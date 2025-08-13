Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов участвовать в этом, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке,- The Guardian

Мерц, комментируя вопрос гарантий безопасности, отметил, что у Украины должна быть сильная армия. Но, по его словам, подробно вопрос гарантий во время сегодняшней видеоконференции не обсуждался.