РФ рассматривает предложение Трампа о "воздушном перемирии" с Украиной без прекращения войны, - Bloomberg

Кремль рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать прекращение воздушных ударов по Украине, чтобы попытаться предотвратить угрозу вторичных санкций - даже несмотря на то, что Россия остается решительной продолжать войну.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Официальные лица признают, что визит посланника США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе дает последнюю возможность для сделки с Трампом, даже если шансы на успех низкие, заявили неназванные лица издания, знакомые с ситуацией.

Одним из возможных предложений, о которых говорил Трамп, может быть прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет как "жест деэскалации", при условии, что Украина также подпишет мирное соглашение, заявил один из собеседников.

"Однако российский диктатор Владимир Путин не согласится на всеобщее прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают стабильно продвигаться на поле боя, а военные цели России остаются неизменными. Неясно, будет ли любое предложение о сдержанности включать условия, которые фактически сделают его неприемлемым для Киева и его союзников", - добавляет Bloomberg.

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Напомним, накануне Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

До этого Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.

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