Последствия комбинированного удара по Киеву: шестеро погибших, в том числе - 6-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко.
"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские - террористы", - говорится в заметке президента.
По состоянию на 6:30 по Киеву - 1 погибший человек и более 20 ранены, отметил Клименко. Среди травмированных - трое полицейских, ехавшие на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.
"Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции.
Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ.
Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопрос безопасности и эффективной работы всех служб", - отметил Клименко.
Обновление
До 43 выросло количество пострадавших в Киеве, сообщил в 6:54 мэр Виталий Кличко.
Он отметил, что 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы.
"Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки более чем на 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять загиблим киянам і всім загиблим українцям
І нехай здохуть ті, хто його клоуна обрали.
..і так на душі х.йово (бо усе відбувалося досить поряд) ще й през-недоучка наклав в інеті - "руські терористи".. з терористами - згоден на 100%, але Зєля досі не знає хто такі руські..
суспільство забовязане просвіщати ящурів , яких само обрало.
А ящурів воно обирає вже 30 років
До речі, МІНІСТРА ОСВІТИ ЛІСОВОГО У ВІДСТАВКУ, що влада не може відрізнити руськіх від россіян ‼️‼️‼️
Хоча Зеля використав прикметник, який існує, але ж цей прикметник стосується Русі, а не РФії.
Тому я вважаю, що зелени помилки - це погана праця журналістів і освітян
"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента.
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
а, кацапи і надалі будуть руйнувати багатоповерхівки та вбивати українців.
І тому в українській мові відносно московитів компромісне слово росіяни, а не руські.
шо зе!поцу написали, то воно й прочитало.
нема там, чим думати!!!!
тупіший за тупого.
кєрєнського пам'ятаєш.
а, що ж робив зе!найдосвідченіший?
саботував, розміновував, скорочував, відводив, маринував м'ясо на 9 мая?
заглядав в очко?
ООт лише злочинці не руські, як заявив Зєлєнскій, щи не знає історії. Рксь - не рассєя, Русь - це Україна, про що свідчать топоніми на її території, такі, як Рава-Руська, чи Оуський шлчх, які до кацапів жодного стосунку не мають. Злочинці - кацапи.
А наш постійно якихось руських у своїх відосіках згадує((
А чому ціх військових злочинців з тавром "росіянін" препіздент ласкаво називає терористами? Регулярна армія яка вбиває некомботантів це терористи?
З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год.
Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів.
Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".
У ТУ-95 з повною заправкою, до 50% ваги літака - це паливо. На коротку дистанцію, замість палива можна взяти що завгодно, так можна змінювати і вантаж безпілотника.
Які руські, придурку? Російські! Русь - це Київ, а не Москва!
Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича - Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/n3566159
Вона - натуральна кацапка. Її батько військовий, присланий в Україну з московії. Народилась вона з прізвищем Тютіна. Матвієнко це по чоловікові.