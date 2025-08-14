РУС
8 925 82

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но за пределами НАТО. Они разочаруют сторонников страны, - Politico

Гарантии безопасности от Трампа

Президент США Дональд Трамп согласен предоставить определенные гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Все три собеседника - европейский дипломат, британский чиновник и человек, информированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду, - сказали одну и ту же информацию.

По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник, знакомый с разговором, Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности в рамках любого соглашения, - Стармер

В то же время президент США не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности. Он лишь обсудил более широкую концепцию.

Согласно словам британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.

Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных непосредственно Украине, хоть и продадут оружие в Европу для использования Украиной.

Читайте: Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", - пишет Politico.

Однако не совсем понятно, такой вывод делает редакция или это сказали источники.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов принимать в этом участие

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Автор: 

Топ комментарии
+37
Які гарантії??????? Воно не пам'ятає що годину назад говорило...
14.08.2025 06:55 Ответить
+35
Слухати трампа - все одно що слухати відосіки Зелідора.
Бред сумашедшего.
14.08.2025 06:54 Ответить
+35
Хтось ще має довіру до гарантій сша? Тіх сща шо гарантували територіальну цілісність України в обмін на здачу Параші 3 ядерного потенціалу у світі і підтерлись власним підписом на цьіх гарантіях. Причому сша ЗАОЩАДИЛИ сотні мільярдів доларів на цьому.
14.08.2025 06:57 Ответить
Слухати трампа - все одно що слухати відосіки Зелідора.
Бред сумашедшего.
14.08.2025 06:54 Ответить
Якщо США нарешті запропонують Україні бути нашим позаблоковим союзником і ми по дурості (через наполягання вступу до НАТО) не відмовимося, то вони мусять нам допомагати як Ізраїлю - там такий же договір.
14.08.2025 08:38 Ответить
Україна, не Ізраїль. хоча євреї рулять.
14.08.2025 08:41 Ответить
Орки вже добре зрозуміли - ніхто у війну з ними не вступить, не залежно що там буде підписано.
Україна одна проти орди.
14.08.2025 08:45 Ответить
Не оправдывай свое погонялово. "Україна одна проти орди". Найди (можно и на цензоре) сколько вооружения было поставлено с марта 2022 года.
""... Сколько всего помощи получила Украина.
Согласно исследованию https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-after-3-years-of-war-aid-flows-remain-low-but-steady-shift-towards-weapons-procurement/ Кильского института, Украина в течение трех лет полномасштабного вторжения получила около 267 миллиардов евро помощи - примерно 80 млрд евро в год. Эту сумму по приблизительным расчетам можно распределить так:
130 миллиардов евро (49%) были выделены на военную помощь;
118 миллиардов евро (44%) на финансовую поддержку;
19 миллиардов евро (7%) на гуманитарную помощь. ...""
https://novyny.live/ru/vijskova-ekonomika/skilki-finansovoyi-dopomogi-dali-********-z-pochatku-velikoyi-viini-235469.html
Часть - гранты, часть кредиты под минимальные проценты на 10-40 лет, и я глубоко сомневаюсь, что они будут требовать выплаты процентов - так, инфо для местечковых избирателей-налогоплатильщиков. Можешь и оригинал посмотреть (с переводчиком)
https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-after-3-years-of-war-aid-flows-remain-low-but-steady-shift-towards-weapons-procurement/
Ukraine support after 3 years of war: Aid flows remain low but steady - Shift towards weapons procurement 14.02.2025 Куча всего(и графики)
14.08.2025 10:46 Ответить
Нахера ти все це перераховуєш? Я ж написав - ніхто у війну з ними не вступить.
Для дібілів пояснюю - виділяти кошти чи зброю - це ще не воювати. Україна стоїть одна.
показать весь комментарий
14.08.2025 12:12 Ответить
епштейн працював на моссад, тому той має компромату на ПЕДОФІЛІВ у владі сша більше ніж достатньо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.08.2025 10:45 Ответить
Які гарантії??????? Воно не пам'ятає що годину назад говорило...
14.08.2025 06:55 Ответить
Якраз зараз найкращий момент добити кацапську гадину,трошки дотиснути,і все.Так ні,жаліють нечисть,не розуміють що ця гидота і їх пожре
14.08.2025 06:57 Ответить
Додік прекрасного друга Вальодю добивати не буде Він вже допомогає другу.
14.08.2025 06:58 Ответить
І Байден подібно діяв,і не тільки.Американці по дурному якось поводяться в кацапському питанні
14.08.2025 07:06 Ответить
бо тут на першому місці у цих відносинах не справедливість і Міжнародне право, а кількість ядерних боєголовок у цих країн. це ж очевидно. Не будуть американці воювати з кацапнею. тим більше напряму.
14.08.2025 08:53 Ответить
Хтось ще має довіру до гарантій сша? Тіх сща шо гарантували територіальну цілісність України в обмін на здачу Параші 3 ядерного потенціалу у світі і підтерлись власним підписом на цьіх гарантіях. Причому сша ЗАОЩАДИЛИ сотні мільярдів доларів на цьому.
14.08.2025 06:57 Ответить
кацап добрый шмель
14.08.2025 09:09 Ответить
Пусті слова. Це ті "гарантії" від брехуна "краснова" яки якраз потрібні *****.
Залишити Україну наодинці проти агресора.
14.08.2025 06:59 Ответить
Тоді "обмін територіями" нехай проводить за межами України.
14.08.2025 07:01 Ответить
Вони нам наші території, в ми ху....лу Аляску
14.08.2025 07:37 Ответить
шо то типу Будапештського меморандуму
14.08.2025 07:02 Ответить
Цей дід скоро розсиплеться. Які гарантії? І по всьому видно що він обома руками за Владіміра, виконує, все що тому треба.
14.08.2025 07:03 Ответить
Гарантії через 20 днів подивитися що буде далі? Балачки трампона-"білий шум".
14.08.2025 07:04 Ответить
ВСЕ КРІМ ЯЗ І АК - туалетний папір. Доведено - всіма в тому числі США
14.08.2025 07:05 Ответить
а шо в нього краватка така довга аж до яйців дістає
14.08.2025 07:06 Ответить
краватка має закривати пряжку ременя
14.08.2025 07:24 Ответить
но не яйця
14.08.2025 07:26 Ответить
У трампона немає яєць.
14.08.2025 08:21 Ответить
Америка Трампа хочет умыть руки. Европейские пустые балаболы постыдно вцепились в кальсоны Трампа, только бы не брать ответственность и денежные затраты на себя.
14.08.2025 07:09 Ответить
Цьому вірити, все одно що голою задницею сідати на мурашник.
14.08.2025 07:11 Ответить
угоду про рідкоземельні метали засунути трампу в дупу разом з гарантіями .
14.08.2025 07:14 Ответить
Бажаю Трамбону, разом із ***** звісно, потрапити на концерт Кабздона
14.08.2025 07:22 Ответить
Коли розраховували вік вихода на пенсію ,
то враховували і такі фактори, як розумова працездатність
швидкість мислення, пам"ять
адаптація до нового
І *****, і руде ***** перевищили перебування
на роботі на 12 років!
І це ж не якісь пересічні вчителі, журналісти, лікарі
ВОНИ КЕРУЮТЬ КРАЇНАМИ, при цьому рішення, які вони приймають
МАЮТЬ ВАГОМИЙ ВПЛИВ на світ.
Вони що, позбавлені хірургічними методами хвороб старості,
себто, маразму, деменції, хореї Гентінгтона,склерозу, Альцгеймера
ЦЕ ВСЕСВІТНІЙ ЗЛОЧИН-тримати старі пердла при такій владі
і чому ми повинні на цю стару гидоту щодня дивитись
ще й слухати, що вони мнякають, кончені розумово?
14.08.2025 07:23 Ответить
Ну, он у нас маладой зєльоний вєсьолий і находчівий, але ж 3,14здабол ще гірший, ніж ті двоє. Справа не у віці, а в людині
14.08.2025 07:47 Ответить
14.08.2025 07:47 Ответить
будь-яка людина після 70 має
вже хвороби старості
і обіймати важливу відповідальну посаду
просто заборонено
Тоді б не було такого поняття, як пенсія,
якби всі до смерті могли нормально працювати
фізична активність зменшується, а
розумова порушується
Є винятки, але як ми бачимо, вони не стосуються
цих двох старих пердунів
99% не пам"ятають, де окуляри поклали
і з ким вчора бачились.
якщо зеленський дурний,
то не треба було його вибирати
а якщо вибрали більшість, то це демократія
закрий рота і не гунди.
Я хочу націоналістів до влади,
а їх взагалі ніхто не обирає. то що
мені вавкати щоразу проти того, що є?
14.08.2025 08:11 Ответить
Такий сценарій сша готували навіть не в 2014, а в 90-х!!!!!!!!!!!!!! Використовувати українців для послаблення ка*апії!!!!!! За результатами вже отримали Сирію, Вірменію!!! Наступним є Іран.
14.08.2025 10:39 Ответить
Обычная точка зрения паРАШИ - глупая Украина, которую пользует коварный Запад и США.
14.08.2025 11:19 Ответить
""ще раз повторюю, будь-яка людина після 70 має вже хвороби старості і обіймати важливу відповідальну посаду просто заборонено"
Хороший ответ Alexander Berezansky""Ну, он у нас маладой зєльоний вєсьолий і находчівий "" Почитай о возрасте власти в Китае, особенно в конце 80х, начале 90. (Мне нравится ДЕН СЯО ПИН ) "
"""... https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 22 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1904, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BD%D1%8C Гуанъань, провинция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C Сычуань, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD Империя Цин - https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 19 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1997, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD Пекин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B китайский государственный, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политический и партийный деятель. Председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Центрального военного совета (1983-1990), председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F ВКНПК совета Китая (1978-1983). Стал инициатором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 экономических реформ в Китае и сделал страну частью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA мирового рынка. Никогда не занимал пост руководителя страны, но был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х годов. Представитель политиков старшего китайского поколения, являлся членом «восьмёрки бессмертных», в которую входили наиболее авторитетные ветераны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 китайской революции. Унаследовав потрёпанный и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE фактически находившийся в состоянии необъявленной гражданской войны Китай после «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 культурной революции», Дэн стал ядром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 второго поколения китайских руководителей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Министр финансов КНР (1953-1954). ...""
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
14.08.2025 11:34 Ответить
ще один "меморандум"?
14.08.2025 07:33 Ответить
Раніше на Алясці стільки хороших мисливців було. Голови різних мудаків колекціонували, цікаво ще залишилися. А тут ще і купа валіз вищої якості на додаток
14.08.2025 07:34 Ответить
Які гарантії, такий і пісділ. А взагалі найкращі гарантії під саркофагом ЧАЕС.
14.08.2025 07:35 Ответить
Зараз ,найкращим поштовхом для просування гарантій безпеки,була б масована атака по валдайській резиденції)
14.08.2025 07:44 Ответить
Я впененна, жодна ні Урсула, ні фондер, ні Ляйен, а також усі інші учасники саміту 13 серпня на відео зв"яку з Трампом самі не покладаються на домовленності та його обіцянки. Їхні заяви про гарні перемовини й надії на США - то лиш намагання підсолодити Доні .
Все буде непередбачувано , а надія лиш на одне -стримування виплесків його маразму на фоні надії на нього самих респів , його рейтинг серед виборців + забаганки самого уйбка хйла ...
14.08.2025 07:51 Ответить
Тут надає - тут ненадає - хочу дам - хочу не дам - Трамп
14.08.2025 07:55 Ответить
Якщо такі гарантії безпеки як з Ізраїлем - то це непогано, але як на мене, то ми маємо не відмовлятися від ступу в НАТО, бо НАТО - то наше єдине спасіння, на НАТО кацапи ніколи не нападуть.
14.08.2025 07:55 Ответить
Не факт! Зараз дуже багато розмов про Сувальський коридор (сухопутний коридор з білорусі до калініграда). раша може там провести сво, яке переслідує дві цілі:
- відрізати сухопутне сполучення між Польщею в країнами Балтії з подальшою окупацією останніх, якщо ...
- випробування НАТО на 5 статтю Статуту пройде успішно і ніхто нічого, крім тупотіння ніжками, не запровадить.
14.08.2025 09:24 Ответить
"Багато розмов" і це кінець цитати. Для того, щоб застосувати ст.5 і віська НАТО потрібні дії, а не розмови. Параша звикла всіх залякувати, хай попробують "пробити" той коридор. Вони беруть країни Балтії і поляків на понти, нічого вони робити не будуть, вони з Україною не можуть впоратися вжзе 11 років, а то ще влізуть до країн ЄС. Азербайджан і Вірменія послали їх подалі і заключили мир і кацапи навіть не рипнулися.
14.08.2025 10:18 Ответить
ка*апи не рипнулися, ТОМУ що ослаблені українцями!!!!!!
14.08.2025 10:34 Ответить
"Для того, щоб застосувати ст.5 і віська НАТО потрібні дії, а не розмови. Параша звикла всіх залякувати, хай попробують "пробити" той коридор."
Очень правильно. Меня удивляет кацапская повернутость на вступление Украины в НАТО и присутствие ее войск на нашей территории у некоторых местечковых "писателей"
14.08.2025 11:16 Ответить
Знову марення !
14.08.2025 07:55 Ответить
Це х*йовий цирк з несмішним клоуном...
14.08.2025 08:05 Ответить
Раніше повідомлялося, що Україна вже має "залізні" гарантії від 5 грудня 94-го року, підписані у тому числі президентом США; пуйло якраз зараз ними дупу підтирає.
14.08.2025 08:15 Ответить
"Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії".

Це називається "Фінляндизація України", по суті м'яке здавання у лоно рахи (навіщо їм буде Західна зброя, якщо вони будуть під черевом засрахи) 😡...

Тільки денонсація договору про нерозповсюдження Я.З., Відновлення Ядерного Статусу ☢️ (за порушення гарантами Будапештського меморандуму), власна розробка гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності, якщо не хочемо зникнути з мапи Світу до кінця 2030-40 років ‼️
🇺🇦 💙💛
14.08.2025 08:16 Ответить
І робити все тихенько, як євреї роблять: у нас ядерної зброї немає, але, єслі шо, можемо іпануть. А не кричать в вечірніх відосіках: літаки летять, всіх бамбіть будєм.
14.08.2025 09:14 Ответить
"Це називається "Фінляндизація України", по суті м'яке здавання у лоно рахи (навіщо їм буде Західна зброя, якщо вони будуть під черевом засрахи)"
Тупое выражение. Финляндия : "Поговорка "Ласкаве телятко дві матки ссе" означає, що ласка, доброта та поступливість часто відкривають більше можливостей, ніж агресія. Вона вказує на те, що добрі манери та вміння знаходити спільну мову з іншими можуть принести більше користі, ніж грубість. Іншими словами, ласкаве ставлення може приваблювати більше "вигод" И что ? Финляндия - член НАТО - и так далее, и тому подобное ...
14.08.2025 11:45 Ответить
Гарантії без гарантії
14.08.2025 08:22 Ответить
Тут треба мем з Кучмою. Ппц
14.08.2025 08:23 Ответить
Нам не зрозуміти глибину його глибин .
14.08.2025 08:26 Ответить
діапазон прийняття рішення : від пробної зустрічі "подивимось як піде" - "до остаточного миру але без вступу в НАТО"

якось занадто широкий діапазон ! треба бути реалістичнішим ! хоч тривалого перемир'я досягти, без підписання мирного договору (як в Кореї з китаєм, чи в Японії з росією) - а "остаточні речі" треба приймати разом з Європою, а не одноосібно

ну і РБК, це той же самий яндекс чи вконтакті, їм довіряти наївно
14.08.2025 08:31 Ответить
Чесно-пречесно?
14.08.2025 08:36 Ответить
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. ЦЕ НЕ ГАРАНТІЇ США.А ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ .ЯКЕ МАЄ НА МЕТІ МАЙБУТНЮ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ РАШИСТОМ.
14.08.2025 08:44 Ответить
Гарантії сша не варті навіть паперу на якому вони написані , ними навіть підтертися незручно, вони кинули всіх.Це такі ж самі гандони як і кацапи.
14.08.2025 09:04 Ответить
Тлумачити сказане Трампом - все одно, що тлумачити сни, повна невизначеність.
14.08.2025 09:06 Ответить
Фундаментальний закон невизначеності квантової фізики. І нікуди від цього не дінешся.
14.08.2025 09:09 Ответить
Про гарантії 1994 року, підписані президентом США Б.Клінтоном - забули. Ну да, то ж демократ підписував. Та й Америка не була тоді MAGA.
"Ти бєрі, бєрі сєбє - я єщьо напєчатаю" (Попандопало, "Весілля в Малинівці")
14.08.2025 09:07 Ответить
Історія останніх років черговий раз довела, що вірить нікому не можна. Маєш ядерну бомбу, всі перед тобою на цирлах бігають. Досвід України повністю це підтвердив.
14.08.2025 09:07 Ответить
Такі гарантії як будапештські? Це потужно!
14.08.2025 09:12 Ответить
Будапештський меморандум. У його тексті сказано: "Справжній Меморандум буде негайно застосовним з моменту підписання". А тепер вже буде точно такий самий марний мертвий великий аляско-будапештський меморандум -змова.
14.08.2025 10:28 Ответить
Ты хоть понимаешь значение слова меморандум? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
Это всего лишь записка, ни к чему никого необязывающая
""В чем смысл меморандума?
Меморандумы о взаимопонимании обычно используются для документирования текущих намерений и целей сторон, создания рамок сотрудничества, которые могут привести к заключению обязывающего договора, содействия четкой и прозрачной коммуникации и документирования нефинансового сотрудничества. ... Таким образом, меморандум - более гибкий документ, в то время как договор - более формальный и обязательный к исполнению ... ""
14.08.2025 11:10 Ответить
На Аляске предполагается НЕ МЕМОРАНДУМ.
14.08.2025 11:12 Ответить
ну у нас уже були одні гарантії, які похерили гаранти. сама краща гарантія - це статус ядерної держави.
14.08.2025 10:28 Ответить
Але гарантії і сша - це навіть НЕ смішно ВЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Українці - це гарантії безпеки кордонів ната!!!!!!!!!!!!!
НЕ Зеленський, не стефанчук, не єрмак!!!!!!!!!!!!!!!
Тільки українці, якими хочуть наглосакси прикриватися далі!!!!!!!!!!!!!?!
Навіщо українцям далі гинути за інтереси трампа, якому через рік оголосять імпічмент??????????????????!!!!
14.08.2025 10:31 Ответить
"Навіщо українцям далі гинути за інтереси трампа, якому через рік оголосять імпічмент??????????????????!!!!"
Ваши бы слова да Богу в уши
14.08.2025 10:52 Ответить
💓
14.08.2025 11:54 Ответить
Нужно срочно подписать Будапештский меморандум номер 2,чтоб окончательно перейти в разряд краснокнижных лохозавров
14.08.2025 11:56 Ответить
"Певні гарантії" - це коли слово певні означає зовсім непевні, або ніякі.
14.08.2025 12:18 Ответить
 
 