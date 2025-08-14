Трамп четко заявил, что будет добиваться безусловного прекращения огня от Путина, - глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро убеждает, что президент США Дональд Трамп будет добиваться безусловного прекращения огня от диктатора Владимира Путина.

Об этом он сообщил в соцсети по итогам вчерашних онлайн-переговоров Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Трамп четко дал понять, что он будет добиваться безусловного прекращения огня от Владимира Путина, что территориальные переговоры состоятся только в присутствии Владимира Зеленского на более поздней встрече", - отметил Барро.

По его словам, Соединенные Штаты внесут свой вклад в гарантии безопасности, разработанные коалицией желающих во главе с Францией, Великобританией и Германией.

Ранее Барро сообщал, что встреча на Аляске должна привести к прекращению огня в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.