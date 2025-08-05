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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Припинення ударів по енергооб’єктах
6 603 34

РФ розглядає пропозицію Трампа про "повітряне перемир’я" з Україною без припинення війни - Bloomberg

Росія може погодитися на повітряне перемир’я з Україною

Кремль розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати припинення повітряних ударів по Україні, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій –– навіть попри те, що Росія залишається рішучою продовжувати війну.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Офіційні особи визнають, що візит посланця США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня дає останню можливість для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими, заявили неназвані особи видання, обізнані з ситуацією.

Одним із можливих пропозицій, про які казав Трамп, може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет як "жест деескалації", за умови, що Україна також підпише мирну угоду, заявив один із співрозмовників. 

"Проте російський диктатор Володимир Путін не погодиться на загальне припинення вогню в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними. Неясно, чи будь-яка пропозиція про стриманість включатиме умови, які фактично зроблять її неприйнятною для Києва та його союзників", - додає Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США в ООН про укладення мирної угоди до 8 серпня: Трамп пропонує Росії та Україні вихід із конфлікту

Нагадаємо, напередодні Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

До цього Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.

Читайте також: Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін припинить вбивати людей в Україні, - Трамп

Автор: 

перемир’я (999) Трамп Дональд (6619) війна в Україні (5560) припинення вогню (314)


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Топ коментарі
+21
Останні кілька днів Україна знову почала бити по нпз - і кацапи вже згодні на повітряне перемир'я. Савпадєніє?
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05.08.2025 20:25 Відповісти
+9
Что у вас за страна такая? Министра иностранных дел - унылая лошадь, президент - *****, а теперь ещё и ишак. Прям бродячий цирк какой-то.
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05.08.2025 20:23 Відповісти
+7
яку має підписати мирну угоду? про здачу без боїв повністю Запорізької, Херсонської та Харківської області? і тільки тоді жест доброї волі від гвалтівника?...
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05.08.2025 20:09 Відповісти
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яку має підписати мирну угоду? про здачу без боїв повністю Запорізької, Херсонської та Харківської області? і тільки тоді жест доброї волі від гвалтівника?...
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05.08.2025 20:09 Відповісти
Что у вас за страна такая? Министра иностранных дел - унылая лошадь, президент - *****, а теперь ещё и ишак. Прям бродячий цирк какой-то.
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05.08.2025 20:23 Відповісти
та ото ж. умом не понять, аршином не измерить
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05.08.2025 20:42 Відповісти
*** за воротник
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05.08.2025 20:09 Відповісти
Ха ха Брата хкуйла Трампон рятує...щоб той Донецьку область встиг в цьому році окупувати...і щоб без санкцій
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05.08.2025 20:12 Відповісти
ТА НЕ БУДЕ ЦЬОГО. УЖЕ БУЛО. Через 2-3 дні рузкіе почнуть бити, потім "ето оні почалі" "ето не мі" "ето не нашіе дроні" ....і все
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05.08.2025 20:17 Відповісти
Останні кілька днів Україна знову почала бити по нпз - і кацапи вже згодні на повітряне перемир'я. Савпадєніє?
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05.08.2025 20:25 Відповісти
Не думаю🤣
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05.08.2025 21:25 Відповісти
https://t.me/atesh_ua/7598

Жители Донецкой и Луганской области

Присоединяйтесь к «АТЕШ» - вместе мы приблизим день, когда оккупанты уйдут навсегда. Ваше участие важно как никогда.

📩 Пишите координатору: @ruslan_atesh_ua
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05.08.2025 20:27 Відповісти
Фізіономія ***** нагадує члєніна 1923 р.
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05.08.2025 20:27 Відповісти
Так він правнук його тож недивно
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05.08.2025 20:29 Відповісти
куйло, внук німецького фюрера .
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05.08.2025 21:07 Відповісти
..здається Трамп пропонує повністю припинити вогонь, рашисти як завжди щось видумують!
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05.08.2025 20:33 Відповісти
Ага, щас, кацапы пусть ****** сами себя...
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05.08.2025 20:34 Відповісти
Балачки
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05.08.2025 20:37 Відповісти
это как по вайберу забеременеть
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05.08.2025 20:39 Відповісти
Якщо припинити атакувати безпілотниками , вони завалять нас мʼясом. Тільки безпілотниками й вигрібаємо. Пуйло знає, що йому найбільше дошкуляє.
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05.08.2025 20:44 Відповісти
З сараною треба боротися будь-якими методами. А ні - українській нації гаплик...
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05.08.2025 20:55 Відповісти
Трамп хвалиться що зупиняє війни, він ніколи не хвалиться що зупиняє повітряні атаки. Тому не думаю що він схаває оце лайно.
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05.08.2025 20:59 Відповісти
Перекладаємо новину на зрозуміло мову: удари ЗСУ/СБУ/ГУР дальніми дронами по РЛС, аеродромах, НПЗ, заводам, залізниці, підстанціям стали настільки дошкульні і дієві, що ***** ладне "піти на поступки Д.Трампу".
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05.08.2025 21:11 Відповісти
Ніколи не вірте кацапу, бо він завжди бреше.
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05.08.2025 21:12 Відповісти
Тобто війна на землі буде продовжуватись, орки будуть продовжувати лізти, тільки Україна не зможе знищувати рашистські НПЗ і авіацію, а також використовувати дрони, за це Тампон ще й санкції не введе проти рашистів? Це просто якийсь пздц. А може просто зв'язати українським солдатам руки і затулити очі?
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05.08.2025 21:20 Відповісти
Опять полупокер пытается выдумать что-то для отсрочки санкций 🤣 у трампона такими темпами точно терпение лопнет и полетят не только дроны по нпз а и томагавки по кремлю🤣😂
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05.08.2025 21:24 Відповісти
Эт чё?Дурень думкой богатие?!Да аакаеже эта ваша путинская заливная рыбы прекрастно ВКУСНАЯ!!!
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05.08.2025 21:25 Відповісти
Роіся це розглядає, бо війна стає для неї занадто дорогою, обстріли шахедами та ракетами дуже масовані, але разом з тим дуже дорогі, вони планували цими обстрілами посіяти паніку та зневіру серед населення за чеченським варіантом, але Україна дуже велика країна, тому переважна населення навіть не відчуває на собі ці обстріли, просто немає у раісі сил, щоб кожне село в країні обстрілювати, якби були, то давно б це робили, тому у кремля хочуть всі ресурси пустити на пробиття фронту.
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05.08.2025 21:37 Відповісти
Извините поРаша!ей писздецкий пришол уже конецДлинный повремени!!!
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05.08.2025 21:39 Відповісти
Розкажеш жителю будь-якого лівобережного міста включно з Києвом про те як вони не відчувають атак шахедами.
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05.08.2025 22:02 Відповісти
тобто ми повинні перестати застосовувати те єдине, в чому можемо мати перевагу - дрони, - бо людей і техніки у нас як заздалегідьвідомо менше?
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05.08.2025 21:44 Відповісти
Безумовне припинення вогню по фактичній лінії зіткнення.
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05.08.2025 21:57 Відповісти
Коротше, диванні воїни вже вирішили що повітряне перемир'я їм не потрібне, адже Україна потужно перемагає в повітрі бо декілька дринчаків красиво підірвали пару російських резервуарів з паливом.
А те що з іншої сторони кожного дня прилітають ракети і сотні шахедів - то, звичайно, дрібниці, як 32 загиблих в одному Києві лише за одну атаку минулого тижня.
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05.08.2025 22:00 Відповісти
Американський рюрік в своєму репертуарі.
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05.08.2025 22:00 Відповісти
 
 