УКР
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
Якщо зустріч з Путіним пройде добре, то у нас буде друга. На ній будуть Путін, Зеленський і я, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі, якщо його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним буде "успішною", то наступного разу зустріч може відбутися за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це Трамп повідомив під час візиту до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу ж провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній", - сказав глава Білого дому.

Водночас він заявив, що якщо під час зустрічі з Путіним на Алясці "не отримає необхідні відповіді", то другої зустрічі не буде.

Раніше видання CBS News з посиланням на два джерела повідомило, що США працюють над пошуком місця для зустрічі президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News

Зеленський Володимир (25085) путін володимир (24483) Трамп Дональд (6760)
+7
Дай ***** чаю з новічком і ****** за нобелівською премією. І для світу ти станеш героєм.
13.08.2025 19:34
+5
Це Україна на столі. Зітри свою картинку, не смішно. Зеленський подобається це комусь чи ні Президент України.
13.08.2025 19:39
+3
Яблуко з іншої сторони має бути
13.08.2025 19:33
Друге побачення,а там і третє ...
13.08.2025 19:32
13.08.2025 19:32
Добре для путлєра?
13.08.2025 19:32
13.08.2025 19:39
необраний, виконуючий обов'язки!
українці нажерлися по горло, зе!гнидою.
13.08.2025 19:46
Частково згоден але якщо скинете Президента повторите долю УНР а 1933 покажеться квіточками. Досить з України Скоропадських, Петлюр та геноцидів.
13.08.2025 20:02
гасударство єто я!
13.08.2025 20:13
В Гааге? 🤔
13.08.2025 19:33
збс. А якщо ні? Що тоді? Ще 50 днів? неділь? місяців?
13.08.2025 19:34
13.08.2025 19:34
А те що путлер міжнародний злочинець у розшуку то мабуть вже нікому не цікаво. Будуть тиснути руку маняку.
13.08.2025 19:36
Замість санкцій, будуть безкінечно ляпати язиком
13.08.2025 19:36
13.08.2025 20:22
Треба буде Зелю загіпнотизувать, щоб він дістав пістолет іц застрелив *****. Бо по трезвяку він на таке пойтіть нє магьот!!!
13.08.2025 19:39
Все зетники, дугин и прочие пишут, что поездка на Аляску, бывшую территорию РИ это символично и унизительно, особенно если ***** не получит от нее то чего хочет (что вряд ли), поэтому есть некоторые сомнения что он поедет, но если да, то зачем? Выиграть время, лишний раз показать всему миру что он не в изоляции, что ручается с самим Трампом... что то тут не так, не может быть что ему все это настолько нужно
13.08.2025 19:39
класика жанра від трампона "приезд хозе-рауля капабланки, нимцовича, рети, рубинштейна, мароци, тарраша, видмара, *****, дєрьмака и ещй одной потужной грули в гольф - обеспечен. кроме того, обеспечено и мое участие!" __
13.08.2025 19:42
Билл Клинтон 1994:

«Благодаря украинскому парламенту устранена угроза ядерной войны и заложена основа для эпохи мира с соседями. Я приветствую проявленное вами мужество. Америка будет поддерживать вас, вашу независимость, территориальную целостность и реформы».
P.S. Президенти США приходять та уходять, але відношення до нас, як унтерменшів, лишається завжди.
13.08.2025 19:45
Нет,далі буде,поки він не хоче миру
13.08.2025 19:52
13.08.2025 19:56
клоун не здатен про таке навіть подумати.
13.08.2025 20:14
***** заб`є баки рудому і Зелю запросять лише для оголошення вироку двох старих маразматиків
13.08.2025 20:13
 
 