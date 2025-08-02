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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Заседание Совбеза ООН
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США в ООН о заключении мирного соглашения до 8 августа: Трамп предлагает России и Украине выход из конфликта

Радбез ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение в войне РФ против Украины должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

Об этом заявила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН 1 августа, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"29 июля президент Трамп четко заявил, что мирное соглашение должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает как России, так и Украине выход из этого конфликта", - заявила дипломат, призвав стороны принять этот шаг.

Также Ши напомнила, что в прошлом месяце Россия запустила более 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем предыдущий "рекорд" в июне (5438 БПЛА) в течение одного месяца. Представительница США подчеркнула, что подобные атаки должны прекратиться.

"Победа над бедствиями войны - лучшее как для российского, так и для украинского народа. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", - заявила Ши.

Напомним, что по инициативе Украины 1 августа в 22.00 по киевскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированной атакой РФ на Киев 31 июля.

Читайте также: Совбез ООН собрался на экстренное заседание из-за массированной атаки РФ на Киев

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соглашение (1367) США (27618) Совбез ООН (1135) прекращения огня (314)


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Топ комментарии
+7
Класно американці поставили китайців на розтяжку - з одного боку вони виступають нібито за дипломатичне вирішення, тож нібито повинні проголосувати "За".

З іншого боку - якщо московія нездатна на домовленості про закінчення війни, тоді треба застосовувати інші методи... і Китай, який нібито за дипломатію, має проголосувати "Проти". Але тим сами він проголосує проти закінчення війни.

І як їм тепер голосувати?

А Америка в любому випадку або отримає схвалення Радбезу на різні методи впливу на свинособак, або ж покаже всьому світу, чого вартують китайски дефініції про начебто мир в Україні!
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02.08.2025 00:19 Ответить
+6
Радбез ООН в черговий раз покаже свою повну нікчемність
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02.08.2025 00:29 Ответить
+5
Так Ван І вже все сказав прямим текстом - Китай не зацікавлений у програші Роісі.
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02.08.2025 00:26 Ответить
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02.08.2025 00:12 Ответить
Радбез ООН в черговий раз покаже свою повну нікчемність
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02.08.2025 00:29 Ответить
вот і добре:

"будуть вжиті додаткові заходи...."

.
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02.08.2025 01:41 Ответить
Умови Кацапії будуть незмінні. Основна - захоплені території визнати кацапськими, санкції зняти, і т.д.
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02.08.2025 00:13 Ответить
Ну поменялись уже ) не хочет уже убирать Зелю ,уже вывод войск, а не обязательное признание территорий для остановки огня
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02.08.2025 00:18 Ответить
Класно американці поставили китайців на розтяжку - з одного боку вони виступають нібито за дипломатичне вирішення, тож нібито повинні проголосувати "За".

З іншого боку - якщо московія нездатна на домовленості про закінчення війни, тоді треба застосовувати інші методи... і Китай, який нібито за дипломатію, має проголосувати "Проти". Але тим сами він проголосує проти закінчення війни.

І як їм тепер голосувати?

А Америка в любому випадку або отримає схвалення Радбезу на різні методи впливу на свинособак, або ж покаже всьому світу, чого вартують китайски дефініції про начебто мир в Україні!
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02.08.2025 00:19 Ответить
Так Ван І вже все сказав прямим текстом - Китай не зацікавлений у програші Роісі.
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02.08.2025 00:26 Ответить
Так домовленості не є програшем!
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02.08.2025 00:29 Ответить
голосуй не голосуй, все одно получиш кацапське вето. тож Китаю навіть і паритись тут не треба. може проголосувати так, як американцям треба, проте це не матиме значення, бо тоді цапи накладуть вето. той Радбез мертвий, якщо у ньому сидить головний світовий тероризм і агресор. Реформувати давно його потрібно.
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02.08.2025 01:05 Ответить
В принципі згоден з Вами!
Але все ж є нʼюанс, як Китай проголосує.
І так - Трампу це треба саме задля тиску на Китай по торгівельним питанням.
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02.08.2025 01:19 Ответить
та Китай може проголосувати так як вигідно Штатам, щоб їх не провокувати. та й все. каци все одно заветують.
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02.08.2025 01:37 Ответить
Відтак - Америка отримає від Китая погодження на дії проти московії, які виходять за рамки виключно дипломатичних?
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02.08.2025 01:43 Ответить
було би супер. проте навряд китайози так просто кинуть кацапню. вони торгуватися будуть з американцями.
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02.08.2025 02:09 Ответить
Русня завжди намагається обговорювати особистість співрозмовника, замість аргументів.
Ви у цьому схожі на русню.
Щось розумне можете написати?
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02.08.2025 01:42 Ответить
але не все одно купують у них чи ні

.
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02.08.2025 01:43 Ответить
чи ви думаєте, що продавець на базарі лише один китай?

.
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02.08.2025 01:45 Ответить
>> так і Україні...

І що ж це трумп такого пропонує Україні??

Поділився б вже. Люди мають право знати!
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02.08.2025 00:22 Ответить
капітуляцію по-сутті вимагає.
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02.08.2025 04:14 Ответить
У старого апельсина знову загострення. Пуйло шелестить папочкою з компроматом на нього. Бо дєдушка любить дєтак.
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02.08.2025 00:31 Ответить
на діючого Президента США від темпів шелестіти компроматом можна скільки завгодно - все одно не повірять.

куда вже далі шелестіти як папками Епштейна!
і що ?

.
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02.08.2025 01:48 Ответить
Президента від респів
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02.08.2025 01:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XmKoV08WMzg&t=2021s https://www.youtube.com/watch?v=XmKoV08WMzg&t=Журналістка розкрила СЕНСАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ про звʼязки Трампа з Москвою та багато несподіванок!

Дружина Сікорського , відома американська філософ, журналістка , дружина Сікорського .
Інтерв"ю майже повне текстове озвучує Роман безсмертний.
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02.08.2025 00:34 Ответить
головна ідея щодо Трампа - людина позбавлена АБСОЛЮТНО ЛЮДЯНОЇ ЄМПАТІЇ будь до кого. У тому числі й до українського народу...
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02.08.2025 00:37 Ответить
Как у русских. Может он русский?
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02.08.2025 00:49 Ответить
‼️‼️‼️
повернути українцям землі
👉В Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C автохтонним населенням, найбільшою етнічною спільнотою на її території, корінними народами є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїмита https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кримчаки, які походять з території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму. Решта етносів в Україні є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 національними меншинами України, тобто є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 діаспорою народів, котрі мають свої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 етнічні батьківщини чи національні утворення за межами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України.

і Кубань у тому числі
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02.08.2025 00:52 Ответить
повернете, куда ви в ж..пу дінетесь!

.
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02.08.2025 01:50 Ответить
не тіштесь. Не здивуюсь, якщо трамп таки психане 8 серпня... і введе санкції проти України. Не дарма він говорить про обидві країни, а не чітко називає рашку
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02.08.2025 00:52 Ответить
Дєлаєм ставкі гаспада!
На кого введе санкції 8серпня дєда донік: на рашку, чи на Україну?
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02.08.2025 00:59 Ответить
Китай не зацікавлений в припиненні війни. Лише роздолбаний в хлам ********* не тільки покірно поверне загарбані у Китаю територію, а й стане вічним боржником... Саме Китай був і є ініціаором війни. Памятаєтє як в 2014 ***** узгоджував анексію Криму з Китаєм? Те ж саме робило ***** і напередодні повномасштабки... Якщо Штатаи не поставлять раком Китай в наступні пять років, то далі Китай просто трахне Америку як вокзальну дівку ... за три юаня...
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02.08.2025 02:27 Ответить
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договору о нераспространении ядерного оружия.

Подписан 5 декабря 1994 года лидерами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США.

В одностороннем правительственном заявлении 1994 года, приложенном к соглашениям Будапештского меморандума, КИТАЙ предоставил Украине гарантии ядерной безопасности, в которых говорится о его склонности к мирному урегулированию разногласий и споров путем справедливых консультаций.
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02.08.2025 03:52 Ответить
Россия, как и другие республики бывшего СССР,
признала независимость Украины

после распада Советского Союза.

В частности, 5 декабря 1991 года Российская Федерация признала Украину независимым государством,

и 14 февраля 1992 года были официально установлены дипломатические отношения.
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02.08.2025 03:17 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 28 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 года во время визита президента РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Путина в Киев

был подписан Договор о государственной границе между двумя странами

Украина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратифицировала соглашение 20 апреля 2004 года, Российская Федерация - 22 апреля
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02.08.2025 03:24 Ответить
Зачем что-то выдумывать?

Пусть Раша выполняет Договор о государственной границе между Рашей и Украиной, который подписал Путин
Трамп об этом знает?
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02.08.2025 03:29 Ответить
Граница между Россией и Украиной, существовавшая в 1991 году, была установлена после распада https://www.google.com/search?sca_esv=2f12b1eb9104a50d&rlz=1C1CHBF_ukUA750UA750&cs=0&sxsrf=AE3TifNn1sqAaDzhTp1djaPjsnf7Z2Xaug%3A1754094642981&q=%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&sa=X&ved=2ahUKEwjEtdfg7-qOAxV9VfEDHQOTNoUQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfB0Wi_v3SVr2c_ePqqi6a2Ui9v-H5e6M_w_aHqpsxBQ9hZzlnbPm94_qsUhqBvV7zLUVAw9uxYDDIMUyFS6-1*************************************************-O8xItPpvKkd23NQPmDqiG-FrWOUaNNRsWgtAX2xWOBIlJL3L1P53u7P7y8jLo4qDtswHQEtYN-RI1AjmiWs2C7wBYFybiex_xznnycIWNkoPq6Mjw4IKS4cAKkbxELGwojCDXTZV1PaDtpwKVdrNZiHmH3pxIct0pY4OXA&csui=3 СССР и объявления Украиной независимости 24 августа 1991 года.

С 1991 ГОДА она СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ

ООН об этом знает?
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02.08.2025 03:35 Ответить
2 декабря, о признании Украины заявил президент РСФСР Борис Ельцин,

А 5 декабря 1991 года Российская Федерация ОФИЦИАЛЬНО признала независимость Украины

К концу января 1992 года количество стран, поддержавших независимость Украины,

превысило 90, включая все страны НАТО и ЕС.

Так может все эти страны и ООН напомнят Путенгу об этом?!
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02.08.2025 03:46 Ответить
Кака така очередная угода нужна ?!

Пусть все выполняют уже подписанные угоды!!!
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02.08.2025 03:54 Ответить
Трамп пропонує Росії та Україні вихід із конфлікту

А ми до нього і не входили. І досить нас вже робити просто стороною конфлікту. Ми НЕ ХОЧЕМО і НЕ ХОТІЛИ цієї війни. Всі претензії до болотних утирків.
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02.08.2025 07:17 Ответить
 
 