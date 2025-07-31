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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия комбинированного удара по Киеву: шестеро погибших, в том числе - 6-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко.

"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские - террористы", - говорится в заметке президента.

По состоянию на 6:30 по Киеву - 1 погибший человек и более 20 ранены, отметил Клименко. Среди травмированных - трое полицейских, ехавшие на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.

"Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции.

Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ.

Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопрос безопасности и эффективной работы всех служб", - отметил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли комбинированный удар по Киеву: 27 пострадавших, в том числе двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Обновление

До 43 выросло количество пострадавших в Киеве, сообщил в 6:54 мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы.

"Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки более чем на 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев

Автор: 

Киев (25932) обстрел (28785) Воздушные атаки на Киев (840)


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Топ комментарии
+68
Здохни,расцея! До останьої свинособаки,здохни..
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31.07.2025 06:50 Ответить
+35
зелень где ответка по масквабаду? терпила ты бункерный ССЦЫКЛО!
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31.07.2025 07:07 Ответить
+35

..і так на душі х.йово (бо усе відбувалося досить поряд) ще й през-недоучка наклав в інеті - "руські терористи".. з терористами - згоден на 100%, але Зєля досі не знає хто такі руські..
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31.07.2025 07:10 Ответить
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Здохни,расцея! До останьої свинособаки,здохни..
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31.07.2025 06:50 Ответить
Боже нам допомогае, там Дальнiй Схiд трясе й цунамить . I так буде ще мiнiмум мiсяць. Бiльше десятка атомних пiдводних човнiв затонули вiд цунамi. СМЕРТЬ ЦАПОРИЛii !!!
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31.07.2025 06:59 Ответить
Звідки інфа про човни ?
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31.07.2025 08:43 Ответить
На рахунок човнів, то добре було б так. Але ж те цунамі з висотою хвиль десь 4 метра. Якщо ті човни не зовсім коло берега, то навряд чи їм щось загрожує.
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31.07.2025 09:55 Ответить
Згоден на 💯 %, таким тварям нічого робити на цьому світі. Будьте ви москалі прокляті на віки вічні. А ху...ло хай хоча зі всім світом воює, но в пам'яті людей залишиться ХУ...ЛОМ.

Вічна пам'ять загиблим киянам і всім загиблим українцям
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31.07.2025 08:00 Ответить
Ті, хто закликають до ескалації, очевидно, перебувають далеко від фронту і мають уявлення про війну лише з телевізора. Усвідомте вже нарешті. Під час Другої світової війни з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 за менш ніж 4 роки СРСР втратив за найскромнішими оцінками 26,6 мільйонів людей, тобто близько 19 тисяч смертей щодня. Зараз в Україні немає навіть і тисячної долі тих масштабів. Чи ви справді вважаєте, що у Росії немає зброї для цього? Чи може вона не здатна знищити урядовий квартал у Києві? Чи зруйнувати чи пошкодити близько 20 мостів і дамб через Дніпро та припинити постачання західної зброї на лівий берег? І далі буде тільки гірше. Росія втрачає мільйон громадян зі своїх провінцій, а натомість отримує взамін щонайменше 3 мільйона цивілізованих нових громадян з окупованих територій. Росія несе витрати на власний ВПК, який значно компенсується вартістю захоплених родовищ та промислових об'єктів. Втрачає лише Україна, і чим довше триває війна, тим більшими будуть ці втрати
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31.07.2025 10:11 Ответить
Свіже зарегістрована руцька курва..
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31.07.2025 10:40 Ответить
Чому дотепер не на фронті, сцикливий микола?
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31.07.2025 10:44 Ответить
*********,це українці і Україна закликає до екскалації?
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31.07.2025 10:45 Ответить
Здохни Зеленський До станьої свинособаки,здохни Папасаша і мамаріма в Ізріїли.
І нехай здохуть ті, хто його клоуна обрали.
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31.07.2025 10:44 Ответить
Додік трумп дав 10 днів, це відповідь козломордих на ультиматум
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31.07.2025 07:03 Ответить
зелень где ответка по масквабаду? терпила ты бункерный ССЦЫКЛО!
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31.07.2025 07:07 Ответить
Не терпіла, а оманський партньОр
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31.07.2025 07:26 Ответить
Ти ж чув шо Шмигаль сказав? Шо Ше розробляється, але вже близько...
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31.07.2025 07:45 Ответить
А чим????
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31.07.2025 07:48 Ответить
Доставай з ангару дрон Паляниця.
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31.07.2025 08:00 Ответить
папа голови ОП має спокійно спати, тому не "розхитуйте човна"
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31.07.2025 08:13 Ответить
"Перебуваю на місці пошуково-рятувальних робіт".Скажи нахєра ти там потрібен.Ти будь там де ти відосики знімав,обіцяючи помсту і відповідь.Твох обіцянки це висері з твого рота.Ти гундосив про балістику та й не тільки.Твої слова нічого не коштують-виперд.
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31.07.2025 07:10 Ответить

..і так на душі х.йово (бо усе відбувалося досить поряд) ще й през-недоучка наклав в інеті - "руські терористи".. з терористами - згоден на 100%, але Зєля досі не знає хто такі руські..
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31.07.2025 07:10 Ответить
Манкурт із зайд.
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31.07.2025 08:08 Ответить
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31.07.2025 08:24 Ответить
... То може це ти знімав ? Може вони відвідували твій заклад..в якому ти перебуваєш? Чи відверто зеленосракий з повною відсутністью мозку?
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31.07.2025 08:59 Ответить
Може йому історики досі не прийшли і не прочитали лекцію ? Може він вважає руськіми монголоідні морди ?
суспільство забовязане просвіщати ящурів , яких само обрало.
А ящурів воно обирає вже 30 років
До речі, МІНІСТРА ОСВІТИ ЛІСОВОГО У ВІДСТАВКУ, що влада не може відрізнити руськіх від россіян ‼️‼️‼️
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31.07.2025 08:46 Ответить
В українській мові взагалі немає іменника "руські".
Хоча Зеля використав прикметник, який існує, але ж цей прикметник стосується Русі, а не РФії.
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31.07.2025 09:35 Ответить
В мене давно була знайома освічена журналістка ( добавлю що національністю єврейка) , і коли мером став Сан Санич, вона завжди казала « треба давати більше освітніх тем і матеріалів , тому що він людина проста , неосвічена . Треба владу просвіщати). Сан Санич був одним з найкращих мерів , тому що був профі у будівництві. Він розбудував добре інфраструктуру і дороги . Займатися освітою в нього часу не було
Тому я вважаю, що зелени помилки - це погана праця журналістів і освітян
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31.07.2025 10:39 Ответить
За таких руйнувань, загиблих буде від десяти **** раша.
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31.07.2025 07:14 Ответить
Уже 6 загиблих! Серед них - 6-річний хлопчик.
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31.07.2025 07:54 Ответить
😢
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31.07.2025 08:21 Ответить
Президент України https://www.unian.ua/world/zustrich-putina-i-zelenskogo-u-kremli-zrobili-zayavu-13078041.html Володимир Зеленський відвідав одне з вітчизняних виробництв дронів, в тому числі перехоплювачів. У своєму https://t.me/V_Zelenskiy_official/15292 Telegram-каналі він розмістив відео виробничих процесів з підприємства.

"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента.

брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!

а, кацапи і надалі будуть руйнувати багатоповерхівки та вбивати українців.
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31.07.2025 07:16 Ответить
Бути таким дрімучим в історії для президента це злочин. Все що походить від слова "Русь" відноситься тільки до предків українців, а значить і до українців. Ні московити ні їх предки нічого спільного з цим не мають.
І тому в українській мові відносно московитів компромісне слово росіяни, а не руські.
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31.07.2025 10:07 Ответить
ну, ти тожє ще...
шо зе!поцу написали, то воно й прочитало.
нема там, чим думати!!!!
тупіший за тупого.
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31.07.2025 10:14 Ответить
Люди, ховайтесь по сховищам. Не розраховуте на ППО та зелене патякало. Воно в бункері под ковдрою з Єрмаком. Рашка адаптується швидше, ніж блазень піліть відосікі.
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31.07.2025 07:29 Ответить
А вони є? Крім того, вона сьогодні стільки разів лунала, не набігаєшся, навіть якшо воно є. Особисто я сьогодні дві тупо нечула, проспала.
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31.07.2025 07:53 Ответить
Нажаль, наприклад у мене в Запоріжжі, в більшості випадків "сховища" то підвали п'ятиповерхівок, на яких понаписували "сховища". І в так званих сховищах не те що неможливо врятуватися від обстрілів, а і навпаки більш небезпечно знаходитись.
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31.07.2025 08:02 Ответить
В Києві для звичайних жителів таке саме.
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31.07.2025 10:10 Ответить
Гідрант штопаний, не НАБУ потрібно знищувати, а мацкву! Де наші ракети?! Чому підерація не палає?!
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31.07.2025 07:38 Ответить
З 2019 треба було готуватись,тепер не так просто
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31.07.2025 07:49 Ответить
Готуватися треба було з 91 року, коли мені казали що москалям вірить не можна, я сміявся, бо це був початок самостійності. І тільки 1914 році, я зрозумів як був не прав та попросив вибачення у товариша.
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31.07.2025 08:06 Ответить
ніфіга, ти дрєвній...
кєрєнського пам'ятаєш.
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31.07.2025 08:18 Ответить
Десь о пів на п'яту ранку два джети щось збили, можливо, ракети, що йшли на Київ з півночі. Але щось не було тривог, ні повітряних, ні в смартфоні.
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31.07.2025 07:49 Ответить
А трампудєль знову буде грізно ніжкою стукати .
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31.07.2025 07:56 Ответить
Ну звичайно, активізувалися коментатори, які одразу зміщують увагу зі злочинів росії.
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31.07.2025 07:57 Ответить
Злочин ригозеленої мразоти не менший ніж злочин сросії,від зелайна тільки блаблабла,майже нічого не зроблено для захисту населеня від ракет,шахедів,бо гроші розсовані по кишенях.
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31.07.2025 08:08 Ответить
так! кацапи готувались до нападу. два роки швендалися біля наших кордонів!
а, що ж робив зе!найдосвідченіший?
саботував, розміновував, скорочував, відводив, маринував м'ясо на 9 мая?
заглядав в очко?
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31.07.2025 08:22 Ответить
Броунівський рух до потоків,замаскований під реформм і турботу про населення
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31.07.2025 10:13 Ответить
путлєр звіріє і збивати немає чим - може колись буде відповідь
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31.07.2025 07:58 Ответить
Вічна пам'ять загиблим. Шоб світ ніколи не забував цих злочинів для того, щоб коли-небудь злочинців настигла кара. Зєлєнсквй: Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3566192
ООт лише злочинці не руські, як заявив Зєлєнскій, щи не знає історії. Рксь - не рассєя, Русь - це Україна, про що свідчать топоніми на її території, такі, як Рава-Руська, чи Оуський шлчх, які до кацапів жодного стосунку не мають. Злочинці - кацапи.
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31.07.2025 08:13 Ответить
Так, у нас ось поряд є Руська Поляна.
А наш постійно якихось руських у своїх відосіках згадує((
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31.07.2025 08:37 Ответить
незнання історії Зеленським вибішує , знову "руські терористи" да вони не руські і ніколи їми не були ! Вони московити , а останні 2 віки вони придумали собі поганяло расєяні
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31.07.2025 08:15 Ответить
Боже бережи усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, нижніоґо і верхніоґо, усіх працівників УТ з 80х початку 90х, та вояків ЗСУ.
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31.07.2025 08:16 Ответить
Тішить те, що найвеличніший у бункері в безпеці
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31.07.2025 08:20 Ответить
не зовсім.... туди ходять свої, які за певних умов цих бункерних викопують і здають, як скляний посуд
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31.07.2025 08:36 Ответить
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31.07.2025 08:23 Ответить
Рашиські варвари виздихайте всі ,смерть злочинцю путіну і нациській росії.
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31.07.2025 08:30 Ответить
Сколько раз увидишь росеянца, столько раз вали засранца.
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31.07.2025 08:42 Ответить
А як сьогодні спалося русні?
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31.07.2025 08:48 Ответить
Підарам.
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31.07.2025 09:13 Ответить
Сцуки сруськи.
А чому ціх військових злочинців з тавром "росіянін" препіздент ласкаво називає терористами? Регулярна армія яка вбиває некомботантів це терористи?
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31.07.2025 08:52 Ответить
+100500!!! У нього ніжні почуття до расії, до ***** -- саме расія зробила його відомим та багатим. Саме це стало фундаментом його українського презЕдентства.
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31.07.2025 10:48 Ответить
The Economist

З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год.
Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів.
Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".
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31.07.2025 08:59 Ответить
дальність польоту "Герань-3" на рівні 2,500 кілометрів - практична стеля 9,000 м.
У ТУ-95 з повною заправкою, до 50% ваги літака - це паливо. На коротку дистанцію, замість палива можна взяти що завгодно, так можна змінювати і вантаж безпілотника.
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31.07.2025 09:03 Ответить
" Руські терористи"

Які руські, придурку? Російські! Русь - це Київ, а не Москва!
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31.07.2025 09:32 Ответить
Бути таким дрімучим з історії і ляпати таке, для президента це злочин.
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31.07.2025 10:17 Ответить
Він досі сциться називати речі своїми іменами.
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31.07.2025 10:34 Ответить
Где ответы от Украины?
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31.07.2025 09:54 Ответить
Там же, где и украинские баллистические ракеты и украинское ПВО.
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31.07.2025 10:36 Ответить

Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича - Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/n3566159
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31.07.2025 10:38 Ответить
Хоча б з 19....
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31.07.2025 10:10 Ответить
А Європа у Женеві слухає валькупівстакана, хренедіктова ти що спиш там у Берні...
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31.07.2025 10:11 Ответить
Дехто думає, що так як вона народилась в Україні і українське прізвище, то вона українка.

Вона - натуральна кацапка. Її батько військовий, присланий в Україну з московії. Народилась вона з прізвищем Тютіна. Матвієнко це по чоловікові.
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31.07.2025 10:34 Ответить
Треба вимагати, щоб вона повернулась до свого рідного кацапського прізвища.
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31.07.2025 10:38 Ответить
"Нові речники" Потрібно не язиком ляпати,а захищати Україну. Невже до дорослих людей не доходить,що кожний має займатись справою ,яка йому прописана в Конституції.
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31.07.2025 10:21 Ответить
котика несе рятувальник(((. Будьте ви прокляті паскуди лапотні! Всі нащадки ваші хай повиздихають, від землетрусів, від пандемій, від української помсти.Здохніть нелюди!
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31.07.2025 10:27 Ответить
Смерть ворогам!
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31.07.2025 10:29 Ответить
Цікавлюсь: хтось чув сьогодні вночі роботу нашого ППО? Я не чув. Це відповідь від презЕдента киянам за протести проти його маразму?
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31.07.2025 10:32 Ответить
Скажіть мені. Коли подохне Зеленський?
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31.07.2025 10:46 Ответить
 
 