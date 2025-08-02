США в ООН про укладення мирної угоди до 8 серпня: Трамп пропонує Росії та Україні вихід із конфлікту
Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода у війні РФ проти України має бути укладена впродовж 10 днів, інакше Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.
Про це заявила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші на засіданні Ради Безпеки ООН 1 серпня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"29 липня президент Трамп чітко заявив, що мирна угода має бути укладена протягом 10 днів, інакше Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Президент Трамп пропонує як Росії, так і Україні вихід із цього конфлікту", - заявила дипломатка, закликавши сторони прийняти цей крок.
Також Ші нагадала, що минулого місяця Росія запустила понад 6400 безпілотників, що на 18% більше, ніж попередній "рекорд" у червні (5438 БПЛА) впродовж одного місяця. Представниця США наголосила, що подібні атаки мають припинитися.
"Перемога над лихами війни – найкраще як для російського, так і для українського народу. Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у цих зусиллях", - заявила Ші.
Нагадаємо, що з ініціативи України 1 серпня о 22.00 за київським часом розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ 31 липня.
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З іншого боку - якщо московія нездатна на домовленості про закінчення війни, тоді треба застосовувати інші методи... і Китай, який нібито за дипломатію, має проголосувати "Проти". Але тим сами він проголосує проти закінчення війни.
І як їм тепер голосувати?
А Америка в любому випадку або отримає схвалення Радбезу на різні методи впливу на свинособак, або ж покаже всьому світу, чого вартують китайски дефініції про начебто мир в Україні!
І що ж це трумп такого пропонує Україні??
Поділився б вже. Люди мають право знати!
Дружина Сікорського , відома американська філософ, журналістка , дружина Сікорського .
Інтерв"ю майже повне текстове озвучує Роман безсмертний.
повернути українцям землі
👉В Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C автохтонним населенням, найбільшою етнічною спільнотою на її території, корінними народами є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїмита https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кримчаки, які походять з території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму. Решта етносів в Україні є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 національними меншинами України, тобто є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 діаспорою народів, котрі мають свої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 етнічні батьківщини чи національні утворення за межами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України.
і Кубань у тому числі
На кого введе санкції 8серпня дєда донік: на рашку, чи на Україну?