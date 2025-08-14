РУС
Трамп опасался, что присутствие Зеленского на переговорах с Путиным может сорвать их, - Wall Street Journal.

Зеленский и Стармер провели беседу О чем говорили

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Владимира Зеленского на его переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным с самого начала переговоров может сорвать их.

Об этом пишет издание Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, кроме Зеленского, европейские лидеры также предлагали кандидатуру секретаря НАТО Марка Рютте, который бы мог участвовать во встрече Трампа с Путиным.

От идеи посылать своего представителя европейцы отказались после телефонных разговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Трампом, хотя публично и дальше призывали, чтобы Зеленский был участником любых переговоров с Путиным.

Трамп четко заявил, что будет добиваться безусловного прекращения огня от Путина, - глава МИД Франции Барро

По словам источников WSJ, американский президент выразил беспокойство, что присутствие Зеленского с самого начала переговоров может сорвать их. Поэтому в конце концов договорились о том, что Трамп после встречи с российским лидером сначала проинформирует о ней украинского президента, а затем - европейских лидеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, чтодля РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Мжна приспати - легенькі наркотики і чел замісь бикувати - регоче шо дурний
Про присутність Зеленського на всіх переговорних майданчиках побоюються всі адекватні українці, бо за шість з половиною років від нього були тільки дії на користь ворога, то хтось думає, що на цей раз він буде діяти на користь України?
Послали нах. нікчему. Як і передбачалося.
Мжна приспати - легенькі наркотики і чел замісь бикувати - регоче шо дурний
краще приспати твого *****. І всім проблемам настане piz..
Чого тобі - забирає?
Та то він за своє зелене ***** жопу так рве.
моє? ти така підкацапська наволочь як той Коваль. Бо можно 100 разів не поважати кумедіанта, але бажати йому смерті замість хусла та трамбона, свідчить лишен про його розумову відсталість
Так твоє, вас ,зелену падаль, після української перемоги будуть ще судити військовим трибуналом і за державну зраду і за постійні дії в інтересах кацапів і за масові знищення укаїнських військовослужбовців також в інтересах ворога, і не надійся ,падло зелене, що десь затаїшся та перечекаєш.
який грізний хробак. Та срав я на тебе. І в 2014 і у2019 обирав П,О,Порошенко. І дасть Бог ще раз буду його обирати. А де ти був до 25 р? Школота борза? Мені від таких як ти ховатися, себе не поважати. Забирай свого кузнечіка (коваля) і під Покровськ. Там доведеш який ти лицарь
Ти, зелена погань ,в дзеркало питання навчися задавати і срань свою не розкидуй по Україні.Брехло ти звичайне,фуфел зелений.Хто там бажав твоєму зеленому ***** смерті?Знайшло ,чмо?Отак брехливим ротом ти за Порошенка голосувало, отак допомагало.Немає мені більше про що з тобою спілкуватися, фуфєл ти .
ось і проявилася кацапська натура. Тюремний жаргон демонструєш. Ти хоч значення фуфел знаєш, чи як всяка гопота тупа? Кажу тебе в останнє - вас дурнів що у 2019 голосили під пивасік ще забагато і перефарбовуватись не треба, бо не допоможе
А что ему желать? Здоровья?
тебе ні як не попустить. З ранку ханку ковтаєш, кузнечік?
Вийди - провітри бошку - може це ше неправда?
правда яка? що ти побажав смерті президентту України? Чи ти тупий не розумієш значення слів які вживаєш?
Значок бачив - це сарказм - дурік! - вже собачу будку склепав - не прохолоджуйся!
це не значок, а смайлик. І він тут як, корові седло. З'ясував що означає приспати?
Слідкуй за базаром - дурік - мати хоче приспати дитину - це ж не значить шо вона хоче її вбити - Фрол
можливо той ***** вже приспаний давно, по телевізору показують двійників з різною мімікою, голосом і т.д. Навіть кацапські журналісти і блогери давно про це пишуть. І хто приїде туди на Аляску Двійник №1 чи №2 невідомо
Хтось дійсно приєди - двійникк, трійник чи подовжувач, це невідомо
Деменцій Трумп хоче купити *****. Йому не потрібні свідки. ***** теж хоче купити Деменція, але, навпаки, зробити це публічним для повної дискредитації США та західних цінностей.
сцикло і серун очкують перед потужним ван кліберном!
На шо самонатяк, шо вiн бз.юха звичайна(клоп-черепашка)?
Послали нах. нікчему. Як і передбачалося.
Шкура московська, в бан
Так кому ця зустріч потрібна? Темпу чи ху#лу?
Нехай замість Володі, Віталя поїде, перемовини пройдуть "на ура".
Про присутність Зеленського на всіх переговорних майданчиках побоюються всі адекватні українці, бо за шість з половиною років від нього були тільки дії на користь ворога, то хтось думає, що на цей раз він буде діяти на користь України?
Доні, звісно, проведи зустріч з лаптєногим фюрером сам на сам - схили до послуху його заблукалу дупу. А вже потім можеш підвести на повідці слухняного звірка до Президента України, щоб путька понюхав, на кого не можна більше вишкіряти зуби і тим паче кусати.
Спочатку треба щоб він був у наявності, президент України, а не чмо обдовбане, яке займає президентське крісло і тільки гадить Україні та допомагає своєму кумиру масово українців вбивати.
"Трамп побоювався, що присутність Зеленського на перемовинах з Путіним може зірвати їх, - Wall Street Journal".
Справа в тому,що зе з допомогою ШІ досить сильно освоїв основи боксу,що він продемонстрував вже в Овальному. І замість вести переговори-знову почне боксувати,щоб в черговий раз зірвати переговори на вимогу дерьмака.
Переговори зривають ті, хто висуває Україні абсолютно неприйнятні умови, фактично вимагаючи капітуляції. Перед тим, як обгаджувати власного президента, увімкніть критичну ділянку свого мозку.
Ну і хто зриває переговори,вимагаючи капітуляці?
Може, тебе капітуляція головного мозку,якщо не осягнув за сім років,хто такі буратіно і козир?
***** твоє вимагає капітуляції України. чи ти вчора з марсу впав? Хоча я пам'ятаю, що для тебе не ***** ворог, а Зеленський. ***** - твій господар.
Ти правильно сказав: пу-господар,але для слуг(урода). Тому їх і назвав "слугами народу".
А то що господар слуг оп-шних хоче,то ще мало-є ще Америка над ним.
Путлєр. Не змінюючи власних капітуляційних вимог зразка 24.02.22. Для вас це не факт зриву можливих переговорів ? Невже це треба повторювати форумним провокаторам?
Форумні провокатори-це ті,які поширують наклеп на Трампа,Ігорьок. Вже навіть не згадую Порошенка. Запамятай це.
Вони висували й будуть висувати вимоги з самою верхньою планкою - так завжди роблять, коли торгуються. Справа президента й його оточення, збити ціну й опустити її до прийнятних для обох сторін цифр. А для цього треба вміти розмовляти, а не ставати в позу й влаштовувати скандали з зрозумілим після цього фіналом, що власне зелешмаркля й робить раз за разом. Тому, правильно Трамп побоюється.
Не існує прийнятних для обох сторін цифр, бо суть вимог ***** - щоб Україна стала беззахисною - тільки заради цієї мети всі його вимоги щодо скорочення ЗСУ і озброєннь. Прийнятні ж для України цифри - такі, при яких Україна зможе оборонятися проти московскої навали, що категорично не влаштовує *****. Домовитись тут неможливо, бо ключові позиції прямо протилежні.
Ок, давайте влаштовувати істерики - так швидше буде результат, да?
Результат буде тільки якщо ***** приперти до стінки хоча б економічно і заставити відмовитися від вимог щодо скорочення військових спроможностей України і щодо передачі Україною ***** все, чого він бажає, але не може захопити.
Трамп цим займається,а оп-шні тролі на нього бруд лиють.
Само зейло впливу має ноль на завершення війни дипломатичним способом.
Якби Трамп цим насправді займався - він би хоч якось тиснув би на РФ. А так - РФ чи не єдина країна у світі, проти якох Трамп не ввів жодних тарифів, не ввів жодних санкцій, взагалі - жодного тиску.
Хіба він може покласти край війні і далеко без капітуляції України Дії Трампа ти не розумієш.
Капітуляцію країни хотіли прийняти слуги урода навесні 22-року в Стамбулі.
Капітуляцію хотів тільки твій *****. Слуги капітуляцію зі знищенням ЗСУ у Стамбулі відмовились якраз підписувати.
що точно посприяло би укладанню пісділу, так це масштабна пожежа на МНПЗ у Капотні. Ще є час встигнути у наступну ніч.
було аж у березні, але пожежа була не масштабна. Треба влучити в установку ЕЛОУ-АВТ-6, або хоча би у установку риформінгу бензину. Тоді хід перемовин при світлі буде легше висвітлювати.
лютий 24-го - нпз у капотні

01.09.24, капотня, нпз

про ці відомо, я писав про осанню атаку на МНПЗ.
мав на увазі, що атак було кілька (маючи на увазі й згадану вами, тому не чіпав), при цьому влучання нормальні, пожежи масштабні, гасили по кілька днів, проте ***** це все було до одного місця, за припинення війни він не замислювався, а на мешканців прилеглих до нпз н/п та ж/м йому пофуй, бензин на мацкву тягнули з рязані, тули, твері, *********
ідея влупити ще раз - гарна, проте цілі мають більш стартегічні, із більш глобальними та катастрофічними наслідками для мацкви
до відома - найближчийприлеглий до МНПЗ населений пункт - це москва. Капотня - це район москви.
З Тули і Твері бензин на москву не везуть, бо там нема НПЗ.
Майже половина бензину, на якому їздить москва - бензин з МНПЗ, друг половина - бензин з Рязанського НПЗ, який постачається продуктопроводом з Рязанського НПЗ до ЛПДС "Володарская" (вона ось тут - 55°29'33.8"N 37°59'55.5"E), яка стоїть на "Кільцевому магістральному нафтопродуктопроводі" ОАО "Мостранснєфтєпродукта" навколо москви, від якого ідуть відгалуження на аеропорти і нафтобази прилеглих до москви районів.
Тому МНПЗ - це стратегічна ціль, бо ураження усановки ЕЛОУ-АВТ-6 на майданчику "Євро-5" МНПЗ призведе до глобальних наслідків для москви. А якщо декілька дронів "промахнуться", і поцілять у ПС "Чагіно", яка через паркан з МНПЗ, то наслідки для москви і навіть прилеглих районів/областей дійсно будуть катастрофічними (можно згадати 25 травня 2005 року).
на тулі та на твері є нафтобази, які є резервом для мацкви у разі нестачі бензину у регіоні, до речі вони горять нормально, ото з них і везуть
б'ють по нпз у капотні регулярно, повна підтримка його обнулення, а от чагіно реально ефективна ціль
звісно добра думка влупити ще надцять разів, проте ***** пофуй
а от якщо увалити в нуль ось цей об'єкт, то шанси є...

на гідротехнічні об'єкти атак не буде.
ото ж бо і воно
Правильно побоюється
То нехай зеля мотане на Аляску не як президент, а як приватна особа. Покараулить там Трампа з ****** десь поруч з готелем, а заодно і на лижах покатається, може навіть пропаде безвісти
Що Тампон що ***** бояться що Зеленський відхерачить їх в прямому ефірі?
Чим відхерачить? Стероїдними "м'язами"?
Та да, этого дурака вся Украина остерегается .
