УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10185 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
1 151 24

Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході,- The Guardian

трамп, зеленський, путін

Зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Європі або на Близькому Сході.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що офіційні особи США та Європи вже розглядають потенційні місця для проведення тристоронньої зустрічі, зокрема, це можуть бути міста в Європі та на Близькому Сході.

Раніше видання CBS News з посиланням на два джерела повідомило, що США працюють над пошуком місця для зустрічі президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп 13 серпня заявив, що в разі, якщо його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним буде "успішною", то наступного разу зустріч може відбутися за участі президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Якщо зустріч з Путіним пройде добре, то у нас буде друга. На ній будуть Путін, Зеленський і я, - Трамп

Автор: 

Європа (1950) Зеленський Володимир (25085) путін володимир (24483) Близький Схід (57) Трамп Дональд (6760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Гаага прекрасне місто для такий зустрічи.
показати весь коментар
13.08.2025 21:14 Відповісти
+2
Атлантида підійде
показати весь коментар
13.08.2025 21:08 Відповісти
+2
Якого гуя вас тягає по всій земній кулі?
показати весь коментар
13.08.2025 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атлантида підійде
показати весь коментар
13.08.2025 21:08 Відповісти
Якого гуя вас тягає по всій земній кулі?
показати весь коментар
13.08.2025 21:10 Відповісти
Зачем ?
показати весь коментар
13.08.2025 21:11 Відповісти
Шо, опять???
показати весь коментар
13.08.2025 21:12 Відповісти
Гаага прекрасне місто для такий зустрічи.
показати весь коментар
13.08.2025 21:14 Відповісти
Ближайший бар подойдет. Три "мастера по...ть", да еще под бутылку...
показати весь коментар
13.08.2025 21:14 Відповісти
Було б чудово в гааге.
показати весь коментар
13.08.2025 21:15 Відповісти
сподіваюсь...
показати весь коментар
13.08.2025 21:16 Відповісти
гімно з глини будуть ліпить. вони визнані майстри цього діла! ))
показати весь коментар
13.08.2025 21:22 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 21:23 Відповісти
Психічно хворий маніяк і два клоуни
показати весь коментар
13.08.2025 21:33 Відповісти
маніяк на фото явно якийсь тройняк...
показати весь коментар
13.08.2025 21:43 Відповісти
Шлепериаду можно и на Марсе устроить, тока лабуха маска подключите. Шобы на 100500 получился ван вэй тикет. ЗЫ... Вот тока нахiба там арестовывать муйлушу, там же Гааги нет.
показати весь коментар
13.08.2025 21:34 Відповісти
А як же рішення міжнародного суду? Як пітун взагалі полетить на Аляску?
показати весь коментар
13.08.2025 21:34 Відповісти
Або у мене на кухні. Жінка вже пательню приготувала(важку)
показати весь коментар
13.08.2025 21:40 Відповісти
Така Юльку не подпускать и на версту, все испортит, мол, баки забъет супруге, яке в неi було знамення, коли для неi набушне небо розвиднiлось...
показати весь коментар
13.08.2025 21:46 Відповісти
ЗЫ ... вот тока без бэ, а то я спустил этот вопрос на тормоза и не проследил, чи переголосовала Юлька за то, шобы небо, а хотя бы i собов, застувати.
показати весь коментар
13.08.2025 21:50 Відповісти
Йди поспи
показати весь коментар
13.08.2025 22:00 Відповісти
Підказую!!!! У всесвіті є чудова планета Марс!!!!!!
показати весь коментар
13.08.2025 21:43 Відповісти
В Омані! Знайомі краї, знайомі обличчя, знайома зрада..... Заодно хтось зможе і рахунок в тамтешньому банку перевірити.
показати весь коментар
13.08.2025 21:45 Відповісти
Трамп, 13.08.2025:

"Ми знову зробимо Вашингтон неймовірно красивим. Ми оновимо парки, замінимо траву. Ми замінимо траву на найкращі сорти. Я багато знаю про траву, бо володію багатьма полями для гольфу. І якщо не маєш хорошої трави, довго не протримаєшся. "

(скопійовано з твітора)
показати весь коментар
13.08.2025 21:52 Відповісти
I цього на травичку розковбасило.
показати весь коментар
13.08.2025 21:55 Відповісти
А потім будуть дивуватись чому про злочини рашки і персонально куйла ніхто не буде нагадувати...
показати весь коментар
13.08.2025 22:05 Відповісти
 
 