Якщо зустріч з Путіним пройде добре, то у нас буде друга. На ній будуть Путін, Зеленський і я, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі, якщо його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним буде "успішною", то наступного разу зустріч може відбутися за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це Трамп повідомив під час візиту до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу ж провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній", - сказав глава Білого дому.

Водночас він заявив, що якщо під час зустрічі з Путіним на Алясці "не отримає необхідні відповіді", то другої зустрічі не буде.

Раніше видання CBS News з посиланням на два джерела повідомило, що США працюють над пошуком місця для зустрічі президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News