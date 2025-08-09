Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Україна та країни Європи представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, найперше, передбачає припинення вогню, а також сильні гарантії безпеки для України.

Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників.

Зазначається, що спільна пропозиція України та її союзників включає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими подальшими кроками. А будь-який "обмін територіями" може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, РФ повинна вивести війська з інших.

Окрім цього, цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки з боку Києва мають підкріплюватися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій",- сказав неназваний європейський посадовець.

Видання пише, що мета цієї пропозиції полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

Цей план у суботу, 9 серпня, був представлений на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. З боку США в ній брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Нагадаємо, що раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України.

Цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.

