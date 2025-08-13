Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди, - Стармер
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні в другій половині дня прем'єр-міністр взяв участь у телефонній розмові з лідерами США, України, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії, НАТО та Європейського Союзу. Усі лідери погодилися, що цей тиждень є важливим для майбутнього України. Вони подякували президенту Трампу за його зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з метою досягнення перемир'я та припинення кровопролиття", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на офіційному вебсайті уряду Великої Британії.
Як повідомляється, прем'єр-міністр заявив, що підтримка Великою Британією України є непохитною.
"Прем'єр-міністр чітко заявив, що наша підтримка України є непохитною – міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди. Європа готова підтримати це і продовжуватиме співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським задля справедливого та тривалого миру в Україні", - йдеться у заяві.
