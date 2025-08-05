РФ розглядає пропозицію Трампа про "повітряне перемир’я" з Україною без припинення війни - Bloomberg

Кремль розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати припинення повітряних ударів по Україні, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій –– навіть попри те, що Росія залишається рішучою продовжувати війну.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Офіційні особи визнають, що візит посланця США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня дає останню можливість для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими, заявили неназвані особи видання, обізнані з ситуацією.

Одним із можливих пропозицій, про які казав Трамп, може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет як "жест деескалації", за умови, що Україна також підпише мирну угоду, заявив один із співрозмовників.

"Проте російський диктатор Володимир Путін не погодиться на загальне припинення вогню в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними. Неясно, чи будь-яка пропозиція про стриманість включатиме умови, які фактично зроблять її неприйнятною для Києва та його союзників", - додає Bloomberg.

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Нагадаємо, напередодні Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

До цього Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.

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