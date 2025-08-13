РУС
Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке, - The Guardian

трамп, зеленский, путин

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Европе или на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что официальные лица США и Европы уже рассматривают потенциальные места для проведения трехсторонней встречи, в частности, это могут быть города в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее издание CBS News со ссылкой на два источника сообщило, что США работают над поиском места для встречи президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп 13 августа заявил, что в случае, если его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным будет "успешной", то в следующий раз встреча может состояться с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Если встреча с Путиным пройдет хорошо, то у нас будет вторая. На ней будут Путин, Зеленский и я, - Трамп

+12
Гаага прекрасне місто для такий зустрічи.
13.08.2025 21:14 Ответить
+7
13.08.2025 21:23 Ответить
+6
Шо, опять???
13.08.2025 21:12 Ответить
Атлантида підійде
13.08.2025 21:08 Ответить
Якого гуя вас тягає по всій земній кулі?
13.08.2025 21:10 Ответить
Зачем ?
13.08.2025 21:11 Ответить
Шо, опять???
13.08.2025 21:12 Ответить
Гаага прекрасне місто для такий зустрічи.
13.08.2025 21:14 Ответить
Ближайший бар подойдет. Три "мастера по...ть", да еще под бутылку...
13.08.2025 21:14 Ответить
Було б чудово в гааге.
13.08.2025 21:15 Ответить
сподіваюсь...
13.08.2025 21:16 Ответить
гімно з глини будуть ліпить. вони визнані майстри цього діла! ))
13.08.2025 21:22 Ответить
13.08.2025 21:23 Ответить
Психічно хворий маніяк і два клоуни
13.08.2025 21:33 Ответить
маніяк на фото явно якийсь тройняк...
13.08.2025 21:43 Ответить
Шлепериаду можно и на Марсе устроить, тока лабуха маска подключите. Шобы на 100500 получился ван вэй тикет. ЗЫ... Вот тока нахiба там арестовывать муйлушу, там же Гааги нет.
13.08.2025 21:34 Ответить
А як же рішення міжнародного суду? Як пітун взагалі полетить на Аляску?
13.08.2025 21:34 Ответить
Або у мене на кухні. Жінка вже пательню приготувала(важку)
13.08.2025 21:40 Ответить
Така Юльку не подпускать и на версту, все испортит, мол, баки забъет супруге, яке в неi було знамення, коли для неi набушне небо розвиднiлось...
13.08.2025 21:46 Ответить
ЗЫ ... вот тока без бэ, а то я спустил этот вопрос на тормоза и не проследил, чи переголосовала Юлька за то, шобы небо, а хотя бы i собов, застувати.
13.08.2025 21:50 Ответить
Йди поспи
13.08.2025 22:00 Ответить
Підказую!!!! У всесвіті є чудова планета Марс!!!!!!
13.08.2025 21:43 Ответить
В Омані! Знайомі краї, знайомі обличчя, знайома зрада..... Заодно хтось зможе і рахунок в тамтешньому банку перевірити.
13.08.2025 21:45 Ответить
Трамп, 13.08.2025:

"Ми знову зробимо Вашингтон неймовірно красивим. Ми оновимо парки, замінимо траву. Ми замінимо траву на найкращі сорти. Я багато знаю про траву, бо володію багатьма полями для гольфу. І якщо не маєш хорошої трави, довго не протримаєшся. "

(скопійовано з твітора)
13.08.2025 21:52 Ответить
I цього на травичку розковбасило.
13.08.2025 21:55 Ответить
Воно завжди говорить короткими реченнями і постійно повторює слова. Як п'ятикласник- недоучка. Бізнесмен, який не може думати текстом. Дивно. Хвороба розумова чи тупий як пробка?
13.08.2025 22:12 Ответить
А потім будуть дивуватись чому про злочини рашки і персонально куйла ніхто не буде нагадувати...
13.08.2025 22:05 Ответить
Може одразу у....жовтому домі??
13.08.2025 22:34 Ответить
Я так розумію,що х**до вже стало різко рукопожатне.Він що вже не міжнародний злочинець,не вбивця і не
13.08.2025 23:40 Ответить
 
 