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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Засідання Радбезу ООН
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США в ООН про укладення мирної угоди до 8 серпня: Трамп пропонує Росії та Україні вихід із конфлікту

Радбез ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода у війні РФ проти України має бути укладена впродовж 10 днів, інакше Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.

Про це заявила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші на засіданні Ради Безпеки ООН 1 серпня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"29 липня президент Трамп чітко заявив, що мирна угода має бути укладена протягом 10 днів, інакше Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Президент Трамп пропонує як Росії, так і Україні вихід із цього конфлікту", - заявила дипломатка, закликавши сторони прийняти цей крок.

Також Ші нагадала, що минулого місяця Росія запустила понад 6400 безпілотників, що на 18% більше, ніж попередній "рекорд" у червні (5438 БПЛА) впродовж одного місяця. Представниця США наголосила, що подібні атаки мають припинитися.

"Перемога над лихами війни – найкраще як для російського, так і для українського народу. Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у цих зусиллях", - заявила Ші.

Нагадаємо, що з ініціативи України 1 серпня о 22.00 за київським часом розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ 31 липня.

Читайте також: Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через масовану атаку РФ на Київ

Автор: 

угода (700) США (23942) Радбез ООН (880) припинення вогню (311)


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Топ коментарі
+3
Класно американці поставили китайців на розтяжку - з одного боку вони виступають нібито за дипломатичне вирішення, тож нібито повинні проголосувати "За".

З іншого боку - якщо московія нездатна на домовленості про закінчення війни, тоді треба застосовувати інші методи... і Китай, який нібито за дипломатію, має проголосувати "Проти". Але тим сами він проголосує проти закінчення війни.

І як їм тепер голосувати?

А Америка в любому випадку або отримає схвалення Радбезу на різні методи впливу на свинособак, або ж покаже всьому світу, чого вартують китайски дефініції про начебто мир в Україні!
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02.08.2025 00:19 Відповісти
+2
Радбез ООН в черговий раз покаже свою повну нікчемність
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02.08.2025 00:29 Відповісти
+1
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02.08.2025 00:12 Відповісти
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02.08.2025 00:12 Відповісти
Радбез ООН в черговий раз покаже свою повну нікчемність
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02.08.2025 00:29 Відповісти
Умови Кацапії будуть незмінні. Основна - захоплені території визнати кацапськими, санкції зняти, і т.д.
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02.08.2025 00:13 Відповісти
Ну поменялись уже ) не хочет уже убирать Зелю ,уже вывод войск, а не обязательное признание территорий для остановки огня
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02.08.2025 00:18 Відповісти
Класно американці поставили китайців на розтяжку - з одного боку вони виступають нібито за дипломатичне вирішення, тож нібито повинні проголосувати "За".

З іншого боку - якщо московія нездатна на домовленості про закінчення війни, тоді треба застосовувати інші методи... і Китай, який нібито за дипломатію, має проголосувати "Проти". Але тим сами він проголосує проти закінчення війни.

І як їм тепер голосувати?

А Америка в любому випадку або отримає схвалення Радбезу на різні методи впливу на свинособак, або ж покаже всьому світу, чого вартують китайски дефініції про начебто мир в Україні!
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02.08.2025 00:19 Відповісти
Так Ван І вже все сказав прямим текстом - Китай не зацікавлений у програші Роісі.
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02.08.2025 00:26 Відповісти
Так домовленості не є програшем!
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02.08.2025 00:29 Відповісти
голосуй не голосуй, все одно получиш кацапське вето. тож Китаю навіть і паритись тут не треба. може проголосувати так, як американцям треба, проте це не матиме значення, бо тоді цапи накладуть вето. той Радбез мертвий, якщо у ньому сидить головний світовий тероризм і агресор. Реформувати давно його потрібно.
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02.08.2025 01:05 Відповісти
>> так і Україні...

І що ж це трумп такого пропонує Україні??

Поділився б вже. Люди мають право знати!
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02.08.2025 00:22 Відповісти
У старого апельсина знову загострення. Пуйло шелестить папочкою з компроматом на нього. Бо дєдушка любить дєтак.
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02.08.2025 00:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XmKoV08WMzg&t=2021s https://www.youtube.com/watch?v=XmKoV08WMzg&t=Журналістка розкрила СЕНСАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ про звʼязки Трампа з Москвою та багато несподіванок!

Дружина Сікорського , відома американська філософ, журналістка , дружина Сікорського .
Інтерв"ю майже повне текстове озвучує Роман безсмертний.
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02.08.2025 00:34 Відповісти
головна ідея щодо Трампа - людина позбавлена АБСОЛЮТНО ЛЮДЯНОЇ ЄМПАТІЇ будь до кого. У тому числі й до українського народу...
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02.08.2025 00:37 Відповісти
Как у русских. Может он русский?
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02.08.2025 00:49 Відповісти
‼️‼️‼️
повернути українцям землі
👉В Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C автохтонним населенням, найбільшою етнічною спільнотою на її території, корінними народами є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїмита https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кримчаки, які походять з території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму. Решта етносів в Україні є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 національними меншинами України, тобто є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 діаспорою народів, котрі мають свої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 етнічні батьківщини чи національні утворення за межами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України.

і Кубань у тому числі
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02.08.2025 00:52 Відповісти
не тіштесь. Не здивуюсь, якщо трамп таки психане 8 серпня... і введе санкції проти України. Не дарма він говорить про обидві країни, а не чітко називає рашку
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02.08.2025 00:52 Відповісти
Дєлаєм ставкі гаспада!
На кого введе санкції 8серпня дєда донік: на рашку, чи на Україну?
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02.08.2025 00:59 Відповісти
 
 