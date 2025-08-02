США в ООН о заключении мирного соглашения до 8 августа: Трамп предлагает России и Украине выход из конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение в войне РФ против Украины должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
Об этом заявила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН 1 августа, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"29 июля президент Трамп четко заявил, что мирное соглашение должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает как России, так и Украине выход из этого конфликта", - заявила дипломат, призвав стороны принять этот шаг.
Также Ши напомнила, что в прошлом месяце Россия запустила более 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем предыдущий "рекорд" в июне (5438 БПЛА) в течение одного месяца. Представительница США подчеркнула, что подобные атаки должны прекратиться.
"Победа над бедствиями войны - лучшее как для российского, так и для украинского народа. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", - заявила Ши.
Напомним, что по инициативе Украины 1 августа в 22.00 по киевскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированной атакой РФ на Киев 31 июля.
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"будуть вжиті додаткові заходи...."
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З іншого боку - якщо московія нездатна на домовленості про закінчення війни, тоді треба застосовувати інші методи... і Китай, який нібито за дипломатію, має проголосувати "Проти". Але тим сами він проголосує проти закінчення війни.
І як їм тепер голосувати?
А Америка в любому випадку або отримає схвалення Радбезу на різні методи впливу на свинособак, або ж покаже всьому світу, чого вартують китайски дефініції про начебто мир в Україні!
Але все ж є нʼюанс, як Китай проголосує.
І так - Трампу це треба саме задля тиску на Китай по торгівельним питанням.
Ви у цьому схожі на русню.
Щось розумне можете написати?
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І що ж це трумп такого пропонує Україні??
Поділився б вже. Люди мають право знати!
куда вже далі шелестіти як папками Епштейна!
і що ?
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Дружина Сікорського , відома американська філософ, журналістка , дружина Сікорського .
Інтерв"ю майже повне текстове озвучує Роман безсмертний.
повернути українцям землі
👉В Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C автохтонним населенням, найбільшою етнічною спільнотою на її території, корінними народами є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїмита https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кримчаки, які походять з території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму. Решта етносів в Україні є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 національними меншинами України, тобто є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 діаспорою народів, котрі мають свої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 етнічні батьківщини чи національні утворення за межами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України.
і Кубань у тому числі
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На кого введе санкції 8серпня дєда донік: на рашку, чи на Україну?
Подписан 5 декабря 1994 года лидерами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США.
В одностороннем правительственном заявлении 1994 года, приложенном к соглашениям Будапештского меморандума, КИТАЙ предоставил Украине гарантии ядерной безопасности, в которых говорится о его склонности к мирному урегулированию разногласий и споров путем справедливых консультаций.
признала независимость Украины
после распада Советского Союза.
В частности, 5 декабря 1991 года Российская Федерация признала Украину независимым государством,
и 14 февраля 1992 года были официально установлены дипломатические отношения.
был подписан Договор о государственной границе между двумя странами
Украина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратифицировала соглашение 20 апреля 2004 года, Российская Федерация - 22 апреля
Пусть Раша выполняет Договор о государственной границе между Рашей и Украиной, который подписал Путин
Трамп об этом знает?
С 1991 ГОДА она СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ
ООН об этом знает?
А 5 декабря 1991 года Российская Федерация ОФИЦИАЛЬНО признала независимость Украины
К концу января 1992 года количество стран, поддержавших независимость Украины,
превысило 90, включая все страны НАТО и ЕС.
Так может все эти страны и ООН напомнят Путенгу об этом?!
Пусть все выполняют уже подписанные угоды!!!
А ми до нього і не входили. І досить нас вже робити просто стороною конфлікту. Ми НЕ ХОЧЕМО і НЕ ХОТІЛИ цієї війни. Всі претензії до болотних утирків.