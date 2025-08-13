Трамп підтримує надання гарантій Україні та готовий брати в цьому участь, - Зеленський
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - сказав Зеленський.
Мерц, коментуючи питання безпекових гарантій, зазначив, що в України має бути сильна армія. Але, за його словами, детально питання гарантій під час сьогоднішньої відеоконференції не обговорювалося.
Топ коментарі
+13 Михайло Иляш
показати весь коментар13.08.2025 22:02 Відповісти Посилання
+8 Andrijmak63
показати весь коментар13.08.2025 22:08 Відповісти Посилання
+6 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар13.08.2025 22:13 Відповісти Посилання
Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер."
А НАТО на нас не чекає і не прийме до себе. Даремно намагалися перед виборами до Конституції цю НАТу впхнути.
Можно что-то на сегодняшний день без США решить и особенно если это касаетсяУкраины? Если нельзя, то зачем что-то за него говорить и придумывать , нужно просто подождать 15 августа и потом решить подходит его вариант или нет .Цуцванг намечается .
Может хватит мышиной возней заниматься....