Наслідки комбінованого удару по Києву: 15 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко.

"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента.

Станом на 6:30 по Києву - 1 загибла людина та понад 20 поранено, зазначив Клименко. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.

"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф.

Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб", - зазначив Клименко.

Оновлення

До 43 зросла кількість постраждалих у Києві, повідомив о 6:54 міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці.

"Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок російської атаки у столиці наразі 52 постраждалі, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей.

"Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це також, ймовірно, не остаточна кількість", - наголосив Ткаченко.

У Києві зросла кількість загиблих, згодом повідомив Ткаченко.

"Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років", - написав начальник КМВА.

Об 11:02 Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 7.

"82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні", - додав Ткаченко.

Внаслідок російського удару зруйновано та пошкоджено понад 100 цивільних об'єктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет.

У ДСНС заявили журналістам, що залучено 57 одиниць техніки та близько 300 рятувальників.

За даними рятувальників, близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

У Святошинському районі з-під завалів знищеного російською ракетою підїзду будинку витягли загиблого.

"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву - 8", - повідомив Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 27 постраждалих, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Станом на 15:30 унаслідок російської атаки загинули 9 людей, повідомили в МВС.

Станом на 16:39 унаслідок російської атаки загинули 11 людей, з них — 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них — 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в МВС.

До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучено понад 1200 поліцейських та рятувальників. Поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 18:25 кількість загиблих зросла до 13.

Згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 14 осіб. З них 1 дитина. Ще 132 людини постраждали, серед яких - 14 дітей.

Станом на 20:00 кількість загиблих зросла до 15 людей, повідомив Ткаченко.











