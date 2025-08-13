Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході,- The Guardian

Зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Європі або на Близькому Сході.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що офіційні особи США та Європи вже розглядають потенційні місця для проведення тристоронньої зустрічі, зокрема, це можуть бути міста в Європі та на Близькому Сході.

Раніше видання CBS News з посиланням на два джерела повідомило, що США працюють над пошуком місця для зустрічі президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп 13 серпня заявив, що в разі, якщо його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним буде "успішною", то наступного разу зустріч може відбутися за участі президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Якщо зустріч з Путіним пройде добре, то у нас буде друга. На ній будуть Путін, Зеленський і я, - Трамп