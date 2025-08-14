Трамп опасался, что присутствие Зеленского на переговорах с Путиным может сорвать их, - Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Владимира Зеленского на его переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным с самого начала переговоров может сорвать их.

Об этом пишет издание Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, кроме Зеленского, европейские лидеры также предлагали кандидатуру секретаря НАТО Марка Рютте, который бы мог участвовать во встрече Трампа с Путиным.

От идеи посылать своего представителя европейцы отказались после телефонных разговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Трампом, хотя публично и дальше призывали, чтобы Зеленский был участником любых переговоров с Путиным.

Также читайте: Трамп четко заявил, что будет добиваться безусловного прекращения огня от Путина, - глава МИД Франции Барро

По словам источников WSJ, американский президент выразил беспокойство, что присутствие Зеленского с самого начала переговоров может сорвать их. Поэтому в конце концов договорились о том, что Трамп после встречи с российским лидером сначала проинформирует о ней украинского президента, а затем - европейских лидеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, чтодля РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.