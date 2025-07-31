Рашисты нанесли комбинированный удар по Киеву: 27 пострадавших, в том числе - двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

В течение ночи 31 июля российские захватчики атаковали столицу Украины ударными беспилотниками, на рассвете - крылатыми каретами. А впоследствии нанесли удар баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко, городского голову Виталия Кличко и ГСЧС Украины.

"Враг бьет ударными дронами по гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадал Соломенский район.

Там зафиксировано:

пожар в многоэтажке;

возгорание возле жилого дома;

возгорание в образовательном учреждении;

горят склады и несколько нежилых помещений по разным адресам;

падение частей БПЛА на двух локациях - возле дома и на машину", - сообщил Ткаченко.

В результате дроновой атаки пострадали 8 человек, среди них - двое детей.

Кличко сообщил, что двое пострадавших в Соломенском районе города госпитализированы.

На рассвете россияне нанесли удар крылатыми ракетами. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет.

Также поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место, отметил Кличко.

Впоследствии враг нанес удар баллистикой. В Киеве в результате ракетного удара РФ также фиксируется возгорание дома и авто в Голосеевском районе, информирует руководитель КГВА Ткаченко.

В Святошинском и Соломенском районах известно о попадании в жилые дома. В Шевченковском районе повреждены окна многоквартирного дома, горели автомобили.

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В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также пожары в нескольких нежилых постройках.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Пока известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали, сообщил Кличко.

Другим оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов.

Позже Ткаченко сообщил, что по предварительным данным в Киеве сейчас - 27 пострадавших.







