весь коментар
13.08.2025 22:57 Відповісти
Мерц каже шо детально питання не обговорювалось - кому вірити?
показати весь коментар
13.08.2025 22:04 Відповісти
Вже Клінтон давав гарантії. Гарантофіли
показати весь коментар
13.08.2025 22:08 Відповісти
Ага. І тому Трамп пообіцяє підписати договір про безпеку з Україною. Де Україна гарантуватиме безпеку США, а США гарантуватиме, що стурбованості будуть солідними і не на одному! На двух рулонах дипломатичного паперу з особистого туалету Донні. Можливо навіть невикористаних. І це за умови, що Україна дасть США 600 млрд. баксів наперед, а Трамп через годину, не скаже, що він нічого не казав, не обіцяв, і взагалі всі питання до трансгендерів у спорті.
показати весь коментар
13.08.2025 22:08 Відповісти
Які можуть бути гарантії?Рашка підставить і наїбе а трамп вмиє руки
показати весь коментар
13.08.2025 22:09 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго. В 2014 году Камерон и Обама дружно высрались на Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. И все сраные ковбои, Трамп, или какой другой, сделают то же самое.
показати весь коментар
13.08.2025 22:09 Відповісти
У Трампа Нобелівська на п'яти наступає. Думаю гарантії він дасть, інакше кінець опері з балетом.
показати весь коментар
13.08.2025 22:09 Відповісти
Це він такий ******** при згадці про гарантії для України?
показати весь коментар
13.08.2025 22:10 Відповісти
Полезайте в мешок, будут вам там всякие гарантии...
показати весь коментар
13.08.2025 22:10 Відповісти
Хай він сам це скаже.
показати весь коментар
13.08.2025 22:18 Відповісти
Ти ж вже підписав "гарантії" з Байденом... Чи гарантії Трампа більш "потужні"?
показати весь коментар
13.08.2025 22:19 Відповісти
"Радник Байдена: Найвищою гарантією безпеки України є членство в НАТО.
Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер."

А НАТО на нас не чекає і не прийме до себе. Даремно намагалися перед виборами до Конституції цю НАТу впхнути.
показати весь коментар
13.08.2025 22:33 Відповісти
на вас, рязанскіє, точно не чекають. Прапорець гнійний зніми або труси надінь
показати весь коментар
13.08.2025 22:48 Відповісти
Які такі гарантії? Черговий наїбарум за ціною минулорічного листя
показати весь коментар
13.08.2025 22:25 Відповісти
Він завтра забуде...
показати весь коментар
13.08.2025 22:26 Відповісти
Чесно пречесно?
показати весь коментар
13.08.2025 22:26 Відповісти
https://www.facebook.com/share/r/1Bw6c9oL3H/
показати весь коментар
13.08.2025 22:29 Відповісти
https://www.facebook.com/share/r/1Bw6c9oL3H/ Ось такой ви головнакомандовічь
показати весь коментар
13.08.2025 22:30 Відповісти
В Будапешті вже гарантували....
показати весь коментар
13.08.2025 22:32 Відповісти
Не, не подходит.
показати весь коментар
13.08.2025 22:49 Відповісти
Весь прошлый год какие-то гарантии летали -подписывали , а теперь с Трампа требуют новых .
Можно что-то на сегодняшний день без США решить и особенно если это касаетсяУкраины? Если нельзя, то зачем что-то за него говорить и придумывать , нужно просто подождать 15 августа и потом решить подходит его вариант или нет .Цуцванг намечается .
Может хватит мышиной возней заниматься....
показати весь коментар
13.08.2025 22:49 Відповісти
нахер идут со своими гарантиями. уже нае... сколько раз. Украина не остановится и истощит экономику России и развалит РФ на много стран. Только такая гарантия безопасности устроит Украину, а не такие, что Запад дает и Россия опять и опять нападает накопив сил. Нахер идут! Зачем Украине за два шага до развала экономики России - там уже налоги так подняли, что весь бизнес закрывается и люди бояться потерять работу или будет им хана. Украина не будет останавливаться за 2 шага до победы, чтобы дать России опять затаиться и накопить сил и опять горлопанить Империалистические лозунги - захватим все и убьем всех. Украина должна за все зло наказать Россию развалом и главное потом начать заключать всем странам новые международные договора с этими странами. Тогда и угроза отпадет и Украина за тысячу лет наконец сможет нормально развиться. Место у нас реально херовое получается, что все войны проходят тут через нас большие или региональные. Как в центре мира Украина, то те лезут то те то большая война. А тут наконец то можно позаботиться о будущем на долгие годы. Европа мирная, а Россия развалится на Сибирию и Уралию и кучу стран и будет мир. Еще вернуть можно кучки захваченные у других стран по всему периметру России и Немцам и Финнам и Японцам и всем остальным, а главное Украина свое вернет.
показати весь коментар
13.08.2025 22:58 Відповісти
Він сам сказав шо НАТО не повино давати гарантій, ви там определіться вже!
показати весь коментар
13.08.2025 22:59 Відповісти
Тампон не пам'ятає що вчора говорив. Які к куям гарантії. Я Тампону 2 гривні не дам в борг. А ви хочете країну віддати. Спитайте де його санкції проти Сосії
показати весь коментар
13.08.2025 23:19 Відповісти
Згадайте як в 2023році нам обіцяли надати зброю, два мільйони снарядів і сотні танків для контрнаступу. В ітозі не дали і 10% від обіцяного і що з того вийшло
показати весь коментар
13.08.2025 23:24 Відповісти
Гарантии гарантиями, но никто ни за кого воевать не будет.Это же относится и к членам НАТО.
показати весь коментар
13.08.2025 23:26 Відповісти
Зєлєнскій бреше і вигадує на ходу. ******* його дрючком поміж ріг аби заткнувся і не ліз до мікрофону...
показати весь коментар
13.08.2025 23:32 Відповісти
 
 