Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но за пределами НАТО. Они разочаруют сторонников страны, - Politico

Президент США Дональд Трамп согласен предоставить определенные гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Все три собеседника - европейский дипломат, британский чиновник и человек, информированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду, - сказали одну и ту же информацию.

По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник, знакомый с разговором, Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

В то же время президент США не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности. Он лишь обсудил более широкую концепцию.

Согласно словам британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.

Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных непосредственно Украине, хоть и продадут оружие в Европу для использования Украиной.

Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", - пишет Politico.

Однако не совсем понятно, такой вывод делает редакция или это сказали источники.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов принимать в этом участие

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.