Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но за пределами НАТО. Они разочаруют сторонников страны, - Politico
Президент США Дональд Трамп согласен предоставить определенные гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Все три собеседника - европейский дипломат, британский чиновник и человек, информированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду, - сказали одну и ту же информацию.
По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.
Однако, как уточнил источник, знакомый с разговором, Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.
В то же время президент США не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности. Он лишь обсудил более широкую концепцию.
Согласно словам британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.
Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных непосредственно Украине, хоть и продадут оружие в Европу для использования Украиной.
Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", - пишет Politico.
Однако не совсем понятно, такой вывод делает редакция или это сказали источники.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов принимать в этом участие
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бред сумашедшего.
Україна одна проти орди.
""... Сколько всего помощи получила Украина.
Согласно исследованию https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-after-3-years-of-war-aid-flows-remain-low-but-steady-shift-towards-weapons-procurement/ Кильского института, Украина в течение трех лет полномасштабного вторжения получила около 267 миллиардов евро помощи - примерно 80 млрд евро в год. Эту сумму по приблизительным расчетам можно распределить так:
130 миллиардов евро (49%) были выделены на военную помощь;
118 миллиардов евро (44%) на финансовую поддержку;
19 миллиардов евро (7%) на гуманитарную помощь. ...""
https://novyny.live/ru/vijskova-ekonomika/skilki-finansovoyi-dopomogi-dali-********-z-pochatku-velikoyi-viini-235469.html
Часть - гранты, часть кредиты под минимальные проценты на 10-40 лет, и я глубоко сомневаюсь, что они будут требовать выплаты процентов - так, инфо для местечковых избирателей-налогоплатильщиков. Можешь и оригинал посмотреть (с переводчиком)
https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-after-3-years-of-war-aid-flows-remain-low-but-steady-shift-towards-weapons-procurement/
Ukraine support after 3 years of war: Aid flows remain low but steady - Shift towards weapons procurement 14.02.2025 Куча всего(и графики)
Для дібілів пояснюю - виділяти кошти чи зброю - це ще не воювати. Україна стоїть одна.
Залишити Україну наодинці проти агресора.
то враховували і такі фактори, як розумова працездатність
швидкість мислення, пам"ять
адаптація до нового
І *****, і руде ***** перевищили перебування
на роботі на 12 років!
І це ж не якісь пересічні вчителі, журналісти, лікарі
ВОНИ КЕРУЮТЬ КРАЇНАМИ, при цьому рішення, які вони приймають
МАЮТЬ ВАГОМИЙ ВПЛИВ на світ.
Вони що, позбавлені хірургічними методами хвороб старості,
себто, маразму, деменції, хореї Гентінгтона,склерозу, Альцгеймера
ЦЕ ВСЕСВІТНІЙ ЗЛОЧИН-тримати старі пердла при такій владі
і чому ми повинні на цю стару гидоту щодня дивитись
ще й слухати, що вони мнякають, кончені розумово?
будь-яка людина після 70 має
вже хвороби старості
і обіймати важливу відповідальну посаду
просто заборонено
Тоді б не було такого поняття, як пенсія,
якби всі до смерті могли нормально працювати
фізична активність зменшується, а
розумова порушується
Є винятки, але як ми бачимо, вони не стосуються
цих двох старих пердунів
99% не пам"ятають, де окуляри поклали
і з ким вчора бачились.
якщо зеленський дурний,
то не треба було його вибирати
а якщо вибрали більшість, то це демократія
закрий рота і не гунди.
Я хочу націоналістів до влади,
а їх взагалі ніхто не обирає. то що
мені вавкати щоразу проти того, що є?
Хороший ответ Alexander Berezansky""Ну, он у нас маладой зєльоний вєсьолий і находчівий "" Почитай о возрасте власти в Китае, особенно в конце 80х, начале 90. (Мне нравится ДЕН СЯО ПИН ) "
"""... https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 22 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1904, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BD%D1%8C Гуанъань, провинция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C Сычуань, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD Империя Цин - https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 19 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1997, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B китайский государственный, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политический и партийный деятель. Председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Центрального военного совета (1983-1990), председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F ВКНПК совета Китая (1978-1983). Стал инициатором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 экономических реформ в Китае и сделал страну частью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA мирового рынка. Никогда не занимал пост руководителя страны, но был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Представитель политиков старшего китайского поколения, являлся членом «восьмёрки бессмертных», в которую входили наиболее авторитетные ветераны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 китайской революции. Унаследовав потрёпанный и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE фактически находившийся в состоянии необъявленной гражданской войны Китай после «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 культурной революции», Дэн стал ядром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 второго поколения китайских руководителей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Министр финансов КНР (1953-1954). ...""
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
Все буде непередбачувано , а надія лиш на одне -стримування виплесків його маразму на фоні надії на нього самих респів , його рейтинг серед виборців + забаганки самого уйбка хйла ...
- відрізати сухопутне сполучення між Польщею в країнами Балтії з подальшою окупацією останніх, якщо ...
- випробування НАТО на 5 статтю Статуту пройде успішно і ніхто нічого, крім тупотіння ніжками, не запровадить.
Очень правильно. Меня удивляет кацапская повернутость на вступление Украины в НАТО и присутствие ее войск на нашей территории у некоторых местечковых "писателей"
Це називається "Фінляндизація України", по суті м'яке здавання у лоно рахи (навіщо їм буде Західна зброя, якщо вони будуть під черевом засрахи) 😡...
Тільки денонсація договору про нерозповсюдження Я.З., Відновлення Ядерного Статусу ☢️ (за порушення гарантами Будапештського меморандуму), власна розробка гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності, якщо не хочемо зникнути з мапи Світу до кінця 2030-40 років ‼️
🇺🇦 💙💛
Тупое выражение. Финляндия : "Поговорка "Ласкаве телятко дві матки ссе" означає, що ласка, доброта та поступливість часто відкривають більше можливостей, ніж агресія. Вона вказує на те, що добрі манери та вміння знаходити спільну мову з іншими можуть принести більше користі, ніж грубість. Іншими словами, ласкаве ставлення може приваблювати більше "вигод" И что ? Финляндия - член НАТО - и так далее, и тому подобное ...
якось занадто широкий діапазон ! треба бути реалістичнішим ! хоч тривалого перемир'я досягти, без підписання мирного договору (як в Кореї з китаєм, чи в Японії з росією) - а "остаточні речі" треба приймати разом з Європою, а не одноосібно
ну і РБК, це той же самий яндекс чи вконтакті, їм довіряти наївно
"Ти бєрі, бєрі сєбє - я єщьо напєчатаю" (Попандопало, "Весілля в Малинівці")
Это всего лишь записка, ни к чему никого необязывающая
""В чем смысл меморандума?
Меморандумы о взаимопонимании обычно используются для документирования текущих намерений и целей сторон, создания рамок сотрудничества, которые могут привести к заключению обязывающего договора, содействия четкой и прозрачной коммуникации и документирования нефинансового сотрудничества. ... Таким образом, меморандум - более гибкий документ, в то время как договор - более формальный и обязательный к исполнению ... ""
Українці - це гарантії безпеки кордонів ната!!!!!!!!!!!!!
НЕ Зеленський, не стефанчук, не єрмак!!!!!!!!!!!!!!!
Тільки українці, якими хочуть наглосакси прикриватися далі!!!!!!!!!!!!!?!
Навіщо українцям далі гинути за інтереси трампа, якому через рік оголосять імпічмент??????????????????!!!!
Ваши бы слова да Богу в уши