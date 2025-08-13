РУС
Переговоры Трампа и Путина
Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности в рамках любого соглашения, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня во второй половине дня премьер-министр принял участие в телефонном разговоре с лидерами США, Украины, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, НАТО и Европейского Союза. Все лидеры согласились, что эта неделя является важной для будущего Украины. Они поблагодарили президента Трампа за его усилия, направленные на то, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с целью достижения перемирия и прекращения кровопролития", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном веб-сайте правительства Великобритании.

Как сообщается, премьер-министр заявил, что поддержка Великобританией Украины является непоколебимой.

"Премьер-министр четко заявил, что наша поддержка Украины является непоколебимой - международные границы не могут быть изменены силой, и Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения. Европа готова поддержать это и будет продолжать сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским для справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в заявлении.

Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

Великобритания (5087) переговоры с Россией (1268) Стармер Кир (244) гарантии безопасности (143)
+2
Хтось би ще пояснив що таке надійні гарантії.. А то вже є сумніви щодо надійності славнозвісної 5 статті НАТО.
13.08.2025 18:52 Ответить
+2
будапештський нічому не навчив. зе!шобло при одноголосній підтримці віддало всі копалини.
тепер віддамо родючі чорноземи і можна розходитись.
13.08.2025 18:52 Ответить
+2
Звичайно! Ще один Будапеський Меморандум. Дуже ефективна рiч!
13.08.2025 19:02 Ответить
Мабуть, папірців нам надасте багато і красивих. На кшталт Будапештського.
13.08.2025 18:49 Ответить
13.08.2025 18:52 Ответить
це натяк, на відновлення ядерної зброї?
13.08.2025 18:51 Ответить
Гарантії будуть якшо Європа і США впишуться за Україну
13.08.2025 18:51 Ответить
Так. І прямо зараз. Щоб бути пов'язаними кров'ю. Це не жарт. Бо без участі у війні та без загиблих у ній вони не будуть відчувати відповідальності.
13.08.2025 18:57 Ответить
13.08.2025 18:52 Ответить
Найти... Где? Вы так боитесь за свое благополучие и эскалацию, что еда ли кто то захочет посылать свои войска в случае очередного нападения, как это сейчас делает С. Корея (вот это я понимаю союзник), поэтому единственный вариант, надо завалить Украину современным вооружением и помочь сформировать профессиональную армию, ну и в довесок пообещать более сильные санкции.
13.08.2025 18:56 Ответить
Премьер-министр четко заявил, что наша поддержка Украины является непоколебимой - международные границы не могут быть изменены силой, и Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения.

Решительное импотентное бла-бла-бла. Границы уже изменили и ваше блеяние про "юридически не признаем" Вова Путин на #ую вертел. Вместо того, чтобы вооружить Украину, клянчите перемирие и задабриваете Путю постепенным снятием санкций. Вроде он при этом будет постепенно выходить из Украины. Сборище импотентов.
13.08.2025 19:01 Ответить
Звичайно! Ще один Будапеський Меморандум. Дуже ефективна рiч!
13.08.2025 19:02 Ответить
А як же якийсь там договір з Британією на 100 років? Чи то не рахується?
13.08.2025 19:15 Ответить
А до цього які Україна мала угоди.
13.08.2025 20:53 Ответить
 
 