Если встреча с Путиным пройдет хорошо, то у нас будет вторая. На ней будут Путин, Зеленский и я, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным будет "успешной", то в следующий раз встреча может состояться при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Трамп сообщил во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал", – сказал глава Белого дома.

В то же время он заявил, что если во время встречи с Путиным на Аляске "не получит необходимых ответов", то второй встречи не будет.

Ранее издание CBS News со ссылкой на два источника сообщило, что США работают над поиском места для встречи президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

