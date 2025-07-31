Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 27 постраждалих, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі 31 липня російські загарбники атакували столицю України ударними безпілотниками, на світанку - крилатими ракетами. А Згодом завдав удару балістикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка, міського голову Віталія Кличка та ДСНС України.

"Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район.

Там зафіксовано:

пожежу в багатоповерхівці;

займання біля житлового будинку;

загорання в освітньому закладі;

палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;

падіння частин БпЛА на двох локаціях - біля будинку та на машину", - повідомив Ткаченко.

Внаслідок дронової атаки постраждали 8 людей, серед них двоє дітей.

Кличко повідомив, що двоє постраждалих у Солом'янському районі міста госпіталізовані.

На світанку росіяни завдали удару крилами ракетами. У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Постраждалих немає.

Також пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце, зазначив Кличко.

Згодом ворог завдав удару балістикою. У Києві внаслідок ракетного удару РФ також фіксується загорання будинку та авто у Голосіївському районі, інформує керівник КМВА Ткаченко.

У Святошинському та Соломʼянському районах відомо про влучання в житлові будинки. У Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, погоріли автомобілі.

Оновлення

У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували, - повідомив Кличко.

Іншим надали допомогу на місці. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів.

Згодом Ткаченко повідомив, що за попередніми даними в Києві зараз 27 постраждалих.

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