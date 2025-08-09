УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8667 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки Припинення вогню між Україною та РФ
4 040 62

Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

план миру України та Європи

Україна та країни Європи представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, найперше, передбачає припинення вогню, а також сильні гарантії безпеки для України.

Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спільна пропозиція України та її союзників включає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими подальшими кроками. А будь-який "обмін територіями" може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, РФ повинна вивести війська з інших.

Окрім цього, цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки з боку Києва мають підкріплюватися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій",- сказав неназваний європейський посадовець.

Видання пише, що мета цієї пропозиції полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

Читайте також: РФ розглядає пропозицію Трампа про "повітряне перемир’я" з Україною без припинення війни - Bloomberg

Цей план у суботу, 9 серпня, був представлений на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. З боку США в ній брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Нагадаємо, що раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України.

Цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.

Читайте також: Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу, - WSJ

Автор: 

Європа (1939) США (24010) гарантії безпеки (141) припинення вогню (317)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
ну що 73% задоволені своїм вибором, як вам результат закінчення війни ?
показати весь коментар
09.08.2025 19:27 Відповісти
+9
До дупи такий план де Україна буде міняти свої території на свої.
показати весь коментар
09.08.2025 19:23 Відповісти
+5
нема ще ніякого результату ,шо ти репетуєш
показати весь коментар
09.08.2025 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До дупи такий план де Україна буде міняти свої території на свої.
показати весь коментар
09.08.2025 19:23 Відповісти
+💯 👍🏿!

не вказано, що можливий обмін українських територій на рашиські

хоча, навіщо нам та кацапія вср..лась ?

.
показати весь коментар
09.08.2025 19:29 Відповісти
- Эй, вставайте! - И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться!
показати весь коментар
09.08.2025 20:30 Відповісти
❗️Ще деталі від WSJ про україно-європейську контр-пропозицію:

• Якщо Україна піде на вихід із Донеччини, росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.
• Віце-президенту США Джей Ді Венсу прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватися без України. І незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти.
показати весь коментар
09.08.2025 19:25 Відповісти
ага
показати весь коментар
09.08.2025 19:31 Відповісти
ще Тимошенко говорила шо дамбас треба колючей проволкой огородить
показати весь коментар
09.08.2025 19:33 Відповісти
Дивні у вас плюси здавання українців москалів ...та і здавання одного з самих міцних "укріпрайонів" на донеченні теж який не такий плюс
показати весь коментар
09.08.2025 19:37 Відповісти
Одну - яку? На дві яки,мабуть Курську і Белгородську?
показати весь коментар
09.08.2025 19:50 Відповісти
розмін:

1. НЕ рівнозначний - агломерацію з вцілілими великими містами, в яких мешкає кілька сотень тисяч українців, поміняти на шматок безводного степу з роздовбаними містами та селами і профільтрованим переважно прокацапським населенням.
3. Краматорсько-Славінська агломерація - останній укріпрайон перед р. Дніпро.

.
показати весь коментар
09.08.2025 19:38 Відповісти
ну що 73% задоволені своїм вибором, як вам результат закінчення війни ?
показати весь коментар
09.08.2025 19:27 Відповісти
нема ще ніякого результату ,шо ти репетуєш
показати весь коментар
09.08.2025 19:29 Відповісти
Незабаром буде і поїдете каву пити в Ялту.
показати весь коментар
09.08.2025 19:33 Відповісти
тікі Чай
показати весь коментар
09.08.2025 19:34 Відповісти
Та хоч молоко. )
показати весь коментар
09.08.2025 19:36 Відповісти
сподіваєшся, що 73% вже стануть на нього дути ?

дарма !

.
показати весь коментар
09.08.2025 19:41 Відповісти
иди на уй пид р пис н будешь глотать как там за кордоном
показати весь коментар
09.08.2025 19:42 Відповісти
Кожний по собі судить.
показати весь коментар
09.08.2025 19:57 Відповісти
Yriii Yriii #538882 так нема результату, але вже вісім місяців тампон вводить санкції на росію....

да так потужно допомагає Україні
показати весь коментар
09.08.2025 19:35 Відповісти
та то ботяра !
показати весь коментар
09.08.2025 20:03 Відповісти
Як нема результату,а просрана теріторія,економіка,тисячі життів Українців,довіра партнерів,не результат керування твого обранці нерепетун?
показати весь коментар
09.08.2025 20:04 Відповісти
Головне для них,що не "минськи Порошенко"!
показати весь коментар
09.08.2025 19:52 Відповісти
та шо ви всюди свого "месію" тулите ? Люба новина ,на любу тему, про любих людей... так ні - знайдуться отакі свідки "іегови" котрі обов'язково приплетуть в новину прізвище свого ідола .
показати весь коментар
09.08.2025 20:06 Відповісти
В України є в тилу мін 500 тис вояків які ніколи не бачили фронту. Замінити їх молодими і бездітними жінками, а пригодних мужчин відправити на фронт. Завди можна знайти вихід якщо захотіти, але в Україні або не хочуть, або ще не притиснуло до кінця.
показати весь коментар
09.08.2025 19:32 Відповісти
"молоді і бездітні жінки" - це ви про себе, приїдете стояти на білоруському кордоні?

"Завди можна знайти вихід якщо захотіти" - з 2019 року квартал95 невпинно доводить, що можна всю країну загнати у безвихідь, і кожен новий день - лише гірший за попередні
показати весь коментар
09.08.2025 19:40 Відповісти
Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 09.08.2025
показати весь коментар
09.08.2025 19:47 Відповісти
ні !!!

капітулюємо !
нехай кацапи вб'ють всіх українських чоловіків в м'ясних штурмах Варшави-Берліна !

.
показати весь коментар
09.08.2025 19:47 Відповісти
Треба так воювати щоб всіх не вбили. Є засоби, які треба використовувати. Дали вам літаки то їх треба використовевати щоб збивати літаки які КАБи кидають, а не тільки полювати за дронами. Треба з розумом підходити до всього. А ви як голосували, так і воюєте.
показати весь коментар
09.08.2025 19:54 Відповісти
По-перше я не ****.А по-друге як ти будеш зберігати українську націю якщо просерете Україну. Залишки нації вивезуть в Магадан як вже вивозили.
показати весь коментар
09.08.2025 19:49 Відповісти
призначаю тебе Головним ТЦКашником !

ти краще Генштаба знаєш де та скільки лежить ухилянтів

.
показати весь коментар
09.08.2025 19:43 Відповісти
призначаю Головним каптьоршиком по мінах !

.
показати весь коментар
09.08.2025 19:48 Відповісти
тебе ждемо
показати весь коментар
09.08.2025 19:43 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 19:32 Відповісти
Дебілізм і наїпалово чергове. Гарантії безпеки може бути тільки повернення Україні ядерної зброї. А обмін територій тільки українські на рашистські. І ніякого визнавання окупованих територій. Не закладайте для наших дітей і внуків бомбу сповільненої дії щоб вони вас не проклинали.
показати весь коментар
09.08.2025 19:32 Відповісти
Правильно мислиш.
показати весь коментар
09.08.2025 19:34 Відповісти
Наші батьки вже нам підісрали віддавши ядерну зброю і дальнобійніракети з літаками рашистам. Тепер ви хочете своїм дітям підісрати віддавши територію України з якої рашисти будуть кошмарити наші міста і готувати плацдарм для нового нападу? Якщо ви срані сцикуни не можете відстояти і відвоювати нашу землю то не забирайте шанс нашим дітям це зробити військово чи політично. А визнавши окупацію ви ставите жирну крапку не тільки на Україні але і на всьому майбутньому.
показати весь коментар
09.08.2025 19:39 Відповісти
Ще раз ти правий!!!
показати весь коментар
09.08.2025 20:01 Відповісти
Які ще територіальні поступки ???? за що воювали 4 роки ????
показати весь коментар
09.08.2025 19:35 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 19:40 Відповісти
То може хай хоч зараз піде і вмре в Криму,бо задрав вже всіх!
показати весь коментар
09.08.2025 19:57 Відповісти
Ніяких "договорів" з смердючими кацапськими чурками!!!
показати весь коментар
09.08.2025 19:37 Відповісти
Нас чекає небезпечний та жорстокий світ, якщо Путін збереже окуповані території. Це покаже іншим диктаторам, що можна силою забирати чужі землі, а НАТО при цьом не захищатиме союзників - The Telegraph
показати весь коментар
09.08.2025 19:38 Відповісти
Равнозначный обмен территориями вполне разумное парирование на слова Трампа, при условии сильных гарантий безопасности, но ни того ни другого скорее всего не будет, просто очередной раунд дурацкой игры на публику - Кто не хочет мира, и попытка кремля выиграть время.
показати весь коментар
09.08.2025 19:39 Відповісти
Зеленський з ранку говорить що не буде обмінювати наші території,в вечері ми дізнаємось що таки буде...ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА ТА ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ ДЛЯ НЬОГО ТА УСІХ ЙОГО ПОПЛІЧНИКІВ!!!
показати весь коментар
09.08.2025 19:40 Відповісти
а де посилання що Зе щось змінив зі своїх слів ? Дайте джерело почитати ?
показати весь коментар
09.08.2025 20:12 Відповісти
Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі!!!
"обмін територіями" лише на взаємній основі
"обмін територіями" лише на взаємній основі
"обмін територіями" лише на взаємній основі
показати весь коментар
09.08.2025 20:16 Відповісти
арахамія , ти разом с зеленським вороги України ...
показати весь коментар
09.08.2025 20:20 Відповісти
"А будь-який обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, РФ повинна вивести війська з інших" .Ви пане читаєте новину повністю чи тільки заголовок прочитаєте і вперед коментувати?
показати весь коментар
09.08.2025 20:20 Відповісти
Шашличний своє слово тримає - не буде Мінськ-3 або Мінськ-4, а тій "перемозі", що буде, кожен сам дасть назву, якщо захоче
показати весь коментар
09.08.2025 19:55 Відповісти
Завершення війни буде тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території і знищені кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
09.08.2025 19:57 Відповісти
Никто не позволит Зеленскому ничего менять , это просто невозможно в силу менталитета народа Украины, для обмена территориями Зеленский сначала должен оказаться в Ростове.
показати весь коментар
09.08.2025 19:59 Відповісти
Коли мій дід лежав при смерті, всі сиділи та потипу прощалися з ним, а насправді просто балакали шо в кого болить і як там дітлахи, і от коли всі вийшли, дід помер в тиші, от тут та сама хня, вийдіть к ****** всі, хай та росія нарешті здохне, а то дохтор сша ше спасає це недоутворення!
показати весь коментар
09.08.2025 20:03 Відповісти
і після стільки галасу, шо "буба нічого міняти не буде, ніхто йому не дозволить" все ж таки "обмін теріторій" українських на українські але на "взаємній основі".
тут без кометів...
показати весь коментар
09.08.2025 20:10 Відповісти
так шановний приїздіть в Україну - допоможіть нації , воїнам ? Патікати з іншої держави під лівим ніком легко ! Чи слабо ? Чи ви такий же патріот як і всі ті хто драпанув при першій можливості за кордон а тепер вчить українців як жити та що робити ?
показати весь коментар
09.08.2025 20:17 Відповісти
це вже набридло - це вонючє містечкове чіплялово за прапорці.
нема шо іншого сказати по новині? - закрийте писок жуйте кефір.
показати весь коментар
09.08.2025 20:22 Відповісти
Ніяких обмінів територіями! Взагалі. Якби ми захопили Брянську та Курську області - можна було б щось міняти. А міняти українські землі на українські - це неприйнятно.
показати весь коментар
09.08.2025 20:28 Відповісти
 
 