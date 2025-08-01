Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через масовану атаку РФ на Київ

З ініціативи України 1 серпня о 22.00 за київським часом розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на засідання Радбезу, яке транслює "Суспільне".

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що засідання проходитиме під пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України". Причина скликання – масований ракетно-дроновий удар по Києву та інших містах України, завданий Росією в ніч на 31 липня.

"Внаслідок атаки загинули щонайменше 31 мирний житель, серед них – 5 дітей. Ще 159 цивільних, включаючи 16 дітей, були поранені. Зруйновано житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, лікарні та заклади освіти", - нагадали у відомстві.

У МЗС додали, що "російський режим відкидає будь-які мирні ініціативи і прагне лише одного – затягнути війну, знищити Україну як незалежну державу та похитнути глобальну стабільність".

Під час засідання Україна закликатиме міжнародне співтовариство до:

чіткої та принципової позиції щодо засудження агресора;

підтримки повного, невідкладного та безумовного припинення вогню як першого кроку до всеохоплюючого, справедливого й сталого миру;

посилення спільного тиску на Росію для припинення її війни.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Станом на 1 серпня кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня, серед них 5 дітей. Ще 159 людей дістали поранення, з них – 16 діти.

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