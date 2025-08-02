США в ООН о заключении мирного соглашения до 8 августа: Трамп предлагает России и Украине выход из конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение в войне РФ против Украины должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

Об этом заявила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН 1 августа, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"29 июля президент Трамп четко заявил, что мирное соглашение должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает как России, так и Украине выход из этого конфликта", - заявила дипломат, призвав стороны принять этот шаг.

Также Ши напомнила, что в прошлом месяце Россия запустила более 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем предыдущий "рекорд" в июне (5438 БПЛА) в течение одного месяца. Представительница США подчеркнула, что подобные атаки должны прекратиться.

"Победа над бедствиями войны - лучшее как для российского, так и для украинского народа. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", - заявила Ши.

Напомним, что по инициативе Украины 1 августа в 22.00 по киевскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированной атакой РФ на Киев 31 июля.

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