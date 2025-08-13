Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке, - The Guardian

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Европе или на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что официальные лица США и Европы уже рассматривают потенциальные места для проведения трехсторонней встречи, в частности, это могут быть города в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее издание CBS News со ссылкой на два источника сообщило, что США работают над поиском места для встречи президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп 13 августа заявил, что в случае, если его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным будет "успешной", то в следующий раз встреча может состояться с участием президента Украины Владимира Зеленского.

