Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов участвовать в этом, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - сказал Зеленский.
Мерц, комментируя вопрос гарантий безопасности, отметил, что у Украины должна быть сильная армия. Но, по его словам, подробно вопрос гарантий во время сегодняшней видеоконференции не обсуждался.
