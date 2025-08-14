Трамп хоче подивитися Путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла про подробиці завтрашньої зустрічі Дональда Трампа і диктатора Путіна.

Про це вона заявила в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Левітт, завтра вранці Трамп вилетить із Білого дому на військову базу в Анкориджі, де проведе зустріч віч-на-віч із Путіним, після чого відбудеться двосторонній обід із відповідними делегаціями обох країн, а потім пресконференція.

"І ось, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частина причини, чому він туди їде. У нього неймовірні інстинкти, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, покласти край цій жорстокій війні та відновити мир", - розповіла речниця.

Левітт зазначила, що Трамп "хоче вичерпати всі можливості, щоб спробувати привести цю війну до мирного вирішення".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

