Новости Территориальные уступки Прекращение огня между Украиной и РФ
5 022 65

Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

план мира Украины и Европы

Украина и страны Европы представили свой план завершения боевых действий в Украине. Он, прежде всего, предусматривает прекращение огня, а также сильные гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что совместное предложение Украины и ее союзников включает обязательное прекращение огня перед любыми дальнейшими шагами. А любой "обмен территориями" может осуществляться только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, РФ должна вывести войска из других.

Кроме этого, этот план предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны подкрепляться сильными гарантиями безопасности, в частности потенциальным членством Украины в НАТО.

"Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий",- сказал неназванный европейский чиновник.

Издание пишет, что цель этого предложения заключается в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

Читайте также: РФ рассматривает предложение Трампа о "воздушном перемирии" с Украиной без прекращения войны - Bloomberg

Этот план в субботу, 9 августа, был представлен на встрече на уровне советников по нацбезопасности. Со стороны США в ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины.

Это предложение Путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в Москве.

Читайте также: Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска с Донбасса, - WSJ

Европа (1975) США (27675) гарантии безопасности (142) прекращения огня (317)


+15
ну що 73% задоволені своїм вибором, як вам результат закінчення війни ?
09.08.2025 19:27
+12
До дупи такий план де Україна буде міняти свої території на свої.
09.08.2025 19:23
+8
❗️Ще деталі від WSJ про україно-європейську контр-пропозицію:

• Якщо Україна піде на вихід із Донеччини, росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.
• Віце-президенту США Джей Ді Венсу прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватися без України. І незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти.
09.08.2025 19:25
+💯 👍🏿!

не вказано, що можливий обмін українських територій на рашиські

хоча, навіщо нам та кацапія вср..лась ?

.
09.08.2025 19:29
Дивні у вас плюси здавання українців москалів ...та і здавання одного з самих міцних "укріпрайонів" на донеченні теж який не такий плюс
09.08.2025 19:37
Одну - яку? На дві яки,мабуть Курську і Белгородську?
09.08.2025 19:50
розмін:

1. НЕ рівнозначний - агломерацію з вцілілими великими містами, в яких мешкає кілька сотень тисяч українців, поміняти на шматок безводного степу з роздовбаними містами та селами і профільтрованим переважно прокацапським населенням.
3. Краматорсько-Славінська агломерація - останній укріпрайон перед р. Дніпро.

.
09.08.2025 19:38
Незабаром буде і поїдете каву пити в Ялту.
09.08.2025 19:33
тікі Чай
09.08.2025 19:34
Та хоч молоко. )
09.08.2025 19:36
сподіваєшся, що 73% вже стануть на нього дути ?

дарма !

.

дарма !

.
09.08.2025 19:41
иди на уй пид р пис н будешь глотать как там за кордоном
09.08.2025 19:42
Кожний по собі судить.
09.08.2025 19:57
так нема результату, але вже вісім місяців тампон вводить санкції на росію....

да так потужно допомагає Україні

да так потужно допомагає Україні
09.08.2025 19:35
Як нема результату,а просрана теріторія,економіка,тисячі життів Українців,довіра партнерів,не результат керування твого обранці нерепетун?
09.08.2025 20:04
Головне для них,що не "минськи Порошенко"!
09.08.2025 19:52
тобі подобаються свідки 73% зеленої плісняви чи ти один з 73% ***********? давид це, як іуда.
09.08.2025 20:36
В України є в тилу мін 500 тис вояків які ніколи не бачили фронту. Замінити їх молодими і бездітними жінками, а пригодних мужчин відправити на фронт. Завди можна знайти вихід якщо захотіти, але в Україні або не хочуть, або ще не притиснуло до кінця.
09.08.2025 19:32
"молоді і бездітні жінки" - це ви про себе, приїдете стояти на білоруському кордоні?

"Завди можна знайти вихід якщо захотіти" - з 2019 року квартал95 невпинно доводить, що можна всю країну загнати у безвихідь, і кожен новий день - лише гірший за попередні
09.08.2025 19:40
Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 09.08.2025
09.08.2025 19:47
ні !!!

капітулюємо !
нехай кацапи вб'ють всіх українських чоловіків в м'ясних штурмах Варшави-Берліна !

.
09.08.2025 19:47
Треба так воювати щоб всіх не вбили. Є засоби, які треба використовувати. Дали вам літаки то їх треба використовевати щоб збивати літаки які КАБи кидають, а не тільки полювати за дронами. Треба з розумом підходити до всього. А ви як голосували, так і воюєте.
09.08.2025 19:54
По-перше я не ****.А по-друге як ти будеш зберігати українську націю якщо просерете Україну. Залишки нації вивезуть в Магадан як вже вивозили.
09.08.2025 19:49
призначаю тебе Головним ТЦКашником !

ти краще Генштаба знаєш де та скільки лежить ухилянтів

.
09.08.2025 19:43
призначаю Головним каптьоршиком по мінах !

.

.
09.08.2025 19:48
тебе ждемо
09.08.2025 19:43
Дебілізм і наїпалово чергове. Гарантії безпеки може бути тільки повернення Україні ядерної зброї. А обмін територій тільки українські на рашистські. І ніякого визнавання окупованих територій. Не закладайте для наших дітей і внуків бомбу сповільненої дії щоб вони вас не проклинали.
09.08.2025 19:32
Правильно мислиш.
09.08.2025 19:34
Наші батьки вже нам підісрали віддавши ядерну зброю і дальнобійніракети з літаками рашистам. Тепер ви хочете своїм дітям підісрати віддавши територію України з якої рашисти будуть кошмарити наші міста і готувати плацдарм для нового нападу? Якщо ви срані сцикуни не можете відстояти і відвоювати нашу землю то не забирайте шанс нашим дітям це зробити військово чи політично. А визнавши окупацію ви ставите жирну крапку не тільки на Україні але і на всьому майбутньому.
09.08.2025 19:39
Ще раз ти правий!!!
09.08.2025 20:01
Які ще територіальні поступки ???? за що воювали 4 роки ????
09.08.2025 19:35
09.08.2025 19:40
То може хай хоч зараз піде і вмре в Криму,бо задрав вже всіх!
09.08.2025 19:57
Ніяких "договорів" з смердючими кацапськими чурками!!!
09.08.2025 19:37
Нас чекає небезпечний та жорстокий світ, якщо Путін збереже окуповані території. Це покаже іншим диктаторам, що можна силою забирати чужі землі, а НАТО при цьом не захищатиме союзників - The Telegraph
09.08.2025 19:38
Равнозначный обмен территориями вполне разумное парирование на слова Трампа, при условии сильных гарантий безопасности, но ни того ни другого скорее всего не будет, просто очередной раунд дурацкой игры на публику - Кто не хочет мира, и попытка кремля выиграть время.
09.08.2025 19:39
Зеленський з ранку говорить що не буде обмінювати наші території,в вечері ми дізнаємось що таки буде...ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА ТА ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ ДЛЯ НЬОГО ТА УСІХ ЙОГО ПОПЛІЧНИКІВ!!!
09.08.2025 19:40
а де посилання що Зе щось змінив зі своїх слів ? Дайте джерело почитати ?
09.08.2025 20:12
Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі!!!
"обмін територіями" лише на взаємній основі
"обмін територіями" лише на взаємній основі
"обмін територіями" лише на взаємній основі
09.08.2025 20:16
арахамія , ти разом с зеленським вороги України ...
09.08.2025 20:20
"А будь-який обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, РФ повинна вивести війська з інших" .Ви пане читаєте новину повністю чи тільки за
09.08.2025 20:20 Ответить
Шашличний своє слово тримає - не буде Мінськ-3 або Мінськ-4, а тій "перемозі", що буде, кожен сам дасть назву, якщо захоче
09.08.2025 19:55 Ответить
Завершення війни буде тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території і знищені кілька мільйонів кацапів!
09.08.2025 19:57 Ответить
Никто не позволит Зеленскому ничего менять , это просто невозможно в силу менталитета народа Украины, для обмена территориями Зеленский сначала должен оказаться в Ростове.
09.08.2025 19:59 Ответить
Коли мій дід лежав при смерті, всі сиділи та потипу прощалися з ним, а насправді просто балакали шо в кого болить і як там дітлахи, і от коли всі вийшли, дід помер в тиші, от тут та сама хня, вийдіть к ****** всі, хай та росія нарешті здохне, а то дохтор сша ше спасає це недоутворення!
09.08.2025 20:03 Ответить
і після стільки галасу, шо "буба нічого міняти не буде, ніхто йому не дозволить" все ж таки "обмін теріторій" українських на українські але на "взаємній основі".
тут без кометів...
09.08.2025 20:10 Ответить
Ніяких обмінів територіями! Взагалі. Якби ми захопили Брянську та Курську області - можна було б щось міняти. А міняти українські землі на українські - це неприйнятно.
09.08.2025 20:28 Ответить
кацапи в якості репарації зможуть передати нам території , які давно в минулому були в нас вкрадені . А всім зайвим кацапам треба буде виїхати на московію ...
09.08.2025 20:48 Ответить
 
 