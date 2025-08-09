Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

Украина и страны Европы представили свой план завершения боевых действий в Украине. Он, прежде всего, предусматривает прекращение огня, а также сильные гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что совместное предложение Украины и ее союзников включает обязательное прекращение огня перед любыми дальнейшими шагами. А любой "обмен территориями" может осуществляться только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, РФ должна вывести войска из других.

Кроме этого, этот план предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны подкрепляться сильными гарантиями безопасности, в частности потенциальным членством Украины в НАТО.

"Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий",- сказал неназванный европейский чиновник.

Издание пишет, что цель этого предложения заключается в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

Этот план в субботу, 9 августа, был представлен на встрече на уровне советников по нацбезопасности. Со стороны США в ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины.

Это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в Москве.

