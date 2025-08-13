РУС
Встреча Трампа, Зеленского и путина
1 420 28

Если встреча с Путиным пройдет хорошо, то у нас будет вторая. На ней будут Путин, Зеленский и я, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным будет "успешной", то в следующий раз встреча может состояться при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Трамп сообщил во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал", – сказал глава Белого дома.

В то же время он заявил, что если во время встречи с Путиным на Аляске "не получит необходимых ответов", то второй встречи не будет.

Ранее издание CBS News со ссылкой на два источника сообщило, что США работают над поиском места для встречи президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News

Автор: 

Зеленский Владимир (21549) путин владимир (31889) Трамп Дональд (6248)
Топ комментарии
+9
Дай ***** чаю з новічком і ****** за нобелівською премією. І для світу ти станеш героєм.
13.08.2025 19:34 Ответить
+5
А те що путлер міжнародний злочинець у розшуку то мабуть вже нікому не цікаво. Будуть тиснути руку маняку.
13.08.2025 19:36 Ответить
+5
Це Україна на столі. Зітри свою картинку, не смішно. Зеленський подобається це комусь чи ні Президент України.
13.08.2025 19:39 Ответить
Сортировать:
Друге побачення,а там і третє ...
13.08.2025 19:32 Ответить
13.08.2025 19:32 Ответить
Добре для путлєра?
13.08.2025 19:32 Ответить
Це Україна на столі. Зітри свою картинку, не смішно. Зеленський подобається це комусь чи ні Президент України.

13.08.2025 19:39 Ответить
13.08.2025 19:39 Ответить
необраний, виконуючий обов'язки!
українці нажерлися по горло, зе!гнидою.
13.08.2025 19:46 Ответить
Частково згоден але якщо скинете Президента повторите долю УНР а 1933 покажеться квіточками. Досить з України Скоропадських, Петлюр та геноцидів.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:02 Ответить
гасударство єто я!
13.08.2025 20:13 Ответить
В Гааге? 🤔
13.08.2025 19:33 Ответить
збс. А якщо ні? Що тоді? Ще 50 днів? неділь? місяців?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:34 Ответить
Дай ***** чаю з новічком і ****** за нобелівською премією. І для світу ти станеш героєм.

13.08.2025 19:34 Ответить
13.08.2025 19:34 Ответить
А те що путлер міжнародний злочинець у розшуку то мабуть вже нікому не цікаво. Будуть тиснути руку маняку.

13.08.2025 19:36 Ответить
13.08.2025 19:36 Ответить
Замість санкцій, будуть безкінечно ляпати язиком
13.08.2025 19:36 Ответить
13.08.2025 20:22 Ответить
Треба буде Зелю загіпнотизувать, щоб він дістав пістолет іц застрелив *****. Бо по трезвяку він на таке пойтіть нє магьот!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 19:39 Ответить
Все зетники, дугин и прочие пишут, что поездка на Аляску, бывшую территорию РИ это символично и унизительно, особенно если ***** не получит от нее то чего хочет (что вряд ли), поэтому есть некоторые сомнения что он поедет, но если да, то зачем? Выиграть время, лишний раз показать всему миру что он не в изоляции, что ручается с самим Трампом... что то тут не так, не может быть что ему все это настолько нужно
13.08.2025 19:39 Ответить
класика жанра від трампона "приезд хозе-рауля капабланки, нимцовича, рети, рубинштейна, мароци, тарраша, видмара, *****, дєрьмака и ещй одной потужной грули в гольф - обеспечен. кроме того, обеспечено и мое участие!" __
13.08.2025 19:42 Ответить
Билл Клинтон 1994:

«Благодаря украинскому парламенту устранена угроза ядерной войны и заложена основа для эпохи мира с соседями. Я приветствую проявленное вами мужество. Америка будет поддерживать вас, вашу независимость, территориальную целостность и реформы».
P.S. Президенти США приходять та уходять, але відношення до нас, як унтерменшів, лишається завжди.
13.08.2025 19:45 Ответить
Нет,далі буде,поки він не хоче миру
13.08.2025 19:52 Ответить
13.08.2025 19:56 Ответить
клоун не здатен про таке навіть подумати.
13.08.2025 20:14 Ответить
***** заб`є баки рудому і Зелю запросять лише для оголошення вироку двох старих маразматиків
13.08.2025 20:13 Ответить
🤮
13.08.2025 20:38 Ответить
 
 