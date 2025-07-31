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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 27 постраждалих, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі 31 липня російські загарбники атакували столицю України ударними безпілотниками, на світанку - крилатими ракетами. А Згодом завдав удару балістикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка, міського голову Віталія Кличка та ДСНС України.

"Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район.

Там зафіксовано:

  • пожежу в багатоповерхівці;
  • займання біля житлового будинку;
  • загорання в освітньому закладі;
  • палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;
  • падіння частин БпЛА на двох локаціях - біля будинку та на машину", - повідомив Ткаченко. 

Внаслідок дронової атаки постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. 

Кличко повідомив, що двоє постраждалих у Солом'янському районі міста госпіталізовані.

На світанку росіяни завдали удару крилами ракетами. У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Постраждалих немає.

Також пошкоджений  житловий будинок у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце, зазначив Кличко.

Згодом ворог завдав удару балістикою. У Києві внаслідок ракетного удару РФ також фіксується загорання будинку та авто у Голосіївському районі, інформує керівник КМВА Ткаченко.

У Святошинському та Соломʼянському районах відомо про влучання в житлові будинки. У Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, погоріли автомобілі.

Оновлення

У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували,  - повідомив Кличко.

Іншим надали допомогу на місці. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів.

Згодом Ткаченко повідомив, що за попередніми даними в Києві зараз 27 постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві пожежі в низці локацій, є постраждалі, - МВА (оновлено)

Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ

Автор: 

безпілотник (4634) Київ (19949) крилаті ракети (1085) Повітряні атаки на Київ (897)


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Президент України https://www.unian.ua/world/zustrich-putina-i-zelenskogo-u-kremli-zrobili-zayavu-13078041.html Володимир Зеленський відвідав одне з вітчизняних виробництв дронів, в тому числі перехоплювачів. У своєму https://t.me/V_Zelenskiy_official/15292 Telegram-каналі він розмістив відео виробничих процесів з підприємства.

кончена зелена гундоса зе!гніда, вже у відкриту працює на ворога.
мабуть спалив виробництво конкурентів міндіча, що не захотіли лягти під дружбана зе!поца.
наслідки, кияни чули всю ніч і особливо рано вранці, коли прилетіли ракети.
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31.07.2025 06:24 Відповісти
Готуємо потужну відповідь. 1. Потужний відосік с перекошеною скорбною мордою. 2. Розповідь про власні ракети та вітчизняну балістику, яка от-от полетить на Москву, от буквально на днях. 3. Потужні чутки про тауруси, томагавки,петріоти та західні гроші на дрони-перехоплювачі. 4. Відосік від Мадяра, де ФПВ потужно влучає в якогось задохліка з каліч-полків.
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31.07.2025 06:29 Відповісти
Про що і позавчора писав. Після дедлайна Трампа, )(уйло здійснив масовану атаку. Моливо Трамп відреагує, десь після обіду.
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31.07.2025 06:40 Відповісти
Він зайнятий - наблюдає
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31.07.2025 06:44 Відповісти
ЗЕленський,де санкції!?На більше ти-ніхто.Всі твої гундосики-відосики на фоні дронів,"Пекла","Довгих рук" та іншого,ракет,наприклад-фейк.Ти тріпло.Гарно в тебе виходить укази підписувати та закони(12414).
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31.07.2025 06:41 Відповісти
 
 