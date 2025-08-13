Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности в рамках любого соглашения, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня во второй половине дня премьер-министр принял участие в телефонном разговоре с лидерами США, Украины, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, НАТО и Европейского Союза. Все лидеры согласились, что эта неделя является важной для будущего Украины. Они поблагодарили президента Трампа за его усилия, направленные на то, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с целью достижения перемирия и прекращения кровопролития", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном веб-сайте правительства Великобритании.

Как сообщается, премьер-министр заявил, что поддержка Великобританией Украины является непоколебимой.

"Премьер-министр четко заявил, что наша поддержка Украины является непоколебимой - международные границы не могут быть изменены силой, и Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения. Европа готова поддержать это и будет продолжать сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским для справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в заявлении.

