Последствия комбинированного удара по Киеву: шестеро погибших, в том числе - 6-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко.

"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские - террористы", - говорится в заметке президента.

По состоянию на 6:30 по Киеву - 1 погибший человек и более 20 ранены, отметил Клименко. Среди травмированных - трое полицейских, ехавшие на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.

"Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции.

Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ.

Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопрос безопасности и эффективной работы всех служб", - отметил Клименко.

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До 43 выросло количество пострадавших в Киеве, сообщил в 6:54 мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы.

"Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки более чем на 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.











