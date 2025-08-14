УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
3 218 98

Трамп хоче подивитися Путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім

Зустріч Трампа та Путіна Що кажуть у Білому домі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла про подробиці завтрашньої зустрічі Дональда Трампа і диктатора Путіна.

Про це вона заявила в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Левітт, завтра вранці Трамп вилетить із Білого дому на військову базу в Анкориджі, де проведе зустріч віч-на-віч із Путіним, після чого відбудеться двосторонній обід із відповідними делегаціями обох країн, а потім пресконференція.

"І ось, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частина причини, чому він туди їде. У нього неймовірні інстинкти, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, покласти край цій жорстокій війні та відновити мир", - розповіла речниця.

Левітт зазначила, що Трамп "хоче вичерпати всі можливості, щоб спробувати привести цю війну до мирного вирішення".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Читайте: Путін перед зустріччю з Трампом провів нараду з членами вищого керівництва РФ, - Пєсков

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788) Левітт Керолайн (35)
Топ коментарі
+38
В очко нехай подивиться,ідіот.
14.08.2025 16:23 Відповісти
+34
один вже дивився. слідуючий крок - зійтися посередині. І піти на 3уй.
14.08.2025 16:24 Відповісти
+25
пхаха.. вже один заглядав в очко ху йла. )
14.08.2025 16:24 Відповісти
В очко нехай подивиться,ідіот.
14.08.2025 16:23 Відповісти
Трамп не ідіот. Він кончена лицемірна гнида, якій потрібен Нобель.
Оскільки на ху-йла воно впливу не має то нагинати він буде виключно Україну. Тим більш наш ішак всіма копитами не проти. А потім їм обом і трава не рости.

Якщо прийняти таку точку зору за основу то його дії легко пояснить в спрогнозувати.
14.08.2025 16:32 Відповісти
та за нагинання України ніхто йому Нобеля не дасть. ніколи.
14.08.2025 16:39 Відповісти
Так публічного нагинання вже нема. Ішак он за ним біга як теля за мамою...
14.08.2025 17:03 Відповісти
і непублічного не буде. буде нагинання обох. одностороннього нагинання тільки України без нагинання ху йла не буде.
14.08.2025 17:17 Відповісти
Чоловіче, назви хоч один, хоч малюпусінький, факт нагинання параші Трампом. Поки що він буквально виконує всі їхні вимоги.

І це не зміниться тому що методів проти саприкіна у крашеного нема.
Тупо нема.
14.08.2025 18:24 Відповісти
один вже дивився. слідуючий крок - зійтися посередині. І піти на 3уй.
14.08.2025 16:24 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/umjRhYPWSXY

пророчі слова про наслідлки надій на зільоних з їхнім загляданням в очко хйлу
14.08.2025 16:30 Відповісти
пагляньте на натягнуту "саркастичну" посмішку Скумбрії зі сльозами застиглими у все передвіщуючх очах. Хто ж знав краще, ніж вона, що чекає усіх попереду з її наріком та планами кремля на Буратіно ... Єрмак вже тоді пакував "СВОЇ СКРЕПКИ"для роботи в ОПУ та готував змінні трухани для польоту в ОМАН, бо хто знав тоді, куди поцілить ракета Ірану - а куди попаде, , в авміаліїї Бєніного літачка ЧИ....
14.08.2025 16:39 Відповісти
Звєзда USA.
Треба родичам написати, щоб до Канади перебиралися. Доки є можливість.
14.08.2025 16:57 Відповісти
пхаха.. вже один заглядав в очко ху йла. )
14.08.2025 16:24 Відповісти
так вони ОБОЄ ОДИН ПРОЕКТ ХЙЛА - розігрівом були вибори у США перший термін Доні , потім проект Буратіно з залученням так само шоумена-бізнесмена тільки в мініатюрі в порівнянні з американцем (від бізнесу й до фізичних даних укронаполеоночерчілля) але теж з компроматами Кремля ...
Їм навіть темник один написала Сімоньян - ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ХЙЛУ ( були б розумні політтехнологи в команді Трампа, хоча б так не палилися) .
14.08.2025 16:52 Відповісти
Ахахаа, ще один заглядач в очі. Головне позу зручну знайди. Бо наш лідор дивився дивився, дивився дивився, і знайшов.
14.08.2025 16:24 Відповісти
І почалося, відведення військ, перестати стреляти і так далі.
14.08.2025 16:25 Відповісти
А путлєр хоче наїбати Трампа і весь Захід - ну - ну - хто кого
14.08.2025 16:25 Відповісти
ще один телепень, хоче побачити в очах ***** мир
14.08.2025 16:25 Відповісти
один довбодятел вже там бачив мир.
14.08.2025 16:26 Відповісти
Трамп хоче подивитися Путіну в очі

Окуліст гуєв...
14.08.2025 16:26 Відповісти
Це він так сам думає що окуліст. Але всі знають, що по факту проктолог. Рану там зализує.
показати весь коментар
14.08.2025 16:41 Відповісти
Так Зеленський вже хотів побачити там мір, а шо рудий чорт хоче там побачити? Чи він ще й дупло хоче заглянути *****?
14.08.2025 16:26 Відповісти
Ще один шукач правди в очах патологічного брехуна.
14.08.2025 16:27 Відповісти
Шлях ідіота.
14.08.2025 16:27 Відповісти
їбанутися
14.08.2025 16:28 Відповісти
Хоче побачити в очах путіна закінчення російської військової агресії?
14.08.2025 16:28 Відповісти
Один недолугий чи продажний "подивився в очи" і отримав непогані статки, але український народ отримав море крові та сліз.
14.08.2025 16:28 Відповісти
"У нього неймовірні інстинкти" - ага, так ось чому він хронічний банкрут... Прояснилося.
14.08.2025 16:30 Відповісти
Ну так в чому проблема, передайте йому очі ху...ла, хай подивиться, а ще перевірить валізу, бо ху...ло двійнику свою не дасть
14.08.2025 16:34 Відповісти
Кандидат на Нобеля повинен путлєра однією лівою переграти
14.08.2025 16:34 Відповісти
"Це вже було!" (с)
14.08.2025 16:36 Відповісти
Я памятаю ще одного дебіла, який мріяв зійтись десь по середині і заглянути ***** в його свинячі очі...
Цікаво, хто це був? Невже блазень думає, що все це забуто?
14.08.2025 16:36 Відповісти
Мляяя!!! Ніііі!!! Це заразно!!
14.08.2025 16:37 Відповісти
Швидше просто відмазка для зустрічі тет а тет з нерукопожатним уйлом.
14.08.2025 16:40 Відповісти
А шо, Трампону соромно зазирати в очі ***** на людях?
14.08.2025 16:42 Відповісти
Ніт, просто це погано для реноме старого друга епштейна, яке і так уже запаскуджене до неможливості.
Кожна паскуда повина мати відмазку у своїх діях перед суспільством.
Таке правило лицемірного суспільства.
14.08.2025 17:22 Відповісти
Хай краще окуню в очі подивиться.
Там більше зрозумілого...
14.08.2025 16:37 Відповісти
Деменцій Трумп схоже уявляє себе Мессінгом, але забув що 6 разів ставав банкротом і 91 звинувачення зависло в судах... "Оборудка" може потягнути на 92 звинувачення...
14.08.2025 16:38 Відповісти
Забібали з цими поглядами в очі маніяка який уже вбив більше 2 лямів людей.
Це як якась тупа маячня колекціонера речей маніяків.
14.08.2025 16:38 Відповісти
Я вже уявляю це, пустота дивиться у темряву, а ше уявляю який двобічний бронхіт розбере ***** на пресконференціі, закашляє усіх в аудеторіі!
14.08.2025 16:39 Відповісти
боже, яка дурня...
14.08.2025 16:39 Відповісти
Один персонаж уже дивився в ці зіньки, а толку. Ну прочитає він у них, так, це я, кремлівське 150 сантиметрове *****. І що далі?
14.08.2025 16:40 Відповісти
одне вже подивилося
14.08.2025 16:40 Відповісти
А також хоче нюхнути з чемодана величі пуйла
14.08.2025 16:41 Відповісти
Вже один хотів. І дивився. Та що можна побачити у очах жаби?
14.08.2025 16:41 Відповісти
Всі троє моральні виродки, яким по факту насрать на Україну, кожен мпє свої інтереси і будуть торгуватися саме за них. А оскільки оманський осел лох, то результат буде невтішний. Хіба якось Європа хоч частково щось відстоїть для нас.
14.08.2025 16:42 Відповісти
Рекомендована відстань при візуальному контакті:
14.08.2025 16:42 Відповісти
заглянути в очку ***** 2.0
14.08.2025 16:45 Відповісти
Що це за хворе бажання заглядати ***** у очі, здається заразне
14.08.2025 16:48 Відповісти
У путіна зʼявився новий олігарх, якому треба набивати кишені персонально. І це - трамп, той, кого кремль просунув у президенти і є його маріонеткою. Трамп продав Україну, продав Європу, продав Америку. І все продано вигідно і без великої війни. Тільки коцапи могли придумати всю цю програму з обідами, пресконференціями. По цих нюансах ми бачимо хто кому кум, брат і сват. Тримаймося міцніш за поручні- світом правлять людожери!!!
14.08.2025 16:49 Відповісти
Ще один ЗЕбіл, шо вони нюхають що так тягне після цього подивитись очко путлєра
14.08.2025 16:50 Відповісти
Так це вже було в Україні.Чим це закінчується бачать усі.
14.08.2025 16:50 Відповісти
Маємо відказувати не на Трампа , а на свої дурні голови на минулих виборах. Слуги служать і це правда, але своєму народу.
14.08.2025 16:51 Відповісти
Головне питання зараз - що далі? Битись башкою можна, але безглуздо.
14.08.2025 17:48 Відповісти
Цікаво, якому з трьох путіних він хоче в очі заглянути? росія це явище колективне. Це Орда. А Трампу того не Ясно
14.08.2025 16:52 Відповісти
Ще один глядач вочко
14.08.2025 16:53 Відповісти
14.08.2025 16:58 Відповісти
Що, таки зазирнув? Мрія здійснилася?
14.08.2025 18:12 Відповісти
Ну... Речниця Білого дому Керолайн Левітт явно не працює на імідж рудого
14.08.2025 17:04 Відповісти
Щоб отримати Нобеля Трампу треба "приголубити" Пуйла чимсь важкуватим по голові, а потім підняти віки і заглянути у очи. Якщо буде треба, ще раз "приголубити". І премія Нобеля у нього в кишені.
14.08.2025 17:04 Відповісти
Юля i голубила тi очi в Криму i геготала, а по великому рахунку, залишилась бiля трiснутих ночов.
14.08.2025 17:11 Відповісти
Правильно "ночв", граматей. До Юлі нашим політикам-чоловікам ще тягтись і тягтись. Бо брати на себе відповідальність в скрутні часи вони так і не навчились
14.08.2025 17:17 Відповісти
А з Юльки , як з гусака води, хоч одна пiр`iна впала
14.08.2025 17:25 Відповісти
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8 НОЧВИ - СЛОВОЗМІНА | Горох - українські словники



Горох

https://goroh.pp.ua › ночви



·https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8 Перевести эту страницу

но́чви ; відмінок, однина, множина ; називний, -, но́чви ; родовий, -, но́чов ; давальний, -, но́чвам ; знахідний, -, но́чви.
14.08.2025 17:30 Відповісти
14.08.2025 18:30 Відповісти
тільки отруїли чомусь Ющенка а не Вону

чи "вона взяла на себе його гріхи, а путін з бабами не воюєть" ?
14.08.2025 18:04 Відповісти
Та дістаньте вже ті очі ! Ми би теж на них глянули в кунст камері … чи мавзолєї
14.08.2025 17:04 Відповісти
На скотомогильнику краще.
14.08.2025 17:07 Відповісти
Прiсь ейбочки, Трамп - вихованець дитсадочку при дурдомi "Сонечко".
14.08.2025 17:05 Відповісти
"основний інстинкт" переможе ))
14.08.2025 17:05 Відповісти
Вже Пуцелейба зенки витріщував на моргала ***** а тепер руде пердило вилупитись хоче..краще в сраку гляньте ....
14.08.2025 17:06 Відповісти
Трампон дивиться в очі Пу....
14.08.2025 17:08 Відповісти
Огось... як казав поет в радянській пісні.. - Ти в глаза мої взгляні Не солгут оні тєбє!!!!! Чогось всі хочуть в очі тому підоююасу подивитися...
14.08.2025 17:09 Відповісти
Трамп шукає мир в *****
14.08.2025 17:10 Відповісти
Тільки на тому песику щось зелененьке. Це що, натяк?
14.08.2025 18:11 Відповісти
У ВСІХ СРАКОЛИЗІВ КУЙЛА НАЙМОВІРНИЙ ІНСТИНКТ ПОДИВИТИСЯ ЙОМУ НЕ ТІЛЬКИ В ОЧІ,А ЩЕ Й ЗАЛІЗТИ В ЗАДНИЦЮ БЕЗ МИЛА..."ЗЕПОЦРІОТ" ОДНОГО РАЗУ ПОДИВИВСЯ.КРОВАВА БОЙДЯ В УКРАЇНІ ДО СЬОГОДНІ
14.08.2025 17:11 Відповісти
Народ потрохи розуміє, що Трамп просто нагоняє шум та галас, як він сам в книзі написав, про мистецтво укладати угоди. А все вірішив десь у минулому році, давити Украину та ділити глобус з ******. І всі його дії, про заборону поставок зброї, відсутність пекельних санкцій це підтверджують. І ніякий нехароший Путін його за ніс не водить, бо Трамп такой же рюрік-педофіл, старий маразматік, що гріє двіжухой стару кров.
14.08.2025 17:16 Відповісти
Один на Донбасi, другий на Алясцi ... Носяться з тими очима , як дурбицал зi ступою... SURE, молочнi брати. Чи нi... Хто пiдкаже, в якому роцiТрамп на мацквабадi вiдтягувався?
14.08.2025 17:16 Відповісти
трумп віддасть корисні копалини Аляски
хлу за мир в Україні...
14.08.2025 17:44 Відповісти
Принеть его в КВЖД ... тю, головним спецiалiстом в клiнiку Фiлатова , при тому ж таки дурдомi "сонечко"... Совпаденiе? Не думаю.
14.08.2025 17:22 Відповісти
В нього замість очей міни і війна....
14.08.2025 17:34 Відповісти
Один віслюк вже подивився....черга за півнем!!!!
14.08.2025 17:34 Відповісти
Тоді можна розслабитись. Завжди коли дивляться в очко фюреру - отримуєш війну.
14.08.2025 17:34 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/32357 Олексій Голобуцький:
Ну і ще в контексті «зворотнього відліку до Аляски»: кілька речей, які все ж можна вважати очевидними - до певної міри.
✔️Трамп очевидно налаштований на домовленості.
✔️Очевидно, мова таки йде про території - певну їх «розпасовку» між сторонами (бо це не «обмін»).
✔️Очевидно, Трамп хоче отримати максимум іміджевої вигоди як миротворець, організатор бодай короткострокового перемир'я (його не сильно здивує, якщо війна відновиться через пару місяців після "успішно досягнутого його зусиллями миру"). Тому розраховує на готовність Путіна хоч на якийсь час на бодай частково притомних умовах припинити вогонь (не війну) - і на згоду України організувати припинення вогню на якийсь час.
✔️Очевидно, найзагальніша згода - максимум, на який розраховує Трамп (не треба вважати його геть дурним і наївним). Конкретику вже потім, після моментального тріумфу Трампа, з'ясовуватимуть між собою Росія і Україна. І не факт, що з'ясують. Але Трампа це вже не турбуватиме.
✔️Очевидно, Трамп їде на Аляску, щоб отримати коротку і ефектну вигоду «тут і тепер», не більше: «Я досяг миру, а якщо вони все попсують - то це їхня проблема, не моя».
Це в сенсі, якщо взагалі дійде до якихось домовленостей - якщо Путін погодиться на відмову від попередньо неодноразово заявлених умов (спочатку домовленості прямо під час обстрілів - і тільки потім припинення вогню; «обмін» мусить виходити з Конституції РФ, де 4 регіони повністю належать їй). Бо буквально 13 серпня ці умови офіційно і публічно повторив представник МЗС РФ. Те саме, мабуть, повторять і 14, і 15 до завершення розмови.
Поки схоже, що Путін налаштований знов ще трохи потягнути час, а не приймати якісь рішення і брати на себе якісь зобов'язання.
І якщо все так і є, то питання просте: Трамп з установкою «дайте мені припинення вогню тут і зараз, а потім робіть що хочте» шукатиме, чим підкупити Путіна - чи чим натиснути на нього? Бо Путін їде на Аляску з установкою «чим довше триватиме війна - тим більше я отримаю вигоди від усіх». А з таким розрахунком запропонувати Путіну щось для ефективного торгу/ перебити ставку дуже складно.
14.08.2025 17:35 Відповісти
Дайте ему селёдку
14.08.2025 17:36 Відповісти
Один воєнний злочинець подивиться другому воєнному злочинцю в сраку.
14.08.2025 17:37 Відповісти
хло трумпу в очі сцить...
як трумп хоче побачити щось ...
тими своїми очима?
14.08.2025 17:39 Відповісти
Йому, здається, не звикати від "золотого дощу"
14.08.2025 17:48 Відповісти
Наступний заглядач.
14.08.2025 17:42 Відповісти
Маразм крепчає !!!
14.08.2025 17:53 Відповісти
"І ось, що буде після цієї зустрічі,...він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі..."
Для чого дивитися в очі після зустрічі?
Я сподіваюсь очі путіна будуть на тарільці )
14.08.2025 17:54 Відповісти
Бутафорія.
14.08.2025 17:59 Відповісти
А-ха-ха, ще один хоче в очі зазирнути. Гундос там вже мир побачив!
14.08.2025 18:06 Відповісти
Що Трампу вдалося так це вивести міжнародного злочинця з ізоляції ,який тепер відчув свою безкарність,тому умиротворення кривавого терориста несе лише біду.
14.08.2025 18:06 Відповісти
всі зєлєнского троллять, направо і наліво, всі "зазирають путіну в очі"

пародія на казку "король і шут"
14.08.2025 18:07 Відповісти
Що ж там за очко очі такі у того *****, що вже черга стоїть любителів туди зазирнути?
14.08.2025 18:07 Відповісти
путін з серйозною харєю наобіцяє трампу "вагон і малєнькую тєлєжку", привезе щедрі подарунки, пригостить осетровою ікрою, і вперевалочку пройдеться перед відеокамерами

яка хєрня цей самміт . . .
14.08.2025 18:10 Відповісти
Тобто, не політичний та переговірний досвід, не підготовка з фаховими радниками..., -- а неймовірні інстинкти. Це говорить речниця Білого Дому, з США?????
14.08.2025 18:17 Відповісти
 
 