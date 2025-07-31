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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Рашисты нанесли комбинированный удар по Киеву: 27 пострадавших, в том числе - двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

В течение ночи 31 июля российские захватчики атаковали столицу Украины ударными беспилотниками, на рассвете - крылатыми каретами. А впоследствии нанесли удар баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко, городского голову Виталия Кличко и ГСЧС Украины.

"Враг бьет ударными дронами по гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадал Соломенский район.

Там зафиксировано:

  • пожар в многоэтажке;
  • возгорание возле жилого дома;
  • возгорание в образовательном учреждении;
  • горят склады и несколько нежилых помещений по разным адресам;
  • падение частей БПЛА на двух локациях - возле дома и на машину", - сообщил Ткаченко.

В результате дроновой атаки пострадали 8 человек, среди них - двое детей.

Кличко сообщил, что двое пострадавших в Соломенском районе города госпитализированы.

На рассвете россияне нанесли удар крылатыми ракетами. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет.

Также поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место, отметил Кличко.

Впоследствии враг нанес удар баллистикой. В Киеве в результате ракетного удара РФ также фиксируется возгорание дома и авто в Голосеевском районе, информирует руководитель КГВА Ткаченко.

В Святошинском и Соломенском районах известно о попадании в жилые дома. В Шевченковском районе повреждены окна многоквартирного дома, горели автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате падения обломков БпЛА в Киеве пожары в ряде локаций, есть пострадавшие, - ГВА (обновлено)

Обновление

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также пожары в нескольких нежилых постройках.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Пока известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали, сообщил Кличко.

Другим оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов.

Позже Ткаченко сообщил, что по предварительным данным в Киеве сейчас - 27 пострадавших.

Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев

Автор: 

беспилотник (4036) Киев (25932) крылатые ракеты (892) Воздушные атаки на Киев (840)


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Президент України https://www.unian.ua/world/zustrich-putina-i-zelenskogo-u-kremli-zrobili-zayavu-13078041.html Володимир Зеленський відвідав одне з вітчизняних виробництв дронів, в тому числі перехоплювачів. У своєму https://t.me/V_Zelenskiy_official/15292 Telegram-каналі він розмістив відео виробничих процесів з підприємства.

кончена зелена гундоса зе!гніда, вже у відкриту працює на ворога.
мабуть спалив виробництво конкурентів міндіча, що не захотіли лягти під дружбана зе!поца.
наслідки, кияни чули всю ніч і особливо рано вранці, коли прилетіли ракети.
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31.07.2025 06:24 Ответить
Готуємо потужну відповідь. 1. Потужний відосік с перекошеною скорбною мордою. 2. Розповідь про власні ракети та вітчизняну балістику, яка от-от полетить на Москву, от буквально на днях. 3. Потужні чутки про тауруси, томагавки,петріоти та західні гроші на дрони-перехоплювачі. 4. Відосік від Мадяра, де ФПВ потужно влучає в якогось задохліка з каліч-полків.
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31.07.2025 06:29 Ответить
Про що і позавчора писав. Після дедлайна Трампа, )(уйло здійснив масовану атаку. Моливо Трамп відреагує, десь після обіду.
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31.07.2025 06:40 Ответить
Він зайнятий - наблюдає
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31.07.2025 06:44 Ответить
ЗЕленський,де санкції!?На більше ти-ніхто.Всі твої гундосики-відосики на фоні дронів,"Пекла","Довгих рук" та іншого,ракет,наприклад-фейк.Ти тріпло.Гарно в тебе виходить укази підписувати та закони(12414).
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31.07.2025 06:41 Ответить
зе-плесень ТЕРПИЛА и ССЦЫКЛО по жизни .. лучше бы его точно на картонку выссцали
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31.07.2025 07:15 Ответить
Одразу ж пішли-поїхали ті ж самі коментатори, ніби-то не росія скинула бомби на Київ.
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31.07.2025 07:38 Ответить
Наслідки для Українців, бездіяльності, з 2019 року, зеленського з оточенням, в Урядовому кварталі: ВРУ, КМУ, опу, РНБОУ, ДУС….
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31.07.2025 08:17 Ответить
 
 