Трамп опасался, что присутствие Зеленского на переговорах с Путиным может сорвать их, - Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Владимира Зеленского на его переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным с самого начала переговоров может сорвать их.
Об этом пишет издание Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Как отмечается, кроме Зеленского, европейские лидеры также предлагали кандидатуру секретаря НАТО Марка Рютте, который бы мог участвовать во встрече Трампа с Путиным.
От идеи посылать своего представителя европейцы отказались после телефонных разговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Трампом, хотя публично и дальше призывали, чтобы Зеленский был участником любых переговоров с Путиным.
По словам источников WSJ, американский президент выразил беспокойство, что присутствие Зеленского с самого начала переговоров может сорвать их. Поэтому в конце концов договорились о том, что Трамп после встречи с российским лидером сначала проинформирует о ней украинского президента, а затем - европейских лидеров.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, чтодля РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
Справа в тому,що зе з допомогою ШІ досить сильно освоїв основи боксу,що він продемонстрував вже в Овальному. І замість вести переговори-знову почне боксувати,щоб в черговий раз зірвати переговори на вимогу дерьмака.
Може, тебе капітуляція головного мозку,якщо не осягнув за сім років,хто такі буратіно і козир?
А то що господар слуг оп-шних хоче,то ще мало-є ще Америка над ним.
Само зейло впливу має ноль на завершення війни дипломатичним способом.
Капітуляцію країни хотіли прийняти слуги урода навесні 22-року в Стамбулі.
ідея влупити ще раз - гарна, проте цілі мають більш стартегічні, із більш глобальними та катастрофічними наслідками для мацкви
З Тули і Твері бензин на москву не везуть, бо там нема НПЗ.
Майже половина бензину, на якому їздить москва - бензин з МНПЗ, друг половина - бензин з Рязанського НПЗ, який постачається продуктопроводом з Рязанського НПЗ до ЛПДС "Володарская" (вона ось тут - 55°29'33.8"N 37°59'55.5"E), яка стоїть на "Кільцевому магістральному нафтопродуктопроводі" ОАО "Мостранснєфтєпродукта" навколо москви, від якого ідуть відгалуження на аеропорти і нафтобази прилеглих до москви районів.
Тому МНПЗ - це стратегічна ціль, бо ураження усановки ЕЛОУ-АВТ-6 на майданчику "Євро-5" МНПЗ призведе до глобальних наслідків для москви. А якщо декілька дронів "промахнуться", і поцілять у ПС "Чагіно", яка через паркан з МНПЗ, то наслідки для москви і навіть прилеглих районів/областей дійсно будуть катастрофічними (можно згадати 25 травня 2005 року).
б'ють по нпз у капотні регулярно, повна підтримка його обнулення, а от чагіно реально ефективна ціль
а от якщо увалити в нуль ось цей об'єкт, то шанси є...