Новости Гарантии безопасности для Украины
1 804 35

Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов участвовать в этом, - Зеленский

Трамп объявил, что США введут пошлины в 35% на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - сказал Зеленский.

Мерц, комментируя вопрос гарантий безопасности, отметил, что у Украины должна быть сильная армия. Но, по его словам, подробно вопрос гарантий во время сегодняшней видеоконференции не обсуждался.

БРЕХНЯ....всі гарантії трампа завтра буде - "а я таке казав?"
показать весь комментарий
13.08.2025 22:02 Ответить
Гарантії: склерозм, маразм,старча недолугість рижого.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:13 Ответить
навіть гниле слово путьки вірніше продажного трампівського
показать весь комментарий
13.08.2025 22:55 Ответить
🤣🤮
показать весь комментарий
13.08.2025 22:04 Ответить
Гарантії від Трампа- Зеленський - девочка ?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:04 Ответить
заглянув в очі трампа
показать весь комментарий
13.08.2025 22:57 Ответить
Мерц каже шо детально питання не обговорювалось - кому вірити?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:04 Ответить
Вже Клінтон давав гарантії. Гарантофіли
показать весь комментарий
13.08.2025 22:08 Ответить
Ага. І тому Трамп пообіцяє підписати договір про безпеку з Україною. Де Україна гарантуватиме безпеку США, а США гарантуватиме, що стурбованості будуть солідними і не на одному! На двух рулонах дипломатичного паперу з особистого туалету Донні. Можливо навіть невикористаних. І це за умови, що Україна дасть США 600 млрд. баксів наперед, а Трамп через годину, не скаже, що він нічого не казав, не обіцяв, і взагалі всі питання до трансгендерів у спорті.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:08 Ответить
Які можуть бути гарантії?Рашка підставить і наїбе а трамп вмиє руки
показать весь комментарий
13.08.2025 22:09 Ответить
Если человек идиот, то это надолго. В 2014 году Камерон и Обама дружно высрались на Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. И все сраные ковбои, Трамп, или какой другой, сделают то же самое.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:09 Ответить
У Трампа Нобелівська на п'яти наступає. Думаю гарантії він дасть, інакше кінець опері з балетом.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:09 Ответить
Це він такий ******** при згадці про гарантії для України?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:10 Ответить
Полезайте в мешок, будут вам там всякие гарантии...
показать весь комментарий
13.08.2025 22:10 Ответить
Хай він сам це скаже.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:18 Ответить
Ти ж вже підписав "гарантії" з Байденом... Чи гарантії Трампа більш "потужні"?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:19 Ответить
"Радник Байдена: Найвищою гарантією безпеки України є членство в НАТО.
Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер."

А НАТО на нас не чекає і не прийме до себе. Даремно намагалися перед виборами до Конституції цю НАТу впхнути.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:33 Ответить
на вас, рязанскіє, точно не чекають. Прапорець гнійний зніми або труси надінь
показать весь комментарий
13.08.2025 22:48 Ответить
Які такі гарантії? Черговий наїбарум за ціною минулорічного листя
показать весь комментарий
13.08.2025 22:25 Ответить
Він завтра забуде...
показать весь комментарий
13.08.2025 22:26 Ответить
Чесно пречесно?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:26 Ответить
https://www.facebook.com/share/r/1Bw6c9oL3H/
показать весь комментарий
13.08.2025 22:29 Ответить
https://www.facebook.com/share/r/1Bw6c9oL3H/ Ось такой ви головнакомандовічь
показать весь комментарий
13.08.2025 22:30 Ответить
В Будапешті вже гарантували....
показать весь комментарий
13.08.2025 22:32 Ответить
Не, не подходит.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:49 Ответить
Весь прошлый год какие-то гарантии летали -подписывали , а теперь с Трампа требуют новых .
Можно что-то на сегодняшний день без США решить и особенно если это касаетсяУкраины? Если нельзя, то зачем что-то за него говорить и придумывать , нужно просто подождать 15 августа и потом решить подходит его вариант или нет .Цуцванг намечается .
Может хватит мышиной возней заниматься....
показать весь комментарий
13.08.2025 22:49 Ответить
нахер идут со своими гарантиями. уже нае... сколько раз. Украина не остановится и истощит экономику России и развалит РФ на много стран. Только такая гарантия безопасности устроит Украину, а не такие, что Запад дает и Россия опять и опять нападает накопив сил. Нахер идут! Зачем Украине за два шага до развала экономики России - там уже налоги так подняли, что весь бизнес закрывается и люди бояться потерять работу или будет им хана. Украина не будет останавливаться за 2 шага до победы, чтобы дать России опять затаиться и накопить сил и опять горлопанить Империалистические лозунги - захватим все и убьем всех. Украина должна за все зло наказать Россию развалом и главное потом начать заключать всем странам новые международные договора с этими странами. Тогда и угроза отпадет и Украина за тысячу лет наконец сможет нормально развиться. Место у нас реально херовое получается, что все войны проходят тут через нас большие или региональные. Как в центре мира Украина, то те лезут то те то большая война. А тут наконец то можно позаботиться о будущем на долгие годы. Европа мирная, а Россия развалится на Сибирию и Уралию и кучу стран и будет мир. Еще вернуть можно кучки захваченные у других стран по всему периметру России и Немцам и Финнам и Японцам и всем остальным, а главное Украина свое вернет.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:58 Ответить
Він сам сказав шо НАТО не повино давати гарантій, ви там определіться вже!
показать весь комментарий
13.08.2025 22:59 Ответить
Тампон не пам'ятає що вчора говорив. Які к куям гарантії. Я Тампону 2 гривні не дам в борг. А ви хочете країну віддати. Спитайте де його санкції проти Сосії
показать весь комментарий
13.08.2025 23:19 Ответить
Згадайте як в 2023році нам обіцяли надати зброю, два мільйони снарядів і сотні танків для контрнаступу. В ітозі не дали і 10% від обіцяного і що з того вийшло
показать весь комментарий
13.08.2025 23:24 Ответить
Гарантии гарантиями, но никто ни за кого воевать не будет.Это же относится и к членам НАТО.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:26 Ответить
Зєлєнскій бреше і вигадує на ходу. ******* його дрючком поміж ріг аби заткнувся і не ліз до мікрофону...
показать весь комментарий
13.08.2025 23:32 Ответить
Якщо вірити зеленському, то у нас цих гарантій вже нікуди складати!
Кожного дня відчуваємо їх дієвість!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:45 Ответить
Так підтримує, що аж крекче і пукає.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:46 Ответить
 
 