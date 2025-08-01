Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за массированной атаки РФ на Киев

По инициативе Украины 1 августа в 22.00 по киевскому времени началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированной атакой РФ на Киев 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание Совбеза, которое транслирует "Суспільне".

Накануне Министерство иностранных дел Украины сообщило, что заседание будет проходить под пунктом повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины". Причина созыва - массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и другим городам Украины, нанесенный Россией в ночь на 31 июля.

"Вследствие атаки погибли по меньшей мере 31 мирный житель, среди них - 5 детей. Еще 159 гражданских, включая 16 детей, были ранены. Разрушены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, больницы и учебные заведения", - напомнили в ведомстве.

В МИД добавили, что "российский режим отвергает любые мирные инициативы и стремится только к одному - затянуть войну, уничтожить Украину как независимое государство и пошатнуть глобальную стабильность".

Во время заседания Украина будет призывать международное сообщество к..:

четкой и принципиальной позиции по осуждению агрессора;

поддержке полного, безотлагательного и безусловного прекращения огня как первого шага к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру;

усилению совместного давления на Россию для прекращения ее войны.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. По состоянию на 1 августа количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля, среди них 5 детей. Еще 159 человек получили ранения, из них - 16 детей.

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