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Новини Ракетна атака на Київ Засідання Радбезу ООН
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Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через масовану атаку РФ на Київ

Радбез ООН

З ініціативи України 1 серпня о 22.00 за київським часом розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на засідання Радбезу, яке транслює "Суспільне".

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що засідання проходитиме під пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України". Причина скликання – масований ракетно-дроновий удар по Києву та інших містах України, завданий Росією в ніч на 31 липня.

"Внаслідок атаки загинули щонайменше 31 мирний житель, серед них – 5 дітей. Ще 159 цивільних, включаючи 16 дітей, були поранені. Зруйновано житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, лікарні та заклади освіти", - нагадали у відомстві.

У МЗС додали, що "російський режим відкидає будь-які мирні ініціативи і прагне лише одного – затягнути війну, знищити Україну як незалежну державу та похитнути глобальну стабільність".

Під час засідання Україна закликатиме міжнародне співтовариство до:

  • чіткої та принципової позиції щодо засудження агресора;
  • підтримки повного, невідкладного та безумовного припинення вогню як першого кроку до всеохоплюючого, справедливого й сталого миру;
  • посилення спільного тиску на Росію для припинення її війни.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Станом на 1 серпня кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня, серед них 5 дітей. Ще 159 людей дістали поранення, з них – 16 діти.

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Автор: 

Київ (19982) обстріл (30157) Радбез ООН (880)


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та не РадБез вже, а БезРад. але питання такі все одно треба піднімати там щодня, після кожної буремної ночі! а в усіх залах встановити монітори та 24/7 демонструвати фото/відео того, як нелюди прагнуть "миру" Україні...
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01.08.2025 23:33 Відповісти
Ну, хоть скривляться, в Радбезі ООН, як не заплачуть!!
І так, з 2014 року, Радбезі ООН, показує усьому Світу, що він нікчемний, для припинення московської війни проти Мирної України!
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01.08.2025 23:54 Відповісти
И шо, китайжопые осудят, козломордые раскаяться?
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01.08.2025 23:58 Відповісти
Організація, в якій право вето має росія(і Китай), щось може прийняти проти росії? Рілі?
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02.08.2025 00:11 Відповісти
 
 