УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9114 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна
428 12

Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди, - Стармер

Стармер Кір

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні в другій половині дня прем'єр-міністр взяв участь у телефонній розмові з лідерами США, України, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії, НАТО та Європейського Союзу. Усі лідери погодилися, що цей тиждень є важливим для майбутнього України. Вони подякували президенту Трампу за його зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з метою досягнення перемир'я та припинення кровопролиття", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на офіційному вебсайті уряду Великої Британії.

Як повідомляється, прем'єр-міністр заявив, що підтримка Великою Британією України є непохитною.

"Прем'єр-міністр чітко заявив, що наша підтримка України є непохитною – міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди. Європа готова підтримати це і продовжуватиме співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським задля справедливого та тривалого миру в Україні", - йдеться у заяві.

Також читайте: Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Автор: 

Велика Британія (5735) переговори з Росією (1386) Стармер Кір (247) гарантії безпеки (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Звичайно! Ще один Будапеський Меморандум. Дуже ефективна рiч!
показати весь коментар
13.08.2025 19:02 Відповісти
+1
Мабуть, папірців нам надасте багато і красивих. На кшталт Будапештського.
показати весь коментар
13.08.2025 18:49 Відповісти
+1
це натяк, на відновлення ядерної зброї?
показати весь коментар
13.08.2025 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть, папірців нам надасте багато і красивих. На кшталт Будапештського.
показати весь коментар
13.08.2025 18:49 Відповісти
будапештський нічому не навчив. зе!шобло при одноголосній підтримці віддало всі копалини.
тепер віддамо родючі чорноземи і можна розходитись.
показати весь коментар
13.08.2025 18:52 Відповісти
це натяк, на відновлення ядерної зброї?
показати весь коментар
13.08.2025 18:51 Відповісти
Гарантії будуть якшо Європа і США впишуться за Україну
показати весь коментар
13.08.2025 18:51 Відповісти
Так. І прямо зараз. Щоб бути пов'язаними кров'ю. Це не жарт. Бо без участі у війні та без загиблих у ній вони не будуть відчувати відповідальності.
показати весь коментар
13.08.2025 18:57 Відповісти
Хтось би ще пояснив що таке надійні гарантії.. А то вже є сумніви щодо надійності славнозвісної 5 статті НАТО.
показати весь коментар
13.08.2025 18:52 Відповісти
Найти... Где? Вы так боитесь за свое благополучие и эскалацию, что еда ли кто то захочет посылать свои войска в случае очередного нападения, как это сейчас делает С. Корея (вот это я понимаю союзник), поэтому единственный вариант, надо завалить Украину современным вооружением и помочь сформировать профессиональную армию, ну и в довесок пообещать более сильные санкции.
показати весь коментар
13.08.2025 18:56 Відповісти
Премьер-министр четко заявил, что наша поддержка Украины является непоколебимой - международные границы не могут быть изменены силой, и Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения.

Решительное импотентное бла-бла-бла. Границы уже изменили и ваше блеяние про "юридически не признаем" Вова Путин на #ую вертел. Вместо того, чтобы вооружить Украину, клянчите перемирие и задабриваете Путю постепенным снятием санкций. Вроде он при этом будет постепенно выходить из Украины. Сборище импотентов.
показати весь коментар
13.08.2025 19:01 Відповісти
Звичайно! Ще один Будапеський Меморандум. Дуже ефективна рiч!
показати весь коментар
13.08.2025 19:02 Відповісти
А як же якийсь там договір з Британією на 100 років? Чи то не рахується?
показати весь коментар
13.08.2025 19:15 Відповісти
 
 