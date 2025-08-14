Трамп хоче подивитися Путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім
Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла про подробиці завтрашньої зустрічі Дональда Трампа і диктатора Путіна.
Про це вона заявила в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Левітт, завтра вранці Трамп вилетить із Білого дому на військову базу в Анкориджі, де проведе зустріч віч-на-віч із Путіним, після чого відбудеться двосторонній обід із відповідними делегаціями обох країн, а потім пресконференція.
"І ось, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частина причини, чому він туди їде. У нього неймовірні інстинкти, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, покласти край цій жорстокій війні та відновити мир", - розповіла речниця.
Левітт зазначила, що Трамп "хоче вичерпати всі можливості, щоб спробувати привести цю війну до мирного вирішення".
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оскільки на ху-йла воно впливу не має то нагинати він буде виключно Україну. Тим більш наш ішак всіма копитами не проти. А потім їм обом і трава не рости.
Якщо прийняти таку точку зору за основу то його дії легко пояснить в спрогнозувати.
І це не зміниться тому що методів проти саприкіна у крашеного нема.
Тупо нема.
пророчі слова про наслідлки надій на зільоних з їхнім загляданням в очко хйлу
Треба родичам написати, щоб до Канади перебиралися. Доки є можливість.
Їм навіть темник один написала Сімоньян - ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ХЙЛУ ( були б розумні політтехнологи в команді Трампа, хоча б так не палилися) .
Окуліст гуєв...
Цікаво, хто це був? Невже блазень думає, що все це забуто?
Кожна паскуда повина мати відмазку у своїх діях перед суспільством.
Таке правило лицемірного суспільства.
Там більше зрозумілого...
Це як якась тупа маячня колекціонера речей маніяків.
Горох
https://goroh.pp.ua › ночви
·https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8 Перевести эту страницу
но́чви ; відмінок, однина, множина ; називний, -, но́чви ; родовий, -, но́чов ; давальний, -, но́чвам ; знахідний, -, но́чви.
чи "вона взяла на себе його гріхи, а путін з бабами не воюєть" ?
хлу за мир в Україні...
Принеть его в КВЖД... тю, головним спецiалiстом в клiнiку Фiлатова , при тому ж таки дурдомi "сонечко"... Совпаденiе? Не думаю.
Ну і ще в контексті «зворотнього відліку до Аляски»: кілька речей, які все ж можна вважати очевидними - до певної міри.
✔️Трамп очевидно налаштований на домовленості.
✔️Очевидно, мова таки йде про території - певну їх «розпасовку» між сторонами (бо це не «обмін»).
✔️Очевидно, Трамп хоче отримати максимум іміджевої вигоди як миротворець, організатор бодай короткострокового перемир'я (його не сильно здивує, якщо війна відновиться через пару місяців після "успішно досягнутого його зусиллями миру"). Тому розраховує на готовність Путіна хоч на якийсь час на бодай частково притомних умовах припинити вогонь (не війну) - і на згоду України організувати припинення вогню на якийсь час.
✔️Очевидно, найзагальніша згода - максимум, на який розраховує Трамп (не треба вважати його геть дурним і наївним). Конкретику вже потім, після моментального тріумфу Трампа, з'ясовуватимуть між собою Росія і Україна. І не факт, що з'ясують. Але Трампа це вже не турбуватиме.
✔️Очевидно, Трамп їде на Аляску, щоб отримати коротку і ефектну вигоду «тут і тепер», не більше: «Я досяг миру, а якщо вони все попсують - то це їхня проблема, не моя».
Це в сенсі, якщо взагалі дійде до якихось домовленостей - якщо Путін погодиться на відмову від попередньо неодноразово заявлених умов (спочатку домовленості прямо під час обстрілів - і тільки потім припинення вогню; «обмін» мусить виходити з Конституції РФ, де 4 регіони повністю належать їй). Бо буквально 13 серпня ці умови офіційно і публічно повторив представник МЗС РФ. Те саме, мабуть, повторять і 14, і 15 до завершення розмови.
Поки схоже, що Путін налаштований знов ще трохи потягнути час, а не приймати якісь рішення і брати на себе якісь зобов'язання.
І якщо все так і є, то питання просте: Трамп з установкою «дайте мені припинення вогню тут і зараз, а потім робіть що хочте» шукатиме, чим підкупити Путіна - чи чим натиснути на нього? Бо Путін їде на Аляску з установкою «чим довше триватиме війна - тим більше я отримаю вигоди від усіх». А з таким розрахунком запропонувати Путіну щось для ефективного торгу/ перебити ставку дуже складно.
як трумп хоче побачити щось ...
тими своїми очима?
Для чого дивитися в очі після зустрічі?
Я сподіваюсь очі путіна будуть на тарільці )
пародія на казку "король і шут"
очкоочі такі у того *****, що вже черга стоїть любителів туди зазирнути?
яка хєрня цей самміт . . .