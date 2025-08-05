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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Прекращение ударов по энэргообъектах
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РФ рассматривает предложение Трампа о "воздушном перемирии" с Украиной без прекращения войны, - Bloomberg

Россия может согласиться на воздушное перемирие с Украиной

Кремль рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать прекращение воздушных ударов по Украине, чтобы попытаться предотвратить угрозу вторичных санкций - даже несмотря на то, что Россия остается решительной продолжать войну.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Официальные лица признают, что визит посланника США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе дает последнюю возможность для сделки с Трампом, даже если шансы на успех низкие, заявили неназванные лица издания, знакомые с ситуацией.

Одним из возможных предложений, о которых говорил Трамп, может быть прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет как "жест деэскалации", при условии, что Украина также подпишет мирное соглашение, заявил один из собеседников.

"Однако российский диктатор Владимир Путин не согласится на всеобщее прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают стабильно продвигаться на поле боя, а военные цели России остаются неизменными. Неясно, будет ли любое предложение о сдержанности включать условия, которые фактически сделают его неприемлемым для Киева и его союзников", - добавляет Bloomberg.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США в ООН о заключении мирного соглашения до 8 августа: Трамп предлагает России и Украине выход из конфликта

Напомним, накануне Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

До этого Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.

Читайте также: Если цены на энергоносители снизятся, Путин прекратит убивать людей в Украине, - Трамп

Автор: 

перемирие (1692) Трамп Дональд (6120) война в Украине (5523) прекращения огня (314)


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Топ комментарии
+13
Останні кілька днів Україна знову почала бити по нпз - і кацапи вже згодні на повітряне перемир'я. Савпадєніє?
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05.08.2025 20:25 Ответить
+5
Что у вас за страна такая? Министра иностранных дел - унылая лошадь, президент - *****, а теперь ещё и ишак. Прям бродячий цирк какой-то.
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05.08.2025 20:23 Ответить
+4
яку має підписати мирну угоду? про здачу без боїв повністю Запорізької, Херсонської та Харківської області? і тільки тоді жест доброї волі від гвалтівника?...
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05.08.2025 20:09 Ответить
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яку має підписати мирну угоду? про здачу без боїв повністю Запорізької, Херсонської та Харківської області? і тільки тоді жест доброї волі від гвалтівника?...
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05.08.2025 20:09 Ответить
Что у вас за страна такая? Министра иностранных дел - унылая лошадь, президент - *****, а теперь ещё и ишак. Прям бродячий цирк какой-то.
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05.08.2025 20:23 Ответить
та ото ж. умом не понять, аршином не измерить
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05.08.2025 20:42 Ответить
*** за воротник
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05.08.2025 20:09 Ответить
Ха ха Брата хкуйла Трампон рятує...щоб той Донецьку область встиг в цьому році окупувати...і щоб без санкцій
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05.08.2025 20:12 Ответить
ТА НЕ БУДЕ ЦЬОГО. УЖЕ БУЛО. Через 2-3 дні рузкіе почнуть бити, потім "ето оні почалі" "ето не мі" "ето не нашіе дроні" ....і все
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05.08.2025 20:17 Ответить
Останні кілька днів Україна знову почала бити по нпз - і кацапи вже згодні на повітряне перемир'я. Савпадєніє?
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05.08.2025 20:25 Ответить
https://t.me/atesh_ua/7598

Жители Донецкой и Луганской области

Присоединяйтесь к «АТЕШ» - вместе мы приблизим день, когда оккупанты уйдут навсегда. Ваше участие важно как никогда.

📩 Пишите координатору: @ruslan_atesh_ua
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05.08.2025 20:27 Ответить
Фізіономія ***** нагадує члєніна 1923 р.
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05.08.2025 20:27 Ответить
Так він правнук його тож недивно
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05.08.2025 20:29 Ответить
куйло, внук німецького фюрера .
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05.08.2025 21:07 Ответить
..здається Трамп пропонує повністю припинити вогонь, рашисти як завжди щось видумують!
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05.08.2025 20:33 Ответить
Ага, щас, кацапы пусть ****** сами себя...
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05.08.2025 20:34 Ответить
Балачки
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05.08.2025 20:37 Ответить
это как по вайберу забеременеть
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05.08.2025 20:39 Ответить
Якщо припинити атакувати безпілотниками , вони завалять нас мʼясом. Тільки безпілотниками й вигрібаємо. Пуйло знає, що йому найбільше дошкуляє.
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05.08.2025 20:44 Ответить
З сараною треба боротися будь-якими методами. А ні - українській нації гаплик...
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05.08.2025 20:55 Ответить
Трамп хвалиться що зупиняє війни, він ніколи не хвалиться що зупиняє повітряні атаки. Тому не думаю що він схаває оце лайно.
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05.08.2025 20:59 Ответить
Перекладаємо новину на зрозуміло мову: удари ЗСУ/СБУ/ГУР дальніми дронами по РЛС, аеродромах, НПЗ, заводам, залізниці, підстанціям стали настільки дошкульні і дієві, що ***** ладне "піти на поступки Д.Трампу".
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05.08.2025 21:11 Ответить
Ніколи не вірте кацапу, бо він завжди бреше.
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05.08.2025 21:12 Ответить
Тобто війна на землі буде продовжуватись, орки будуть продовжувати лізти, тільки Україна не зможе знищувати рашистські НПЗ і авіацію, а також використовувати дрони, за це Тампон ще й санкції не введе проти рашистів? Це просто якийсь пздц. А може просто зв'язати українським солдатам руки і затулити очі?
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05.08.2025 21:20 Ответить
Опять полупокер пытается выдумать что-то для отсрочки санкций 🤣 у трампона такими темпами точно терпение лопнет и полетят не только дроны по нпз а и томагавки по кремлю🤣😂
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05.08.2025 21:24 Ответить
 
 