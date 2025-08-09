Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ
Украина и страны Европы представили свой план завершения боевых действий в Украине. Он, прежде всего, предусматривает прекращение огня, а также сильные гарантии безопасности для Украины.
Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что совместное предложение Украины и ее союзников включает обязательное прекращение огня перед любыми дальнейшими шагами. А любой "обмен территориями" может осуществляться только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, РФ должна вывести войска из других.
Кроме этого, этот план предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны подкрепляться сильными гарантиями безопасности, в частности потенциальным членством Украины в НАТО.
"Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий",- сказал неназванный европейский чиновник.
Издание пишет, что цель этого предложения заключается в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.
Этот план в субботу, 9 августа, был представлен на встрече на уровне советников по нацбезопасности. Со стороны США в ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины.
Это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в Москве.
не вказано, що можливий обмін українських територій на рашиські
хоча, навіщо нам та кацапія вср..лась ?
• Якщо Україна піде на вихід із Донеччини, росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.
• Віце-президенту США Джей Ді Венсу прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватися без України. І незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти.
1. НЕ рівнозначний - агломерацію з вцілілими великими містами, в яких мешкає кілька сотень тисяч українців, поміняти на шматок безводного степу з роздовбаними містами та селами і профільтрованим переважно прокацапським населенням.
3. Краматорсько-Славінська агломерація - останній укріпрайон перед р. Дніпро.
дарма !
да так потужно допомагає Україні
"Завди можна знайти вихід якщо захотіти" - з 2019 року квартал95 невпинно доводить, що можна всю країну загнати у безвихідь, і кожен новий день - лише гірший за попередні
Я читаю: 0
Реєстрація: 09.08.2025
капітулюємо !
нехай кацапи вб'ють всіх українських чоловіків в м'ясних штурмах Варшави-Берліна !
ти краще Генштаба знаєш де та скільки лежить ухилянтів
"обмін територіями" лише на взаємній основі
"обмін територіями" лише на взаємній основі
"обмін територіями" лише на взаємній основі
тут без кометів...