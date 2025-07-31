Наслідки комбінованого удару по Києву: 15 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко.
"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента.
Станом на 6:30 по Києву - 1 загибла людина та понад 20 поранено, зазначив Клименко. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.
"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф.
Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб", - зазначив Клименко.
Оновлення
До 43 зросла кількість постраждалих у Києві, повідомив о 6:54 міський голова Віталій Кличко.
Він зазначив, що 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці.
"Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Внаслідок російської атаки у столиці наразі 52 постраждалі, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей.
"Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це також, ймовірно, не остаточна кількість", - наголосив Ткаченко.
У Києві зросла кількість загиблих, згодом повідомив Ткаченко.
"Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років", - написав начальник КМВА.
Об 11:02 Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 7.
"82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні", - додав Ткаченко.
Внаслідок російського удару зруйновано та пошкоджено понад 100 цивільних об'єктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет.
У ДСНС заявили журналістам, що залучено 57 одиниць техніки та близько 300 рятувальників.
За даними рятувальників, близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
У Святошинському районі з-під завалів знищеного російською ракетою підїзду будинку витягли загиблого.
"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву - 8", - повідомив Ткаченко.
Станом на 15:30 унаслідок російської атаки загинули 9 людей, повідомили в МВС.
Станом на 16:39 унаслідок російської атаки загинули 11 людей, з них — 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них — 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в МВС.
До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучено понад 1200 поліцейських та рятувальників. Поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи.
Станом на 18:25 кількість загиблих зросла до 13.
Згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка.
Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 14 осіб. З них 1 дитина. Ще 132 людини постраждали, серед яких - 14 дітей.
Станом на 20:00 кількість загиблих зросла до 15 людей, повідомив Ткаченко.
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